Josef Pěnčík, předseda Spartaku Hulín: „Utkání moc fotbalové krásy nepřineslo. Začali jsme dobře a už v 10. minutě jsme se po nejpěknější akci utkání dostali do vedení. Pak se dlouho nic zajímavého na hřišti nedělo, hrálo se prakticky bez šancí. V nastaveném čase prvního poločasu však hosté tečovanou střelou šťastně vyrovnali. Druhý poločas vypadal podobně, ale v 67. minutě hosté šli po samostatné akci do vedení, které už i přes mírnou převahu domácích a několik šancí v závěru udrželi. Výsledkem i výkonem jsme zklamáni.“

Antonín Sova, trenér Skaštic B: „S Hulínem nemáme lichotivou vzájemnou bilanci, o to víc jsme chtěli uspět. Nicméně jsme se více než se soupeřem trápili s velmi silným větrem. Domácí se dostali po pěkné akci do vedení a nám se jen těžko na tento průběh dařilo reagovat. Když to vypadalo na poločasové vedení domácích, dokázali jsme z poslední akce vyrovnat. To byl pro další průběh utkání pro nás stěžejní okamžik. Druhý poločas jsme už hráli za podpory silného větru a z naší strany to bylo lepší než v první půli. Nakonec jsme se dočkali vedoucí branky a těsné vítězství jsem si v závěru, i po několika závarech před naší bránou, uhlídali.“

Branky: 9. Bureš – 45+3. Židlík, 67. Jan Látal. Diváci: 178. Rozhodčí: Závojský. Hulín: Hlobil – Pospíšil, Barták, Zavadil, Jurášek, Pleva, Sedláček, Pastrnek (61. Kubo), Horák (61. Zaoral), Bureš (75. Hradil), Vaculík (85. Matula). Skaštice: Trampota – Jos. Látal, Číhal, Bubla, Jan Látal, Zaoral, Rosecký, Zůvala, Škrabana (90. Brada), Židlík (68. Růžička), Holomek.

PRAVČICE – ŽERANOVICE 3:3 (1:3)

Vít Tkadlčík, trenér Pravčic: „Fotbal se hrál na těžkém terénu a za silného větru. K vidění byl zápas dvou poločasů, kdy první půle vyšla lépe hostům. I když jsme šli do brzkého vedení tak jsme nedokázali udržet pozornost ve středu hřiště a hosté toho využili a poločasový výsledek byl pro nás nepříznivý 1:3. Druhá půle pro nás začala skvěle, kdy jsme dvěma slepenými góly dokázali srovnat stav utkání. Dále jsme mohli vidět šance na obou stranách avšak bez proměnění. Chtěl bych náš tým pochválit za bojovný výkon v poslepované sestavě.“

Krajský přebor: favorit zaváhal, Francova Lhota slaví druhou výhru. Proč?

Miroslav Polášek, trenér Žeranovcic: „Neskutečně silný vítr určil průběh utkání. Byly to dva naprosto rozdílné poločasy. První pro nás po větru a druhý pro Pravčice také samozřejmě po větru. Bod bereme, protože ve druhém poločase, měly Pravčice více gólových šancí a mohly klidně vést a ne jen vyrovnat stav utkání na 3:3. Minimálně tři vyložené šance zachránil náš mladý gólman Tomáš Cholasta. V obranné fázi jsme měli spoustu okének, které naštěstí hráči Pravčic nevyužili. Z naší strany to byl jeden ze slabších výkonů. Na rozdíl od minulého utkání jsme vstřelili alespoň tři branky.“

Branky: 2. a 56. Svrček, 58. Jetelina – 13. Hasala, 17. Šuba, 34. Zámorský. Diváci: 50. Rozhodčí: Hebnar. Pravčice: Bucha – Jetelina, Miklík, Zapletalík, Lukeš, Kocman, J. Zapletal (85. Urban), M. Zapletal (63. Karamon), Janováč, Tobolík (79. Šenkýř), Svrček. Žeranovice: T. Cholasta – Š. Cholasta, Sumec, Zámorský, Klimek, Řihák, Pospíšil, Zakopal, Košina (74. Málek), Šuba (45. Menšík), M. Hasala (67. P. Hasala).

