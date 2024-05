Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Byl to zápas svým průběhem charakteristický pro celý dosavadní průběh sezóny. Hrajeme minimálně vyrovnanou partii, za soupeřem v žádném ohledu nezaostáváme a vlastními chybami se připravíme o body. Vedení se chopili na konci úvodní dvacetiminutovky domácí. Nám se podařilo zaslouženě srovnat v závěru poločasu, vyběhnuvší brankář Hulína podrazil uvnitř vápna Novotného a s penaltou si věděl rady matador Ordoš. Druhá půle moc krásy nepřinesla a s blížícím se závěrem byl zřejmý fakt, že kdo dá druhou branku zvítězí. Bohužel, fotbal je hra chyb a ty naše v samotném závěru domácí potrestali.“

Josef Pěnčík, předseda Spartaku Hulín: „Tentokrát jsme spokojeni spíše s výsledkem než s výkonem. Hosté začali aktivně, ale postupně jsme přebírali otěže a ve 24. minutě jsme ze standardní situace šli Bartákem do vedení. Naše převaha trvala i potom, ale v útočné fázi jsme byli bezzubí a nedokázali si vytvořit větší příležitosti. Hostům jsme pak v poslední minutě darovali penaltu, kterou proměnili. Ve druhém poločase naše převaha pokračovala, ale bez efektu. Změnu přineslo až trojnásobné střídání v 76. minutě, kdy naši střídající hráči pomohli zlomit odpor již značně unaveného soupeře a postupně jsme rozhodli po dvou rychlých akcích.“

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Derby sje vždy pro hráče i diváky hodně prestižní. Od úvodních minut jsme byli zbytečně nervózní, báli se kombinovat, nesmyslně jsme volili horší řešení. Náš nedostatečný důraz vede k individuálním chybám. Domácí tým byl v první části jasně lepší a zaslouženě si vypracoval dvoubrankové vedení. Ve druhém poločase jsme se dokázali ve všech ohledech zlepšit a svou bojovností jsme domácí mužstvo s přibývajícím časem dostávali pod čím dál větší tlak. Naději vykřesal Jiří Štauber, který po samostatném úniku snížil v 82. minutě na rozdíl jediné branky. I přes veškerou snahu se srovnat už bohužel nepodařilo.“

Branky: 27. Strnad, 41. M. Janečka – 82. Štauber. Diváci: 150. Rozhodčí: Hebnar. Žalkovice: Kuba – Kojetský, Říkovský (23. T. Janečka), Němčík, Netopil, Strnad, M. Janečka, Mrázek, Pospíšil (86. Krejčí), Petřík (70. Otáhalík), Pala. Břest: Kouřil – Hajdík (73. Horák), M. Šálek, Voříšek, Liška, Bureš, J. Šálek, Štauber, Trlica, Z. Daněk (60. Máša), T. Daněk.

SKAŠTICE B – RYMICE 1:3 (0:1)

Marek Oral, trenér Rymic: „V prvním poločase jsme sice měli často míč na kopačkách, ale výkon nebyl nejlepší. Ve 37. minutě skóroval Měrka a tak jsme mohli jít do druhého poločasu s vedením v zádech. Především zkušený Bačík za to po přestávce pořádně vzal a strhl ostatní ke hbitějšímu a aktivnějšímu výkonu. A vyplatilo se hned na začátku druhého poločasu kdy se po pasu Blažka trefil podruhé Měrka. Třetí gól přidal znovu Měrka, ovšem tady bych chtěl především smeknout před domácími, kdy na lajně stál jako pomezní jeden ze Skaštických a hraniční přihrávku skrz obranu jednoduše mohl zastavit zvednutím praporku ve prospěch svého týmu, tak jako to dělají vesměs všichni, kdo mávají za čárou svému týmu. Ovšem ve Skašticích se pomezní zachoval v duchu fair play.“

Branky: 79. Pitron – 37., 46. a 52. Měrka. Diváci: 90. Rozhodčí: Skyba. Skaštice B: Trampota – Pitron, Bubla (69. Samoryha), Číhal, Ježák (69. Růžička), Zaoral, Rosecký (34. Škrabana), Zůvala, Židlík (54. Konečník), Sova, Pospíšil. Rymice: Krejčí – T. Marek (56. Hejkerlík), Ševčík (71. D. Marek), Bačík, Mlčák (78. Machovský), Paták, Matuška, Ševčík, Měrka, Blažek, Čada (78. Zapletal).

