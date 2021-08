Ján Horký, ved. mužstva Žalkovic: „Zkušené družstvo hostů mělo po většinu zápasu územní převahu, kterou vyjádřilo brankou na začátku druhého poločasu. V posledních patnácti minutách naši kluci zabrali, ale bohužel se jim nepodařilo skórovat. Výkony obou mužstev byly na začátek sezóny velmi dobré a přítomní diváci viděli oboustranně kvalitní utkání.“

Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „V prvním poločase jsme měli více ze hry. Domácí dobře bránili, a když už jsme se dostali do šancí, tak jsme v koncovce zklamali, nebo při samostatném úniku Radima Darebníčka zachránila domácí tyčka. O výsledku rozhodla po přestávce akce z levé strany, kdy centrovaný míč hlavičkou trefil do domácí branky Kříž. Domácí po té hru přitvrdili, a snažili se o vyrovnání. Jedinou jejich šanci vychytal v závěru náš gólman.“

Branky: 49. Kříž. Rozhodčí: Pitron – Závojský, Skyba. Diváci: 100.

Žalkovice: Krejčí – Čevela (67. Janečka Tomáš), Netopil, Janečka Martin, Topič (59. Otáhalík), Strnad (67. Kojetský), Mrázek, Netopil, Pala, Pospíšil, Říkovský.

Němčice: Doležel – Kříž (68. Pospíšilík), Darebníček Roman, Lejsek, Zlámal, Mádr, Kadlec, Vymětal (88. Darebník), Sklenář, Darebníček Radim (75. Servus), Holý.

POČENICE – SPARTAK HULÍN 3:0 (2:0)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „V úvodních minutách zápasu hru srážely časté nepřesnosti a na obou týmech bylo znát, že se jedná o první soutěžní utkání po dlouhé době. Brzy se nám však podařilo převzít otěže zápasu a tlak přetavit ve vedoucí branku, kterou vstřelil ve 32. minutě Kvapil. Ještě do poločasu nás do dvoubrankového trháku poslal prudkou střelou Ordoš. Nápor hostí zkraje druhé půle, utnula v 50. minutě Kunčarem proměněná penalta, nařízená za faul na Ordoše. Celý tým musím pochválit, výhry s tak kvalitním soupeřem si velmi ceníme. Bezchybně si počínal sudí Benedikt.“

Lubomír Lanča, ved. mužstva Hulína: „Před prvním mistrovským utkáním jsme měli obrovské problémy postavit vůbec alespoň jedenáct hráčů, protože kromě zraněných a nemocných chyběli i ti, kteří vybýrají zahraniční dovolenou. Museli nám pomoc tři dorostenci, kteří rozhodně nezklamali. V prvním poločase jsme hráli hru, která našemu celku není vlastní. Místo typické kombinační hry hráči volili hru plnou dlouhých nakopů, se kterými si domácí hráči dirigovaní velezkušeným Ordošem bez problémů poradili. První poločas jsme po školáckých chybách prohráli 0:2. I když jsme se ve druhé půli zlepšili, domácí z přísné penalty vedení navýšili a my jsme v kombinované sestavě na zvrat neměli síly.“

Branky: 32. Kvapil, 38. Ordoš, 50. Kunčar. Rozhodčí: Benedikt. Diváci: 50.

Počenice: Šesták – Novák, Ordoš, Juřena, Kunčar, Novotný, Janoch, Kvapil (80. Tesák), Barnet, Večerka (60. Niedermertl), Tesař (88. Zbořil).

Spartak Hulín: Stibor – Dunda, Blažek, Michálek, Bejtkovský, Pumprla (75. Němec), Číhal, Zaoral, Pospíšilík, Hradil (80. Juřena), Nevřala (70. Polášek).

