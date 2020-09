MARTIN KAŇA, HRÁČ RYMIC: „Konečně, dalo by se trefně říct. Díky dobrému výkonu, který jsme si udrželi po celý zápas, máme tři body. Víc než zaslouženě, protože jsme soupeře nepustili skoro k ničemu. A pokud ano, polapil všechny pokusy dokonalým způsobem brankář Šimon Kováč. Po třech utkáních, které jsme měli uhrát, ale nakonec nám smolně unikly, se konečně zadařilo a vyhráli jsme své první utkání po 90 minutách. Teď nám jen zbývá, abychom udrželi výkony podobné tomuto po zbytek podzimu. Jedna z nejtěžších prověrek přijde hned v příštím kole.“

Branky: 58. a 82. Matuška, 37. Čada, 68. A. Kováč Rozhodčí: Tříska. Diváci: 49. Záhlinice: Vaďura – Daněk, Dvořák, Mingisultanov (68. Pospěch), Rygál, Malát, Paštěka, Dosoudil, Jakvid, Motal, Mrkvica. Rymice: Š. Kováč – Medek, Zapletal, Kaňa, Petrskovský (85. Petrskovský), A. Kováč, Mlčák (74. Doležel), Matuška, Paták, Čada (81. Plhal), Fuksa.

ZBOROVICE – KOMÁRNO 2:0 (2:0)

JAROMÍR GADAS, VEDOUCÍ MUŽSTVA KOMÁRNA: „K zápasu jsme vyjížděli v okleštěné sestavě, přesto jsme nechtěli u jednoho z favoritů soutěže udělat ostudu. Domácí poslal na koně brzký sporný gól, kterému předcházel více než dvoumetrový ofsajd. Takový tým jako Zborovice určitě nepotřebuje pomoct podobnými unfair situacemi. My jsme se do šancí dostávali složitě, jelikož domácí dobře bránili, ale i tak jsme mohli vyrovnat, jenže v dobré pozici jsme nastřelili jen nohy ležícího brankáře. Domácí hráli dobře, byli silní na míči a dobře kombinovali. Druhou branku vstřelili po standardní situaci chvilku před pauzou. Ve druhém poločase jsme měli nějaké šance, ovšem ne vždy jsme je vyřešili nejlépe. Domácí hráli zodpovědně a mohli navýšit skóre, ovšem to se jim nepodařilo. I přes prohru musím pochválit všechny hráče, kteří k zápasu přistoupili zodpovědně a zápas odmakali.“

Branky: 4. Hanus, 41. Krejčí. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 48. Zborovice: Harásek – Štěpánek (74. Mozga), Magna, Rychnovský (47. Bejdák), Novák, Šumbera, Krejčíř (80. Havránek), Šprňa (56. Kojetský), Gröpl, Hanus, Krejčí. Komárno: Kubját – Žejdlík, Orel (85. Orava), Hulman, Kušík, Majkus, Klas, Pishta (58. Hajda), Pešout, Šindelek, Kopečný (64. Žejdlík).

POČENICE – LUBNÁ 0:3 (0:2)

STANISLAV JUŘENA, KAPITÁN POČENIC: „Utkání soupeřů z chvostu tabulky, nabídlo v úvodu spíše boj než atraktivní podívanou. Bohužel, do přestávky jsme dvakrát lacině inkasovali. Jakoukoliv naději na zvrat v zápase, uťal na startu druhé půle, hosty proměněný pokutový kop. Zmíním pouze tři faktory, které jsou nyní pro nás směrodatné. Kvalita, marodka a kousek sportovního štěstí. Ocenil bych výkon L. Niedemertela, který patřil k nejlepším hráčům na hřišti.“

Branky: 29. Ančinec, 38. I. Havlík, 65. z pen. Marák. Rozhodčí: Kolář. Diváci: 28. Počenice: Hrabal – Hrušák, Zbořil, Batík, Novotný, Juřena, Niedermertl, Kunčar, Vlha, Hrnčíř (62. Jánský), Barnet (81. Janecký). Lubná: Marák – Běták, I. Havlík, R. Havlík, D. Ančinec (32. Kulcsár), M. Ančinec (89. Palička), Železník, O. Kašík (81. Bačinský), Horák (72. Kocián), T. Kašík. Chýla (66. Scholz).

ŽALKOVICE – NĚMČICE 1:3 (0:2)

MICHAL ŠTĚPÁNEK, AS. TRENÉRA NĚMČIC: „Úvod utkání nám vyšel skvěle a hned v 9. minutě Radim Darebníček střelou ze šestnáctky otevřel skóre. Pak jsme ale zjistili, že domácí nechtějí hrát fotbal, protože se pouze soustředili na to jak „rozkopat“ naše hráče. Bohužel tento obraz hry byl po celý zápas. Do poločasu jsme po pěkné akci zvýšili na 2:0. Druhý poločas nebyl dobrý, fotbal se nehrál, jen se stupňovala nervozita. Dnes jsme vyhráli, ale tento styl hry jsme od domácích nepochopili. Fotbal se hraje pro diváky a tento, se nemohl nikomu líbit a myslím ani domácímu publiku. Teď musíme doléčit zranění a připravit se na další zápas.“

Branky: 56. Horák – 9. Radim Darebníček, 44. Mádr, 87. Servus. Rozhodčí: Žigmund. Diváci: 39. Žalkovice: Krejčí – Pala, Mrázek, Otáhalík, Pluhařík (86. Němčík), Netopil, Kojetský, Pospíšil, Podaný, Zapletalík, Horák (83. Vojtěchovský). Němčice: Cejpek – Kříž, Nevřela, Zlámal, Batoušek, Kadlec, Holý, Mádr (46. Servus), Vymětal (81. Roman Darebníček), Darebníček, Lejsek.

KVASICE B – TUČAPY 7:1 (2:0)

O začátku nebylo pochyb, kdo je favoritem a vítězem zápasu. Rezerva Kvasic šla do vedení již v 5. minutě a zejména po přestávce na hřišti jasně dominovala. Tučapy se dočkaly korekce výsledku deset minut před koncem.

Branky: 5., 20. a 56. Janoštík, 49. Musil, 52. Majkrič, 68. Skácel, 88. Pospíšil – 78. Gába. Rozhodčí: Hušek. Diváci: 50. Kvasice B: Stratil – Foltýn, Samohýl (64. Skácel), Hrabal, Šupčík, Foltýn (55. Ambruz), Reiskup (73. Pánek), Majkrič (81. Daněk), Janoštík (58. Pospíšil), Ševela, Musil. Tučapy: Greguš – Karol, Sedláček (72. Jurčík), Vaculík, Plachý (81. Bryol), Očadlík, Bačík, Barot, Machálek, Sedlařík, Vedra (86. Crhák).

STŘÍLKY – LUTOPECNY 2:4 (2:1)

MIROSLAV ROBOTKA, AS. TRENÉRA STŘÍLEK: „Soupeř byl lepší a jeho vítězství je zasloužené. My se musíme připravit na další zápas, který snad zvládneme lépe.“

MIROSLAV ŽŮREK, VEDOUCÍ MUŽSTVA LUTOPECEN: „Hned od úvodního hvizdu jsme soupeře přehrávali a vytvářeli si brankové příležitosti. První dvě jsme již tradičně zahodili, ale naštěstí v 18. minutě prolomil své střelecké trápení Daněk a ujali jsme se vedení. I přes naši převahu jsme vlastními chybami nabídli soupeři dvě šance, které domácí využili k otočení a do šaten se šlo za stavu 2:1 pro domácí. O přestávce jsme museli sáhnout k nucenému střídání a přeskupení zadních řad. I přes to jsme ve druhém poločase nepřestávali být aktivní, byli jsme silnější na míči a důrazní v osobních soubojích. Odměnou nám byla vyrovnávací branka v 53. minutě, kdy se prosadil Bartůšek. A po pouhých třech minutách jsme se již podruhé v utkání dostali do vedení, když se mezi střelce zapsal nejlepší hráč na hřišti, Uhrinovský. Domácí se snažili dostat k naší brance dlouhými nakopávanými balóny na své vysoké útočníky, ale obrana si je výborně pokryla. A od obrany se zrodila také naše čtvrtá branka, kdy po levé straně unikl výrobně hrající dorostenec Válek a naservíroval míč přesně na nohu Chalanymu, který uzavřel skóre zápasu. Všem klukům bychom chtěli poděkovat za předvedenou hru a věříme, že si formu přenesou i do dalších utkání. Pokud se teda nějaká ještě budou hrát.“

Branky: 34. Holub, 45. Hubr – 18. Daněk, 53. Bartušek, 56. Uhrinovský, 66. Chalany. Rozhodčí: Zájovský. Diváci: 45. Střílky: Maša – Hlaváč (77. Jelínek), Posolda, Hanák, Vašák (84. Handl), Klem (58. Vrána), M. Nezdařil, K. Nezdařil, Kryštof (59. Blaž), Hubr, Holub. Lutopecny: Večerka – Knapík (46. Válek), Fridrich (65. Chalany), Šilhár, Novák, Uhrinovský, Hanzlík (86. Pospíšil), Bartušek, Daněk (78. Palich), Císař, Vrzal.

BŘEST - SKAŠTICE B 1:0 (0:0)

LUKÁŠ ŠOUSTEK, VEDOUCÍ BŘESTU: „Tentokrát zápas moc fotbalové krásy nepobral. Hra obou mužstev byla rozháraná a kouskovaná drobnými taktickými fauly. Hosté zahrozili jen několika pokusy ze střední vzdálenosti. Zápas ovlivnila 55. minuta, kdy byl v pokutovém území při samostatném úniku sražen Daněk. Následovala červená karta a pokutový kop, který proměnil Koudelníček. V třicetiminutové přesilovce jsme ale nedokázali duel definitivně zlomit druhou brankou. Prakticky až do konce zápasu jsme se museli obávat, aby bojovnému soupeři nevyšla, byť jediná akce k vyrovnání.“

VOJTĚCH MENŠÍK, TRENÉR SKAŠTIC B: „Po bezbrankovém poločase, kdy se akce střídaly na obou stranách, se domácí ujali vedení z penalty. Naši hráči si i v deseti vytvořili mírnou převahu, ale přes pozorně hrající obranu se neprosadili a proto se skóre již nezměnilo.“

Branky: 56. z pen. Koudelníček. Rozhodčí: Zakopal. Diváci: 99. Břest: Valoušek – Juračka (82. Hajdík), Šálek, Koudelníček, Konečný, Jan Látal (90. Josef Látal), Šálek, Štauber (66. Štauber), Trlica (46. Vyrobík), Karamon, Daněk (88. Kouřil). Skaštice B: Vymětal – Štěpják, Sedlák, Bubla, Oračko, Rosecký (70. Pitron), Zaoral, Drábek, Škrabana (59. Hyánek), Ježák, Uličný.