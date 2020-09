STANISLAV JUŘENA, KAPITÁN POČENIC: „Ačkoliv jsme v 5. kole na domácí půdě hostili papírově jasného favorita, svou kůži jsme nechtěli dát lacino. Krok jsme však s hráči Zborovic, kteří mají ve svém středu několik opravdu výrazných individualit, udrželi pouze v první části zápasu. Hned v úvodní minutě si v situaci jeden na jednoho připsal výborný zákrok Tesák. Následně jsme nedokázali proměnit penaltu, po faulu na O. Hrnčíře. Ve 32. minutě z dorážky skóroval M. Tesař a poslal nás do vedení. Zlomový bod celého utkání nastal v nastavení první půle, kdy Zborovice dostaly příležitost pokutového kopu a zkušený Gröpl nezaváhal. Inkasovaný gól do šatny, spolu se zdravotními indispozicemi několika hráčů včetně brankáře, vyústily v jasnou dominanci hostů ve druhém poločase, když postupně přidali tři branky a objektivně vzato si po zásluze odvezli všechny body.“

IVAN GRÖPL, TRENÉR ZBOROVIC: „Na utkání jsme kvůli absencím odjížděli v improvizovaném složení, jelikož nám chybělo pět hráčů a někteří další museli nastoupit se sebezapřením. Začali jsme ovšem aktivně, v prvních dvaceti minutách jsme si vypracovali tři stoprocentní šance, které jsme ovšem trestuhodně zahodili. Poté se hra vyrovnala, i když spíše díky tomu, že se obě mužstva soustředila více na mluvení než samotnou hru. My jsme povolili v obranné fázi a dovolili domácím ujmout se vedení. V poslední minutě prvního poločasu se nám ovšem díky proměněné penaltě podařilo vyrovnat. Druhý poločas už jsme měli plně pod kontrolou, postupně vstřelili tři branky a zápas bezpečně dotáhli do vítězného konce.“

Branky: 32. Vlha – 46. z pen. Gröpl, 66. a 77. Krejčí, 88. Kocourek. Rozhodčí: Žigmund. Diváci: 120. Počenice: Tesák – Novotný (76. Novotný), Juřena, Kunčar, Vlha, Hrnčíř (55. Jánský), Klapil, Barnet, Štolfa (39. Hrušák), Batík (85. Novák), Tesař. Zborovice: Harásek – Švejcar, Magna, Laube (38. Mozga), Šumbera, Kojetský (87. Střelec), Šrpňa, Krejčí, Gröpl (81. Kocourek), Rychnovský (77. Janča), Hanus.

KOMÁRNO – STŘÍLKY 4:1 (1:0)

JAROMÍR GADAS, VEDOUCÍ MUŽSTVA KOMÁRNA: „Ještě pár hodin před zápasem, byl na jedné z polovin hřiště doslova bazén, ovšem houževnatou prací jsme vodu ze hřiště odstranili, a tak bylo možno hrát. Do zápasu jsme vstoupili s několika nucenými změnami v sestavě, ale všichni hráči předvedli dobrý výkon. V úvodu jsme šli do vedení, když se po vyhraném osobním souboji prosadil krásnou střelou Pešout. Do poločasu jsme si vypracovali ještě několik brankových příležitostí, ovšem nedokázali jsme žádnou proměnit. Ve druhém poločase byla hra vyrovnanější a nám se podařilo po přesné standardní situaci a skluzu Hulmana odskočit na dvě branky. Stejný hráč poté z blízkosti překonal brankáře podruhé po pěkné kombinační akci. Hostům se podařilo snížit zásluhou střely k tyči v podání Posoldy. V poslední minutě zápasu upravil na konečných 4:1 po kombinaci s Hulmanem Majkus a pro nás to konečně znamenalo bodový zisk. Chtěl bych poděkovat všem hráčům za předvedený výkon na těžkém a kluzkém terénu.“

Branky: 9. Pešout, 67. a 80. Hulman, 90. Majkus – 82. Posolda. Rozhodčí: Hušek. Diváci: 120. Komárno: Kubját – Pešout (86. Šindelek), Orel, Kunz, Hulman, Majkus, Klas, Tvarůžka, Lukáš (71. Kušík), Šindelek, Machač. Střílky: Maša – Hlaváč, Posolda, Jelínek, Vašák, Nezdařil, Kryštof, Tomaštík, Blaž, Hubr, Holub.

