Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Na půdě Kvasic jak už samotný výsledek napovídá, jsme předvedli hanebný výkon. Domácí jasně kontrolovali hru a v podstatě za úvodních třicet minut bylo po zápase. Jedinou čestnou branku vstřelil po hezké akci Novotný. Sezóna pro nás bude opět těžká, a abychom mohli být v soutěži konkurenceschopným a důstojným soupeřem, k tomu je před námi hráči i vedením klubu opravdu velké penzum práce. Našim fanouškům se za tohle představení omlouvám.“

Branky: 26., 37. a 85. Hamala, 10. a 23. Pospíšil, 53. a 55. Hora, 14. Stratil – 62. Novotný. Diváci: 300. Rozhodčí: Mucha. Kvasice B: Stratil – Ambruz (62. Unger), Ševela, Zbranek, Šupčík, Hamala, Kochaníček (46. Bartoník), Samohýl, Pánek (56. Reiskup), Hora (56. Fišer), Počenice: Gröpl (11. Molínek) – Bleša (25. O. Novák), Juřena, Zapletal, Niedermertl, Lejsal, Novotný, Šustr (62. Janček), Gazda, Jiřík, Otevřel.

LUBNÁ – NĚMČICE 3:0 (2:0)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Utkání se hrálo v nepříjemném horku na umělé trávě. Skóre utkání otevřel hlavou po čtvrthodině hry Ančinec po dobře sehraném rohu. Tato branka nás uklidnila. V průběhu prvního poločasu jsme si vytvořili další slibné šance, které jsme bohužel nedokázali proměnit. Ujala se až další povedená akce na konci prvního poločasu, kdy se opět nemýlil Ančinec. Hosté si utkání zkomplikovali sami vlastní nedisciplinovaností, když se v 50. minutě nechal jejich hráč vyloučit. Poté už jsme si hru v klidu pohlídali a žádné drama jsme nedopustili. V samotném závěru pak upravil na konečných 3:0 po samostatném úniku Komárek.“

Michal Štěpánek, trenér Němčic: „Dnešní zápas v horkém počasí a na přehřáté umělé trávě nám nevyšel. V prvním poločase byla hra vyrovnaná, ale při dvou centrech jsme nepohlídali střelce Ančince a ten skóroval. Naše šance zůstaly neproměněné. Ve druhém poločase po vyloučení našeho hráče a odstoupení Radima Darebníčka pro zranění, se naše vyhlídky na srovnání ztratili.“

Branky: 16. a 44. Ančinec, 86. Komárek. ČK: 51. Lejsek. Diváci: 100. Rozhodčí: Mucha. Lubná: Blažek – Makový (46. Kulcsár), Rybenský, Železník, Konečný (84. Ševčík), Chýla, Horák, Komárek, Ančinec, Scholz (46. I. Havlík), R. Havlík (67. Marák). Němčice: Vajda – Vymětal, Rad. Darebníček (47. Holý), Zavadil, Zlámal, Kadlec, Batoušek, Kříž, Lejsek, Sklenář, Císař.

MORKOVICE B – ŽALKOVICE 8:1 (4:0)

Boris Kroutilík, trenér Morkovic B: „Prvních patnáct minut to bylo takové oťukávání a pak se to rozjelo. Jsem rád, že jsme odčinili vysokou prohru z Němčic. Do utkání jsme vstoupili vlažně, neplnili jsme zadané úkoly. Odstartoval to až první gól. Poločas tak skončil 4:0. Do druhé půle jsme vstoupili aktivně a během čtyř minut přišly dvě gólové šance a penalta, které zůstaly neproměněné. Další akce jsme však dotáhli do konce a výsledek je 8:1. Vládne spokojenost, ale s proměňováním šancí to mohlo být ještě veselejší.“

Ján Horký, vedoucí mužstva Žalkovic: „Byl to dominantní výkon domácího mužstva, které nás předčilo ve všech herních činnostech. Naši hráči měli pouze náznaky šancí z rychlých protiútoků, které však dobře organizovaná obrana domácích dokázala zachytit nebo byly přerušeny pro ofsajdové postavení našich útočníků. Jediným pozitivem tak na naší straně je, že se nikdo nezranil a ještě více neoslabil už tak mnoha absencemi oslabené mužstvo.“

Branky: 15. a 55. Šipoš, 31. a 67. Skácel, 12. Hrnčíř, 46. Maticz, 63. Rus, 79. Zahradník – 77. Horák. Diváci: 75. Rozhodčí: Benedikt. Morkovice B: Valenčík – Skácel, Hrnčíř (46. Rus), Maticz (61. Rakáš), Šipoš, Soldán (77. Kapounek), Vymazal, Goldman, Ospalík, Zápařka (67. Zahradník), Přikryl. Žalkovice: Krejší – Horák, Janečka (79. Čevela), Kojetský, Otáhalík, Pala, Mrázek, Pospíšil (46. Němčík), Nesrsta, H. Netopil, T. Netopil.

