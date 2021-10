Lubomír Lanča, ved. mužstva Hulína: „Začátek utkání byl pro náš tým přímo strašidelný. V prvních patnácti minutách na hřišti existovalo jen jednou mužstvo a to celek Morkovic. Naši hráči působili, jakoby se na hřišti viděli poprvé a když hosté během dvou minut vsítili dvě branky, vypadalo to na debakl. Když náš kanonýr Zaoral potvrdil svou rychlost a snížil na 1:2, převzali jsme otěže utkání my. Do přestávky se nám podařilo především zásluhou dobře hrajícího Pumprly vsítit další tři góly. I ve druhém poločase týmy nabídly divákům gólové hody.“

David Vlček, předseda Morkovic: „Začátek zápasu nám vyšel skvěle, kdy jsme se dostali během dvanácti minut do dvoubrankového vedení. Poté jsme soupeři vlastní chybou, kterých v tomto zápase bylo opravdu mnoho, dovolili snížit vedení. Tato branka nás poznamenala a tím i celý další vývoj utkání. Ve druhé půli jsme marně dotahovali náskok domácích. Zápas se nám vůbec nepovedl, co se týče obranné fáze. Ztráceli jsme mnoho míčů a soupeř trestal všechno.“

Branky: 16., 40. a 90. Zaoral, 22. a 27. Pumprla, 54. Bejtkovský, 62. Hradil, 70. Dunda – 11. a 73. Maticz, 12. Šipoš, 53. Pospíšil. Rozhodčí: Trampota. Diváci: 40. Sp. Hulín:Benkovič (77. Stibor) – Dunda, Blažek, Michálek, Bejtkovský, Zaoral, Pumprla, Pospíšilík (71. Donát), Hradil, Gabrhelík, Sumec. Morkovice B: Koutňák – Prachař, Goldman, Vymazal, O. Petráš (46. Šincl), J. Petráš, Šipoš (56. Rosický), Tesař, Maticz (78. Polakovič), Zápařka, Pospíšil (56. Žourek).

STŘÍLKY – BŘEST 1:1 (1:0)

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Od začátku se hrál bojovný zápas plný osobních soubojů, ale také se spoustou nepřesností, které bohužel jen dokreslovaly ne příliš pohledné utkání. Domácí mužstvo povzbudila úvodní branka, která padla po další naší zbytečné ztrátě míče ve středu pole. Po jedné z mála povedených akcí se nám podařilo zkraje druhého poločasu vyrovnat. V dalších velkých šancích jsme už ale selhali.“

Branky: 37. Holub – 63. Štauber. Rozhodčí: Vymazal. Diváci: 45. Střílky: Maša – Klem, Hanák, Jelínek, Vašák, Blaž (46. Kryštof), Posolda, Nezdařil, Elzner, Hubr, Holub. Břest: Valoušek – Hajdík (62. Miklík), Janovský, Konečný, Jan Látal, Bureš (81. Hyánek), Šálek, Štauber, Trlica, Karamon, Jos. Látal (81. Máša).

KVASICE B – NĚMČICE 3:2 (0:2)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Začali jsme špatně a po deseti minutách jsme prohrávali již 0:2. Ve 23. minutě došlo navíc ke krvavému zranění našeho brankaře. V této situaci nám velmi pomohl rychlý zákrok hostujícího zdravotníka, za což hostům patří velké díky. Ve druhé půli jsme rychle snížili na 1:2. V 85. minutě jsme se konečně dočkali zaslouženého vyrovnání, když se opět prosadil Berky. V poslední minutě zápasu navíc stejný hráč po krásné individuální akci a tvrdé střele zpoza vápna dokonal obrat na 3:2. Perfektní výkon předvedli naši dorostenci Kochaníček, Samohýl a Hamala.

Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „Domácí postavili posílené mužstvo a na kvalitě hry to bylo vidět. Vstup do zápasu nám vyšel skvěle. Po přestávce jsme po naší chybě v defenzivě nabídli domácím snížení. Před koncem jsme nedali po chybě soupeře do prázdné branky a ihned jsme neproměnili osamocený nájezd na gólmana. Přišel trest, když domácí srovnali. Chtěli jsme vítězství strnout na naši stranu. V 91. minutě šel Mádr od poloviny hřiště sám na gólmana, ale šanci neproměnil, a tak v 92. minutě domácí po poslední akci prostřelili celou naši obranu a brankáře.“

Branky: 49., 85. a 90. Berky – 4. Mádr, 9. Kříž. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 100. Kvasice B: Patkaň (23. Skácel) – Kochaníček, Hrabal, Pospíšil (67. Hora), Samohýl, Reiskup (46. Hamala), Ambruz, Majkrič, Šupčík, Ševela, Berky. Němčice: Láník – Servus (82. Rad. Darebníček), Vymětal, Batoušek, Zlámal, Rom. Darebníček, Mádr, Kadlec, Spáčil, Kříž, Motal.