TUČAPY – LUTOPECNY 2:1 PP (0:1)

MARTIN OLŠA, TRENÉR TUČAP: „Potřebovali jsme se oklepat z minulého utkání a podle toho jsme do duelu vstoupili. Byli jsme aktivní, do šancí jsme se bohužel moc nedostávali, ale hru jsme měli pod kontrolou. Soupeř hrál jednoduše na brejky nakopávanými míči na útočníky. Opět po naší hrubé chybě jsme za to byli potrestáni, když soupeř proměnil pokutový kop a my jsme, jak už to bývá zvykem, opět prohrávali. Znova jsem se přesvědčil, jak jsme psychicky odolný tým. Dokázali jsme vyrovnat nádhernou střelou Marka Karola. Zápas tak skončil remízou. Na penalty jsme byli šťastnější my. Chtěl bych klukům poděkovat za bojovnost a za to, že se dokázali oklepat z minulého zápasu.

JOSEF POSPÍŠIL, PŘEDSEDA LUTOPECEN: „Domácí mužstvo bylo dvacet minut jednoznačně lepším týmem, mělo převahu ve středu zálohy, ale do zakončení se díky naší dobře hrající obranné hře moc nedostávalo. Až po této době jsme se osmělili a během

dvanácti minut si vypracovali tři vyložené šance, kdy naši útočníci šli sami na brankáře, ale až ta třetí akce po zásahu domácího hráče rukou a po proměněné penaltě skončila první brankou a šli jsme do vedení, které jsme až do přestávky v pohodě uhájili. Po přestávce, po vynuceném střídání stopera, to už trochu začalo v naší obranné hře skřípat, ale několik skrumáží před naší brankou jsme ještě vyřešili. Až patnáct minut před koncem se domácí již radovali po střele z dálky, která zapadla k tyči naší branky. Ale i my jsme měli šance, dokonce v poslední minutě šel náš hráč sám na branku, ale nedal. Penalty nám letos nejdou. Prosím naše hráče, aby začali chodit na tréninky, protože včera to byl vyhraný zápas a dát za čtyři zápasy jen tři branky je k zamyšlení.“

Branky: 78. Karol – 33. z pen. Císař. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 80. Tučapy: Crhák – Karol, Bačík, Novák (57. Sedláček), Vaculík, Plachý, Očadlík, Martin Bačík, Barot, Machálek, Vedra. Lutopecny: Večerka – Knapík (46. Hanzlík), Šilhár, Novák, Uhrinovský, Dostálík (57. Chalany), Bartušek, Daněk, Císař, Scripnic (75. Válek), Vrzal.

BŘEST – ŽALKOVICE 0:1 PP (0:0)

LUKÁŠ ŠOUSTEK, VED. MUŠTVA SK BŘEST: „Bylo to derby dvou velkých rivalů. Atraktivní duel přilákal spoustu natěšených diváků, kteří se nedočkali branky v základní hrací době. I tak sledovali zajímavý a vyrovnaný zápas. Kombinační hra sice nebyla v některých fázích zápasu ideální, ale i tak se obě mužstva prezentovala velmi kvalitním výkonem, obrovskou bojovností a zápalem strhnout výhru na svou stranu. Soupeři si vypracovali spoustu brankových příležitostí. Fantasticky, ale zachytali oba brankáři, kteří nejednou své spoluhráče podrželi a zachránili remízu, která byla zcela zasloužená. Bod navíc si nakonec v penaltovém rozstřelu vybojovali hráči Žalkovic.“

JÁN HORKÝ, VEDOUCÍ TÝMU ŽALKOVIC: „Typické derby. Hodně osobních soubojů, hodně nervozity, málo fotbalové krásy. Vyrovnaný zápas s minimem šancí na obou stranách. V penaltovém rozstřelu měli naši kluci více klidu a zaslouženě si odvezli vítězství."

Rozhodčí: Skyba. Diváci: 242.