SKAŠTICE B – HULÍN 2:3 (1:1)

Antonín Sova, trenér Skaštic B: „V kontextu celého utkání, jsme si dokázali vypracovat více gólových příležitostí, ale bohužel je neproměnili. Tím bylo utkání výsledkově po celou dobu otevřené. Vedeme 2:1 a necháme si z naší ztráty v útočné fázi z rychlé brejku dát vyrovnávací gól. Když už hosté bránící remízu v závěru utkání přidali další gól, jako přes kopírák z dalšího brejku, o osudu utkání bylo rozhodnuto. Dnes nevyhrál fotbalovější tým, ale šťastnější. Remíza by byla spravedlivější.“

Josef Pěnčík, předseda Spartaku Hulín: „Ve Skašticích to byl od začátku zcela vyrovnaný zápas. Utkání jsme začali lépe a ve 22. minutě jsme se ujali vedení, jenže domácí dokázali z rychlého brejku brzy vyrovnat. Poté se hra odehrávala převážně ve středu pole a do poločasu se už nic nezměnilo. Druhý poločas pro nás začal katastrofálně a hned na začátku se domácí ujali z přísně nařízené penalty vedení. Od té chvíle měli domácí mírně navrch a vypadalo to, že už si vítězství pohlídají. Naštěstí jsme nesložili zbraně a v 70. minutě po přečíslení domácí obrany jsme vyrovnali. Utkání už spělo ke spravedlivé remíze, když v 90. minutě utekl domácí obraně Drál a rozhodl o našem vítězství. Nutno přiznat, že tentokrát jsme byli šťastnějším mužstvem.“

Branky: 29. Ježák, 46. Škrabana – 22. Pospíšilík, 70. Pleva, 90. Drál. Diváci: 70. Rozhodčí: Tříska. Skaštice B – Vymětal – Mareček, Menšík, Novák, Bubla, Ježák, Kvasnička, Rosecký (63. Látal), Škrabana (80. Brada), Sova, Židlík (71. Růžička). Hulín: Slepko – Horák (66. Sobek), Dunda, Barták, Ondrejec (46. Matula), Pleva, Sedláček, Vaculík, Pospíšilík, Navrátil (80. Němec), Nedbal (46. Drál).

RYMICE – BŘEST 3:0 (2:0)

Marek Oral, trenér Rymic: „Do prvního domácího zápasu jsme vstoupili velmi dobře a dali dva rychlé góly. To nám dodalo klid na kopačky a tím pádem jsme se nemuseli ani za ničím hnát. Snažili jsme se držet míč, což nám hostující celek dovoloval svou malou aktivitou a snahou hrát na brejky. Tím pádem se dost minut hrál podle mého názoru až nudný fotbal a pro oko diváka se toho moc zajímavého do konce poločasu nestalo. V poločase jsme si řekli, že ve druhé polovině musíme jít hrát i pro lidi trochu svižnější a odvážnější fotbal. Chyba hostujícího brankáře nám pomohla dát třetí gól a zápas jsme už s přehledem dohráli. Oproti minulému zápasu jsme zlepšili držení míče, ale dnes nám chyběla podle mého názoru ještě větší odvaha. Každopádně za tři body jsme rádi, kluci si je zasloužili a už teď myslíme na příští zápas proti Pravčicím.“

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Domácí mužstvo překvapilo svým dominantním výkonem. Posíleno o několik velmi šikovných fotbalistů nás od prvních minut přehrávalo a už po čtvrthodině hry vedlo o dvě branky. I v dalším průběhu zápasu nás soupeř dostával pod tlak a svým aktivním napadáním nám dělal obrovské problémy. O přestávce jsme se ještě pokusili mužstvo nastartovat střídáním a změnou rozestavení, ale vše vzalo za své už po dvou minutách, kdy naši obrovskou chybu při rozehrávce jednoduše potrestal domácí útočník. Bylo jasné, že je definitivně rozhodnuto a duel, který měly Rymice pod kontrolou, se jen dohrával. Dnes jsme bohužel proti takto dobře technicky a fyzicky připravenému soupeři neměli nárok.“

Branky: 8. a 13. Měrka, 48. Hejkerlík. Diváci: 140. Rozhodčí: Caletka. Rymice: Krejčí – Zapletal (57. Blažek), Bačík (80. Machovský), Ševčík, Petrskovský, Doležel, Paták, T. Marek (68. D. Marek), Plhal (68. Čada), Měrka, Hejkerlík. Břest: Rotrekl – Šálek, Hudeček (46. Bureš), Konečný, Salajka, Šálek, Hrabal (46. Máša), Trlica, Karamon, Daněk (75. Hajdík), Miklík.