POČENICE – KVASICE B 0:2 (0:1)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Hostům, ač posíleným o několik hráčů prvního týmu, jsme tentokráte zdatně sekundovali. Herně vyrovnané utkání překlopil na stranu Kvasic šťastný gól z poměrně velkého úhlu, který padl v samotném závěru první půle. Po přestávce jsme měli několik slibných situací, kdy k vyrovnání chyběla ona pověstná trocha štěstí. Když čtvrt hodiny před koncem odskočily Kvasice na rozdíl dvou branek, bylo rozhodnuto. Na zvrat nám ve fyzicky náročném utkání již nezbývaly síly. Celý tým i přes porážku musím ocenit, kluci dřeli a především v organizaci hry a dodržování taktických pokynů jsme oproti podzimu zaznamenali velký progres.“

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Ve druhém zápase jarní části jsme jeli opět ven a to na půdu Počenic. Ve větrném počasí jsme zápas kontrolovali, ovšem výraznější šanci jsme si nedokázali vytvořit. Nutno podotknout, že ani soupeře jsme do žádných vyložených šancí nepouštěli. Těsně před poločasem se ale z větší vzdálenosti opřel do míče Pánek a rozvlnil síť. Druhý poločas měl podobný obraz. V 73. minutě se po pěkné přihrávce dostal před domácího brankaře Radek Pospíšil a nemýlil se. Zbytek zápasu se prakticky jen dohrával. Je třeba uznat, že domácí hráli velmi organizovaně a snažili se nám hru znepříjemňovat.“

Branky: 42. Pánek, 73. Pospíšil. Diváci: 110. Rozhodčí: Mucha. Počenice: Rampas – Gazda (79. Zbořil), Juřena, Niedermertl, Večerka (79. Janček), Novotný, Jiřík (83. Zahradník), Štolfa, Tesák (83. Klech), Novák, Vilím (46. Jiříček). Kvasice: Unger – Pánek, Ševela, Ambruz, Hora (90. Reiskup), Bartoník, Pospíšil (81. Fišer), Drápal, Chytil (76. Foltýn), Berčík, Šupčík.

ŽALKOVICE – MORKOVICE B 2:4 (1:2)

Boris Kroutilík, trenér Morkovic B: „Předvedli jsme solidní výkon i přes silný vítr, který nám v prvním poločase docela pomohl. Skóre otevřel Skácel z rohu, potom si zastřílel Šipoš, kterému vyšla až třetí střela z 25 metrů k tyči. Místo toho, abychom si to udělali lehčí, tak jsme začali samozřejmě vymýšlet a nechali soupeře, aby dal branku. Začátek druhého poločasu nám zase vyšel, kdy se z rohu opět trefil Skácel. Náš gólový účet uzavřel Vymazal krásnou střelou do šibenice z trestného kopu. Samozřejmě jsme zase začali vymýšlet a soupeř snížil na 2:4, ale další šance zůstaly na obou stranách neproměněny.“

Branky: 39. Pospíšil, 65. Kojetský – 15. a 52. Skácel, 18. Šipoš, 62. Vymazal. Diváci: 43. Rozhodčí: Benedikt. Žalkovice: Krejčí – Nesrsta (76. Janečka), Kojetský, T. Netopil, Mrázek, Pospíšil, Strnad (55. Otáhalík), H. Netopil, Pala (58. Říkovský), Petřík, Janečka. Morkovice: Šebestík – Košárek, Vymazal, Juřík, Skácel, D. Rakáš (81. Hrnčíř), P. Rakáš (71. Žourek), Rus, Vlček, Šipoš, Zápařka.

BŘEST – RYMICE 1:1 (1:0)

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Také dnes jsme šli do dalšího těžkého zápasu, jehož kvalitu negativně ovlivňoval velmi silný vítr, se stejnou defenzívní taktikou jako v minulém týdnu. Jsme moc rádi, že až na několik málo okamžiků během zápasu, jsme opět uspěli a s druhým mužstvem tabulky uhráli cennou remízu. Znovu jsme vycházeli z hlubokého obranného bloku. Soupeř si sice vytvořil trvalou územní převahu, ale prakticky celý duel narážel na koncentrovanou obranu. V 16. minutě jsme šli dokonce do vedení. Krásná dalekonosná střela Radka Karamona skončila v horním rohu bezmocného brankáře Krejčího. Rymice rázem znejistěly a přicházely i další naše šance. Úvod druhého poločasu nám však hrubě nevyšel. Hosté změnili rozestavení a hned ve druhé minutě se dočkali vyrovnání. Po sérii našich špatných rozhodnutí a nedůrazu v pokutovém území Jaromír Hejkerlík zblízka prostřelil Dalibora Valouška. Brzký gól dodal soupeři novou energii do dalších minut zápasu. Naše mužstvo se dostalo pod souvislý tlak. Soustředěná obrana zablokovala a odrazila spoustu střel, centrů a přihrávek. V dalších fázích utkání se obrázek hry už nezměnil. Rymice nadále obléhaly naši šestnáctku a domácí ofenzívní hráči pronikali do rychlých protiútoků, kterým však chybělo lepší finální řešení. Remízu bereme. Jsme spokojení. Kluci za svou bojovnost a obětavost zaslouží pochvalu.“