Břest: Valoušek – Janovský, Šálek, Koudelníček, Miklík, Konečný, Látal, Šálek, Štauber (75. Vyrobík), Karamon (21. Juračka), Daněk.

Žalkovice: Rotrekl, Mrázek, Netopil (34. Vodica), Janečka, Podaný, Pospíšil, Strnad, Kojetský, Netopil, Pala, Otáhalík.

RYMICE – NĚMČICE 1:5 (0:2)

Nováček moc toužil potvrdit výborný vstup do sezony, ovšem vaz mu zlomila 20. minuta kdy inkasoval a následně si dal druhou branku. Po přestávce se mu sice podařilo dát Machovským kontaktní gól, ale rychlá odpověď a dvě trefy v závěru zlomily zápas pro favorizované Nemčice.

Branky: 53. Machovský – 18. Zlámal, 19. vlastní Machovský, 58. a 82. Darebníček, 79. Kříž. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 136. Rymice: Tobolík – Machovský, Petrskovský, Doležel, Kaňa, Čada, Fuksa, Paták, Mlčák (62. Zapletal), Kováč, Plhal (85. M. Kaňa). Němčice: Holiš – Olša (8. Darebníček), Nevřela (72. Servus), Zlámal, Lejsek, Kadlec, Batoušek, Mádr, Vymětal, Rad. Darebníček, Kříž (89. Cejpek).

SKAŠTICE B – KVASICE B 3:2 (3:0)

V duelu rezerv rozhodla ta domácí o osudu zápasu do poločasu, kdy během půl hodiny dala tři branky. Po přestávce Kvasice přidaly a dvacet minut před koncem dokonce sahaly po vyrovnání, ale na body nedosáhly.

Branky: 3. Ježák, 15. Zaoral, 30. Sedlák – 60. Zapletal, 70. Hrabal. Rozhodčí: Diváci:

Skaštice B: Trampota – Oračko (90. Pitron), Štěpják, Sedlák, Uličný, Zaoral (72. Rosecký), Petrúsek (68. Brada), Ježák, Bubla, Beneš, Škrabana (65. Hyánek). Kvasice B: Vymazal, Zapletal, Skácel, Hrabal, Pospíšil, Samohýl (67. Fišer), Dohorák (87. Navrátil), Foltýn, Reiskup, Ambruz, Ševela.

LUBNÁ – ZÁHLINICE 3:4 PP (0:2)

Třebaže Lubná v zápase většinu času tahala za kratší konec, nakonec se ji podařilo dosáhnout na remízu. Zlepšený výkon po obrátce korunovala třemi góly, ten vyrovnávající přišel ve třetí minutě nastavení. V penaltovém rosztřelu měli ale pevnější nervy Záhlinčtí.

Branky: 47. Kašík, 79. Železník, 93. Chýla – 26. Mrkvica, 37. Šustek, 87. Paštěka. Rozhodčí: Zakopal. Diváci: 70. Lubná: Mařák – Běťák (58. Palička), I. Havlík, R. Havlík, Rybenský, Scholz, Železník, O. Kašík (62. Kocián), Horák, T. Kašík, Chýla. Záhlinice: Vaďura – Motal (80. Šenkyřík), Rygál, Dvořák, Daněk, Malát (61. Matesko), Paštěka, Mingisultanov (74. Dosoudil), Šustek, Jakvid (72. Novotný), Mrkvica.

1. Zborovice 4 4 0 0 0 17:1 12

2. Němčice 4 3 1 0 0 16:3 11

3. Skaštice B 4 2 1 1 0 11:4 9

4. Žalkovice 4 2 1 0 1 16:7 8

5. Tučapy 4 1 2 0 1 6:14 7

6. Počenice 4 1 1 0 2 9:13 5

7. Lutopecny 4 1 0 2 1 3:8 5

8. Záhlinice 4 1 1 0 2 9:16 5

9. Kvasice B 3 1 0 1 1 8:5 4

10. Střílky 4 1 0 1 2 8:12 4

11. Lubná 4 1 0 1 2 7:12 4

12. Komárno 4 1 0 0 3 6:9 3

13. Rymice 4 0 1 1 2 7:14 3

14. Břest 3 0 0 1 2 2:7 1

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU