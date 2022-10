ŽERANOVICE – KVASICE B 2:2 (1:0)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Na velmi těžkém terénu jsem se dnes pokoušeli o kombinační hru, což ne pokaždé vycházelo. Do vyložených šancí jsme se dostávali stěží, a pokud jsme se do brankové příležitosti dostali, tak jsme ji trestuhodně zahodili. Za to soupeř využíval brejky precizně a byl v nich velmi nebezpečný. Z prvního ihned udeřil a tak se šlo do šaten za stavu 1:0 pro domácí. V druhé půli jsme se opět pokoušeli dobít domácí branku což se povedlo v 65. minutě Berkymu. Ovšem hned za 5 minut domácí opět využili brejk a šli zpět do vedení. Na konečných 2:2 upravil krásnou střelou v 82. minutě znovu Berky. Bod je pro nás dnes ztrátou.“

Branky: 19. Zimčík, 67. Zakopal – 65. a 82. Berky. Diváci: 71. Rozhodčí: Vymazal. Žeranovice: Bakalík – Hasala, D. Hubík, Řihák, Olšanský, Hasala, Šuba, Machálek (77. M. Hubík), Hradil, Zimčík, Zakopal. Kvasice B: Slepko – Hora (86. Hamala), Kochaníček (80. Foltýn), Potočný, Pospíšil (59. Ambruz), Samohýl, Šupčík, Reiskup, Berky, Ševela, Musil.