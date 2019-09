To se hned tak nevidí. V 5. kole okresního přeboru Kroměříž vedoucí Němčice vyprášily kožich 14 brankami rezervu Kvasic.

Ilustrační foto. | Foto: Hradecký deník

KOMÁRNO – BŘEST 1:0 (0:0)

Jaromír Gadas, ved. mužstv Komárna: „Do zápasu jsme vstoupili velmi aktivní hrou a v úvodu jsme si vypracovali několik slibných šancí, které však gólem neskončily. Nejprve pálil ze střední vzdálenosti Lukáš, po něm se po rohu málem hlavou prosadil Kunz. Velkou příležitost měl také Machač a po něm po rohovém kopu Žejdlík, ovšem brankář Břestu byl vynikající. Měli jsme spoustu standardních situací, ze kterých jsme byli i nadále nebezpeční. Hosté se k naší bráně dostávali jen sporadicky. Do poločasu jsme si připravili ještě dvě velké příležitosti, ale znovu úřadoval brankář Břestu, který byl neprůstřelný a jednou i za pomocí břevna uhájil pro hosty nerozhodný výsledek. Ve druhém poločase jsme pokračovali v nastoleném režimu. Hráli jsme aktivně, získávali míče v osobních soubojích a konečně jsme se dočkali branky. Nepřesnou střelu Kunze tečoval do branky Klas a poslal nás do vedení. Hosté o něco málo přidali, ale naše obrana fungovala na výbornou. S blížícím se koncem zápasu se hosté více tlačili před naši branku, ovšem chybělo přesnější zakončení. Pár minut před koncem zápasu vyrobila naše obrana snad jedinou hrubou chybu, ovšem Bejdáka v samostatném úniku vychytal Palát. V závěru zápasu jsme mohli pečetit výhru, avšak to se nepodařilo a tak jsme se o výsledek báli až do posledních chvil, ale přesto jsme nejtěsnější výsledek uhájili a za to bych chtěl všem hráčům poděkovat, že bojovali do posledních sil. Myslím si, že naše vítězství bylo zcela zasloužené.“