NĚMČICE – PRAVČICE 4:1 (1:0)

Jaroslav Doležel, člen klubu z Němčic: „Utkání proti Pravčicím jsme chtěli zvládnout a prodloužit tak šňůru výher. To se nakonec, i přes nepřesvědčivý poločas, podařilo. Díky Mršťákovi jsme se dostali do vedení. Pěknou kombinační hrou jsme se častěji a častěji dostávali na dostřel k soupeřově bráně. Nejprve Radim Darebníček dodal ještě více klidu na naše kopačky, když zvýšil na 2:0. Třetí branku přidal Kříž a vypadalo to dobře. Pravčice po pár minutách sice korigovaly na 3:1, ale pumelice Mršťáka, kterou vymetl pavučiny z šibenice, byla lahůdkou a parádní tečkou za utkáním.“

Branky: 22. a 82. Mršťák, 57. Radim Darebníček, 61. Kříž – 68. Jetelina. Diváci: 125. Rozhodčí: Mucha. Němčice: Vajda – Kadlec, Zlámal, Mršťák, Batoušek, Radim Darebníček, Holý, Roman Darebníček, Kříž, Císař, Šilinger. Pravčice: Bucha – Miklík, Hrdlička (78. M. Zapletal), Zapletalík, Timan, Jetelina, Kocman (82. Želizňák), Petřík (46. J. Zapletal), Janováč, Tobolík (30. Šenkyřík, 82. Urban), Lukeš.

LUBNÁ – SLAVKOV P. H. 5:2 (3:1)

Domácí rozhodli o svém úspěchu prakticky v úvodní desetiminutovce, kdy nekoncentrovanému soupeři nasázeli tři branky. Slavkov sice chvíli po změně stran snížil na rozdíl gólu, ale domácí vše ustáli a dvěma góly v závěrečné čtvrthodině stvrdili zisk tří bodů.

Branky: 3. a 78. Kašík, 7. a 9. Ančinec, 72. Horák – 16. Krajcar, 48. vl. Diváci: 125. Rozhodčí: Caletka. Lubná: Blažek – Marák (64. R. Havlík), Komárek, Rybenský, Ančinec, Kulcsár, Kašík (82. Bačinský), Makový, I. Havlík (64. Moravčík), Scholz (46. Horák), Konečný. Slavkov p. H.: Dolák – Darebníček, Kopřiva, Ondrůšek, Krajcar, Bouchalík, Dolák (82. Symerský), Čuba (82. Čačala), Daďa, Žaloudík, Gruna (82. Urbánek).

MORKOVICE B – ŽERANOVICE 4:2 (1:0)

O osudu zápasu se rozhodlo v závěrečné desetiminutovce. Domácí šli rychle o vedení, aby o něj podobě rychle přišli po změně stran. Závěrečný nápor rezervy Morkovic přinesl nejen vyrovnání, ale dva slepené góly definitivně zlomily Žeranovicím vaz.

Branky: 2. Ospalík, 83. Holoubek, 86. Žourek, 87. Rakáš – 50. Zakopal, 60. Sumec. Diváci: 140. Rozhodčí: Benedikt. Morkovice B: Valenčík – Soldán, Vymazal, Juřena, Skácel, Holoubek, Rus, Ospalík (56. Oplt), Zápařka (46. Šipoš), Rakáš (89. Šebestík), Žourek. Žeranovice: Hubík – P. Hasala, Sumec, Novotný, Zámorský, Řihák, Zimčík (46. M. Hasala), Pospíšil (66. Menšík), Zakopal, Košina, Šuba.