Miroslav Polášek, trenér Žeranovic: „Měl jsem za to, že když byl stav zápasu ve 30. minutě 3:0 že bude po zápase, ale Němčice jsou známy tím, že se nikdy nevzdávají, a to se také potvrdilo. Mají zkušený mančaft a tak zbytek zápasu do poločasu byl vyrovnaný a proto také poločas skončil stavem 5:2. Ve druhém poločase jsme vystřídali a do hry pustili naše dorostence, kteří naši hru v žádném případě neoslabili, a s jejich pomocí jsme zápas dotáhli do vítězného konce. S výsledkem, hrou a počtem vstřelených gólů museli být přítomní diváci spokojeni.“

Jaroslav Doležel, Němčice: „Dva zářijové venkovní zápasy „pravdy“ a výsledkem je 13 obdržených branek. To je u tak zkušeného mužstva neakceptovatelné. V Žeranovicích jsme nebyli v žádném případě o třídu horší. Rozdíl byl ale v efektivitě. Co si domácí vypracovali na naší polovině, to skončilo brankou. Dělali jsme strašidelné chyby, které dravější domácí tým dokázal do jedné potrestat. Nebylo se čeho chytnout. Poctivý týmový výkon, klid, přesnost, osobní odpovědnost, zápal pro hru, to vše nám dnes chybělo a výsledek je takový, jaký je. Odjeli jsme jako spráskaní psi a je to pořádná facka pro všechny. Kocúrům gratulujeme k vítězství a upevnění prvního fleku.“

Branky: 11., 63. a 79. Šuba, 5. Zimčík, 19. Hasala, 35. Zámorský, 45. Menšík, 88. Řehan – 29. a 42. Zlámal, 76. Mršťák. Diváci: 80. Rozhodčí: Caletka. Žeranovice: T. Cholasta – Hasala, Řihák, Novotný (46. Řehan), Š. Cholasta (83. Dobeš), Hasala, Zámorský, Šuba, Menšík (83. Navrátil), Zimčík (87. Pospíšil), Zakopal. Němčice: Vajda – Císař, Rad. Darebníček, Vymětal (75. Rom. Darebníček), Holý, Batoušek, Zlámal (62. Sklenář), Mršťák, Šilinger, Lejsek, Kadlec.

ZBOROVICE – HULÍN 0:3 (0:3)

Martin Střelec, trenér Zborovic: „V 10. minutě jsme po rohovém kopu z brejku obdrželi první branku. Za dalších deset minut jsme nedokázali ubránit rohový kop soupeře. Zhruba ve 25. minutě zápasu tým z Hulína zahrával po ruce pokutový kop, který dokázal skvělým zákrokem zneškodnit Harásek. Bohužel půl hodiny hrůzy jsme završili nepřesnou přihrávkou, díky níž se na Haráska řítil sám hostující útočník, který se nemýlil a stav utkání byl ve 30. minutě 0:3. Za celý zápas jsme si nedokázali vypracovat vyloženou šanci na vstřelení branky a tak aspoň upravit skóre zápasu. Musím uznat, že Hulín vyhrál zaslouženě. Všichni hráči bychom se měli zamyslet, jak budeme k dalším zápasům přistupovat, protože mi chybí nasazení a chuť do hry. Poděkování zaslouží pouze naši fanoušci, kteří i přes naši špatnou hru na nás nezanevřeli a podporovali náš tým i za nepříznivého výsledku.“

Branky: 10. a 30. Navrátil, 19. Zaoral. Diváci: 60. Rozhodčí: Trampota. Zborovice: Harásek - Sochora, Panáček, Bukový (64. Střelec), Šumbera, Krejčí, Prachař (80. Vlha), Brázdil, Šprňa (64. Kojetský), Plesník. Hulín: Hlobil – Zavadil, Jurášek, Barták, Zaoral (74. Horáček), Vaculík, Kubo (62. Vyvlečka), Pastrnek (74. Bureš), Pospíšilík (46. karamon), Navrátil, Sedláček.

MORKOVICE B – POČENICE 4:2 (2:1)

Boris Kroutilík, trenér Morkovic B: „Bylo to takové naše malé derby a mělo velkou kvalitu. Soupeř otevřel skóre z jejich nejsilnější zbraně, kdy míč putoval od Ordoše na Tesáka a ten z malého vápna nedal Šebestíkovi šanci. My jsme snížili z penalty a následně do poločasu Holoubek navýšil skóre na 2:1. Ve druhém poločase se mi zdálo, že se Počenicím přilepila na kopačky smůla a všechny míče se odrážely k nám. Přes to nám dokázaly dát vyrovnávací branku. Na to jsme zareagovali Koláčkem a následně znovu Navýšil vedení Oplt. To soupeře definitivně zlomilo.“