ŽERANOVICE – PRAVČICE 3:1 (0:1)

Miroslav Polášek, trenér Žeranovic: „První mistrák, hodový fotbal a nepříjemný soupeř poznamenal první poločas zápasu a po zásluze jsme prohrávali 0:1. Navíc jsme měli štěstí, že soupeř neproměnil vyložené šance, které si vypracoval díky naší nervozitě a nedůslednosti v obrané fázi. Do druhého poločasu jsme nastupovali s odhodláním výsledek zápasu otočit, ale opět jsme museli čelit nebezpečným závarům soupeře. Po deseti úvodních minutách se obraz hry konečně změnil a od vyrovnávací branky jsme byli zase lepším mužstvem my. Díky dalším dvěma brankám jsme dovedli zápas do vítězného konce a soupeře jsme již k nijakým nebezpečným akcím nepustili. Musím konstatovat, že kluci z Pravčic podali velmi dobrý výkon a pokud ho budou opakovat, tak potrápí určitě i ostatní účastníky okresního přeboru.“

Vít Tkadlčík, trenér Pravčic: „Do utkání jsme vstoupili velmi dobře a domácí jsme svou agresivní hrou do šancí nepouštěli. Dobrý vstup do utkání jsme pečetili brankou po krásné střele. Domácí po vstřelené brance přidali na obrátkách a přebrali otěže zápasu, ale náskok jsme do poločasu udrželi. Druhý poločas nezačal dobře, jelikož jsme inkasovali po výstavní kombinaci. Domácí drželi míč více na svých kopačkách, ale nám se dařilo vytvářet si šance z protiútoků a standardních situací ale bohužel jsme je neproměnili. Domácí nás za to potrestali dvěma brankami ke konci zápasu.“

Branky: 52. Zimčík, 80. Klimek, 87. Zakopal – 13. Lukeš. Diváci: 120. Rozhodčí: Černovský. Žeranovice: Bakalík – Hasala, Hubík, Menšík (86. Málek), Zámorský (59. Košina), Řihák, Hasala, Zimčík (69. Klimek), Zakopal, Machálek, Šuba. Pravčice: Bucha – Novák, Jetelina, Tobolík (46. Karamon), Kocman, Zapletal (59. Svrček), Zapletalík, Želizňák, Timan, Janováč, Lukeš (69. Šenkyřík.

SLAVKOV P. H. – ZBOROVICE B 2:1 (1:1)

Martin Střelec, trenér Zborovic B: „Vstup do zápasu se nám nepovedl. Hned ve 4. minutě jsme po rohovém kopu smolně inkasovali branku, když se k odraženému míči od břevna dostal domácí Ponížil a vstřelil první branku utkání. V 16. minutě, po šikovné otočce Ivana Gröpla ve vápně domácích a střelou na zadní tyč, jsme srovnali na 1:1. V 19. minutě se nám zranil Laube a museli jsme poprvé vystřídat. Oběma týmům komplikovalo rozehrávku vysoce střižené hřiště. Ze začátku druhé půle se nám zranil Uhrinovský, což znamenalo poslední střídání v našem týmu, jelikož jsme k zápasu přijeli pouze s 13 hráči. Bohužel v 61. minutě se výstavní střelou prosadil domácí Kužel a zápas rozhodl. V 89. minutě jsme byli blízko srovnání utkání, když se prezentoval krásnou hlavičkou Gröpl ale fantastický zákrok předvedl domácí brankář a svůj tým podržel. I tak kluky musím pochválit.“

Branky: 4. Ponížil, 61. Kužel – 16. Gröpl. Diváci: 140. Rozhodčí: Závojský. Slavkov p. H.: Čačala – Kopřiva, Bureš, Pavlica, Kužel (65. P. Symerský), Ondrůšek (52. Bouchalík), Darebníček, Mrázek, Čuba (80. Šimčík), Dolák (80. V. Symerský), Ponížil. Zborovice B: Kerčák – Plesník, Prachař, Štěpánek, Laube (19. Šprňa), Vaňák, Uhrinovský (57. Štřelec), Gröpl, Kojetský, Štěpánek, Frýdl.

1. Rymice 2 2 0 0 8:2 6

2. Lubná 2 2 0 0 7:3 6

3. Kvasice B 1 1 0 0 8:1 3

4. Morkovice B 2 1 0 1 9:6 3

5. Zborovice B 2 1 0 1 6:4 3

6. Žeranovice 1 1 0 0 3:1 3

7. Němčice 2 1 0 1 5:4 3

8. Slavkov p. H. 1 1 0 0 2:1 3

9. Hulín 2 1 0 1 5:7 3

10. Skaštice B 1 0 0 1 2:3 0

11. Pravčice 2 0 0 2 4:7 0

12. Břest 1 0 0 1 0:3 0

13. Žalkovice 1 0 0 1 1:8 0

14. Počenice 2 0 0 2 3:13 0