Marek Oral, trenér Rymic: „Utkání se opět hrálo v obrovském větru, což hře neprospívalo. Vedení se jako první ujali domácí po krásné střele. Skóre jsme dokázali korigovat až ve druhé půli, kdy Blažek ve vápně srazil míč pro Hejkerlíka, který pumelicí srovnal. Poté jsme měli hru pod kontrolou a pouze si hlídali případné brejky soupeře. Bohužel celý zápas jsme byli na polovině soupeře netrpěliví, což vedlo ke spoustě ztrátám a nepřesností. Pokud se dokážeme při hře zklidnit, dokážeme hrát překrásný fotbal, nicméně do té doby nás čekají především bojovná a nefotbalová utkání, což bude vyhovovat soupeřům. Je to celé jen a jen o nás a tak nezbývá než začít pořádně u sebe a pracovat na zlepšení.“

Branky: 16. Karamon – 47. Hejkerlík. Diváci: 101. Rozhodčí: Trampota. Břest: Valoušek – M. Šálek, Horák, Bureš, J. Šálek, Štauber, Trlica, Karamon, Daněk (74. Kampla), Miklík (80. Hajdík), Máša (89. Jansta). Rymice: Krejčí – Doležel (77. D. Marek), Matuška, Bačík, Mlčák, Paták, D. Ševčík, Zapletal (46. J. Ševčík), T. Marek (46. Hejkerlík), Blažek, Čada.

NĚMČICE – LUBNÁ 5:3 (1:3)

Michal Štěpánek, trenér Němčic: „Chtěli jsme odčinit prohru z minulého týdne, ale vstup do zápasu nám vůbec nevyšel. V 6. minutě po dvou nakopnutých míčích za obranu jsme prohrávali 0:2. Bojovali jsme a snažili se kombinovat, zatímco soupeř jednoduchou hrou čekal na další brejkové šance. Když už to vypadalo na snížení, přišla další studená sprcha, když soupeř vstřelil další gól. Do přestávky se nám podařila jedna akce z levé strany a po centru Vymětal snížil. Do druhého poločasu jsme vstoupili s odhodláním výsledek vylepšit. Když soupeř neproměnil penaltu, jako by se vše otočilo na naši stranu. Po pěkných akcích nejdříve opět skóroval Vymětal a pak fotbalové umění ukázal Roubalík a dokonal obrat dvěma krásnými střelami. Před koncem z penalty upravil na konečných 5:3 Zlámal. Děkuji klukům za to, co předvedli. Nevzdali se ani za tak nepříznivého stavu.“

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Vedli jsme 3:0 a hráči si asi mysleli, že to dál půjde samo. Nakonec však domácí průběh zápasu asi zaslouženě otročili a my jsme nezískali ani bod.“

Branky: 41. a 54. Vymětal, 60. a 67. Roubalík, 87. Zlámal – 6. a 37. Horák, 3. Havlík. ČK: 68. Chýla. Diváci: 130. Rozhodčí: Caletka. Němčice: Vajda – Sklenář, Zlámal, Kadlec, Batoušek, Rad. Darebníček, Roubalík (72. Císař), Vymětal (70. Hamrla), Kříž, Mršťák, Šilinger. Lubná: Blažek – Komárek, Rybenský, Ančinec, Horák, Konečný, Chýla, Makový, Dočkal, Havlík (75. Bačinský), Kulcsár (75. Moravčík.

1. Lubná 14 11 1 2 53:22 34

2. Rymice 14 9 2 3 45:21 29

3. Žeranovice 14 9 2 3 41:28 29

4. Morkovice B 14 8 1 5 47:34 25

5. Němčice 14 8 1 5 44:34 25

6. Skaštice B 14 6 3 5 44:37 21

7. Žalkovice 14 5 4 5 27:35 19

8. Kvasice B 14 5 2 7 32:42 17

9. Pravčice 14 4 3 7 29:40 15

10. Břest 14 4 3 7 19:30 15

11. Hulín 13 4 1 8 26:37 13

12. Počenice 14 2 2 10 18:49 8

13. Slavkov p. H. 13 2 1 10 20:36 7