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Do derby jsme před velmi slušnou diváckou kulisou skvěle vstoupili, měli více ze hry a vytvářeli si řadu nadějných příležitostí. Skóre otevřel po znamenitém centru Ordoše zakončující Tesák. Následně zůstaly další naše šance nevyužity, a tak se po gólu z penalty radovali z vyrovnání domácí. Vedení na svou stranu ještě před poločasovou pauzou strhly Morkovice. O srovnání se přímo z rohového kopu postaral Ordoš a drama vrcholilo. Klíčovou třetí branku se z hranice velkého vápna podařilo vsítit hráčům Morkovic. Když potom zaváhání v naší obraně potrestal Oplt, o vítězi bylo rozhodnuto. Ztráta všech tří bodů nás musí mrzet, protože v zápase jsme ani v jedné z jeho pasáží nebyli horším týmem.“

Branky: 30. a 42. Holoubek, 59. Koláček, 63. Oplt – 3. Tesák, 54. Ordoš. Diváci: 203. Rozhodčí: Benedikt. Morkovice: Šebestík – Soldán, Vymazal, Juřena, Goldman (65. Košárek), Holoubek, Koláček, Oplt, Skácel, Zápařka (94. Rosický), Rakáš (84. Juřík). Počenice: Rampas – Přikryl, Ordoš, Juřena (70. Jiříček), Kunčar, Lejsal (83. Novák), Novotný (20. Štolfa), Klabal, Jiřík Tesák (83. Bleša), Vilím (46. Niedermertl).

BŘEST – PRAVČICE 5:1 (1:1)

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Kvůli zaplaveným hřištím se ještě ve čtvrtek nevědělo kde a jestli vůbec bude moci být duel odehrán. O možnosti plnohodnotně trénovat nemůže být ani řeč. Nakonec se situace na hřišti v Břestu zlepšila natolik, že se utkání mohlo odehrát v původním termínu. Jsem moc rád, že jsme utkání zvládli lépe. Určitě nám k tomu pomohl fantastický úvod. Jaroslav Šálek prostřelil z ostrého úhlu hostujícího brankáře už po několika sekundách hry. Ve 30. minutě se navíc nádherně trefil i Jiří Štauber. Po jednom z nedůrazů ve vlastním pokutovém území se míč dostal až k Jakubu Miklíkovi a ten jednoduše překonal Dalibora Valouška. Druhý poločas však už byl zcela v režii našeho mužstva. Brankově se postupně dále prosadili Zdeněk Daněk, Miroslav Bureš a svým druhým gólem Jiří Štauber. Dnes to byl také první zápas pro našeho nového trenéra Dušana Kožucha, se kterým povedeme mužstvo společně. Jsem moc rád, že mu premiéra vyšla, přeji mu mnoho úspěchů a věřím, že to bude fungovat.“

Vít Tkadlčík, trenér Pravčic: „Do první půle jsme nemohli vstoupit horším způsobem. Z první akce domácích z pravé strany jsme prohrávali po střele na přední tyč. Vývoj prvního poločasu byl nahoru dolu s tím, že chvíli jsme drželi míč my a chvíli soupeř. Další branku jsme obdrželi ve 30. minutě. V závěru prvního poločasu jsme dokázali vstřelit branku po standartní situaci a akrobatickém zakončení Miklíka. O přestávce jsme se řekli, že v takovém výkonu budeme pokračovat. Avšak opak byl pravdou. Po individuální chybě jsme dostali další branku a jak je již zvykem během pár minut další a bylo po zápase.“

Branky: 30. a 82. Štauber, 1. J. Šálek, 58. Daněk, 59. Bureš – 41. Miklík. Diváci: 135. Rozhodčí: Skyba. Břest: Valoušek – Hajdík (60. Máša), M. Šálek, Voříšek, Horák, Liška, Bureš, J. Šálek, Štauber (82. Lach), Trlica, Daněk (76. Kouřil). Pravčice: Urban – Miklík, Kocman, Svrček (75. Kanavalenko), Zapletal, Karamon, Petřík (63. Gankhuyag), O. Timan, L. Timan, Janováč, Bucha.

SKAŠTICE B – BEZMĚROV 0:4 (0:3)

O osudu zápasu se prakticky rozhodlo ve druhé části prvního poločasu, kdy nováček nasázel domácí rezervě tři branky. A když chvíli po změně stran přidal Vejtasa čtvrtou branku, utkání se už pouze dohrávalo.

Branky: 20. Houra, 37. Svoboda, 44. Vožda, 50. Vejtasa. Diváci: 79. Rozodčí: Mucha. Skaštice B: Trampota (71. Vymětal) – Pitron, Mareček, Novák, Muller (52. Žiak), T. Motal (46. Vojtášek), Ježák, Rosecký, Růžička (46. Bukový), Škrabana (46. Zlámal), Židlík (46. Brada). Bezměrov: Zemánek – Sedláček, Ulehla (77. D. Nedbal), Svoboda, Bleša, Vožda (63. Pecho), Hrabal, Vejtasa (85. T. Nedbal), Houra (63. Strážnický), Karásek (63. Opluštil), Kroupa.