POČENICE – SKAŠTICE B 5:5 (2:5)

Stanislav Jučena, kapitán Počenic: „Hokejový výsledek přinesl radost divákům, ale přidělal vrásky navíc trenérům. Byl to zápas dvou diametrálně odlišných poločasů. První půle byla v našem podání lajdácká, lehkovážná, absolutně selhávala obranná hra celého týmu. V kabině přišel oprávněný fén, trenér přeskupil sestavu a efekt se dostavil. Do hry zásadním způsobem promluvilo nasazení Štolfy a Hrnčíře. Obzvláště Hrnec hrál skvěle a přinesl potřebnou individuální nadstavbu.“

Vojtěch Menšík, trenér Skaštic B: „První poločas jsme hráli ze zabezpečené obrany, kterou skvěle dirigoval Motal, a podnikali rychlé protiútoky. První gól dal po dorážce Rosecký a další tři přidal Ježák. Domácím se povedlo dvakrát skórovat, ale těsně před poločasem se velmi pěknou střelou trefil z trestného kopu Oračko. Do druhého poločasu domácí vystřídali tři hráče, promíchali sestavu a snažili se s výsledkem něco udělat a postupně snižovali náš náskok. Z našich protiútoků jsme už nebyli tak produktivní jako v prvním poločase a domácí v předposlední minutě vyrovnali.“

Branky: 13. a 32. Ordoš, 68. Hrnčíř, 76. Kvapil, 88. Tesař – 11., 22. a 36. Ježák, 45. Oračko. Rozhodčí: Sucharski. Diváci:180. Počenice: Šesták – Zbořil (46. Tesař), Novák, Ordoš, Juřena (26. Štolfa), Kvapil (86. Tesák), Niedermetl (46. Barnet), Kunčar, Novotný, Bareš, Večerka (46. Hrnčíř). Skaštice B: Vymětal – Oračko, Ježák, Uličný, Rosecký (71. Růžička, 91. Jak. Hyánek), Pitron, Škrabana, Bubla, Zůvala (83. Jan Hyánek), Motal, Novák.

RYMICE – ŽALKOVICE 1:3 (0:1)

Martin Kaňa, hráč Rymic: „S předvedeným výkonem a rozsáhlou marodkou jsme na body nemohli ani pomýšlet. Soupeř si hlídal po většinu zápasu všechny naše útočné výpady a sám hrozil na druhé straně. Na týmu byla absence hráčů základní sestavy znát, a když se ve druhém poločase zranili další dva hráči, bylo hotovo. Bohužel jsme se už nedokázali dostat do žádné šance, která by mohla skončit gólem.“

Jiří Horký, ved. mužstva Žalkovic: „Po celý první poločas jsme byli lepším mužstvem, škoda jen, že jsme herní převahu nevyužili ke vstřelení více než jednoho gólu. Po přestávce domácí zvýšili aktivitu a vyrovnali ze své první střely na branku. Poté jsme opět naše kombinace zpřesnili a výsledkem byl druhý gól v domácí síti. V závěru se Rymice vrhaly do útoků a otevíraly obranu, čehož jsme dokázali využít ke vstřelení třetí branky.“

Branky: 68. Plhal – 30. Otáhalík, 73. Říkovský, 90. Němčík. Rozhodčí: Závojský. Diváci: 96. Rymice: Krejčí – Barčík, Zapletal, Doležel, Plhal, Machovský, Čada (69. Janalík, 79. Kaňa), Petrovský, Odložilík, Matuška (66. Šimčík), Fuksa. Žalkovice: Krejčí – Otáhal, Pala, Kojetský, Janečka, Mrázek, Otáhalík, Říkovský, Netopil, Topič, Horák (89. Němčík).

LUTOPECNY – ZÁHLINICE 1:3 (0:2)

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „Hosté udeřili v 8. a ve 20. minutě, jednou ze skrumáže před naší brankou a podruhé po našem nepřesném odkopu a i po zbytek prvního poločasu měli převahu. Do druhého poločasu jsme vystřídali a naše hra se zlepšila. Dvakrát šel střídající Palich sám na brankáře, ale až na druhý pokus dal branku. Ovšem hosté bohužel pro nás po jednom z brejků do otevřené obrany dali třetí gól a pro nás to už bylo těžké.“

Tomáš Mrkvica, zástupce kapitána Záhlinic: "Zajíždět na půdu posledního celku jako favorit není lehké, v tomto případě se to také potvrdilo. Domácí nezačali vůbec špatně, ale naštěstí jsme to byli my, kdo vsítil první branku Kubíkem, do poločasu přidal druhou Malát. Do kabin jsme mohli klidně odcházet se čtyřgólovým poločasovým náskokem. Druhé dějství začali domácí opět dobře, preferovali hru dlouhými míči, jeden z brejku využili a snížili na 1:2. Naštěstí pojistnou třetí gól vsítil opět Kubík. Škoda všech nevyužitých šanci , naštěstí nás to nyní ale nemusí mrzet. Bereme tři body, které jsou pro nás nesmírně důležité. Lutopecny zaslouží pochvalu za bojovný výkon."

Branky: 64. Palich – 8. a 74. Kubík, 20. Malát. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 121. Lutopecny: Večerka – Podolský, Novák, Pešek (62. Pospíšil), Chalupa (69. Oračko), Hanzlík (46. Palich), Uhrinovský, Císař, Chalany (69. Jurtík), Vrzal (34. Vojáček), Králíček. Záhlinice: Kováč – Dvořák (78. Bureš), Rygál (46. Matesko), Navrátil, Pospěch, Mrkvica, Paštěka, Jakvid, P. Malát (78. Motal), Kubík, D. Malát (89. Hlavinka).