LUTOPECNY – LUBNÁ 3:2 (2:2)

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „Hosté byli celý zápas fotbalovější. Nám z různých důvodů chybělo několik hráčů a to bylo znát. Spoléhali jsme především na rychlé protiútoky a z nich dali postupně dvě branky Přecechtílkem. Bohužel hosté vždy rychle reagovali a po našich chybách dvakrát vyrovnali. Ve druhém poločase se nám nedařilo držet míč, ani kombinovat, ale hosté i přes převahu si z vypracovaných šancí nic nevytěžili. V 86. minutě po faulu ještě před půlicí čarou si Vrzal všiml, že brankář vyběhl diskutovat s rozhodčím a dalekonosnou střelou ho přeloboval. Hosté byli fotbalovější, ale diskutovali s rozhodčím, hodně faulovali a s končícím zápasem byli i dost nervózní. Je potřeba poděkovat našim hráčům za bojovný a statečný výkon a výhru, kterou věnovali trenérovi k jeho životnímu jubileu.“

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Utkání se mě hodnotí těžce. Dnes jsme podle mě nebyli horším týmem, ale soupeř byl velmi produktivní a trestal naše chyby. Už si ani nepamatuju, kdy jsme úvodní zápas sezony zvládli, je to rok co rok stejné. Musíme se zlepšit také ve finální fázi. Šancí jsme si vytvořili poměrně dost, ale hraje se na góly.“

Branky: 11. a 20. Přecechtílek, 86. Vrzal – 14. Kašík, 31. Sládeček. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 100.

Lutopecny: Večerka – Knapík (46. Chalupa), Šilhár, Novák, Hanzlík, Jurásek, Císař, Palich (71. Jurtík), Chalany, Vrzal, Přechtílek (90. Knapík).

Lubná: Marák – Havlík Ivo (55. Scholz), Havlík Radim, Rybenský, Kašík Ondřej (64. Kocián), Chýla, Ančinec David (79. Bačinský), Ančinec Martin, Železník, Sládeček (79. Makový), Kašík Tomáš.

SKAŠTICE B – RYMICE 6:2 (3:1)

Lukáš Motal, trenér Skaštic B: „Trpělivou hrou jsme se už v první půli dostali do tříbrankového vedení. Ovšem ještě před koncem první půle jsme udělali hloupý faul a soupeř z penalty snížil. Ve druhé půli jsme přečkali šanci soupeře a naopak sami vzápětí skórovali. Přidali jsme ještě další branky a v poklidu utkání dohráli.“

Martin Kaňa, hráč Rymic: „Po předlouhé přestávce a absenci většího počtu přípravných utkání jsme nebyli ve správném rozpoložení, což nám začátek zápasu náležitě připomněl. Krátce po půl hodině první půle jsme inkasovali už třetí gól a zdálo se, že je zápas ztracený. Nicméně se nám záhy podařilo korigovat stav z pokutového kopu a do kabin jsme šli s nadějí, že utkání ještě není u konce. Ve druhém poločase jsme byli více aktivní a vytvořili jsme si několik šancí. Jenže to byli opět domácí, kdo se trefil. I za stavu 4:1 jsme se snažili vytrvat v aktivitě a odměnou nám bylo snížení. V dalším průběhu nás ale soupeř přehrával a dokázal se ještě dvakrát trefit.“

Branky: 22. a 64. Ježák, 34. a 76. Zůvala, 32. Uličný, 79. E. Oračko – 36. Čada, 67. Bačík. Rozhodčí: Skyba. Diváci: 75.

Skaštice B: Trampota – Pitron, Štěpják, Sedlák, Zůvala, Bubla, E. Oračko (67. Jakub Hyánek), Ježák (73. Novák), Uličný (22. D. Oračko), Rosecký (66. Jan Hyánek), Škrabana.

Rymice: Krejčí – Zapletal, Bačík, Medek, Petrskovský, Čada, Fuksa, J. Kaňa (20. Mlčák), Doležel, Plhal (56. Machovský), Matuška (79. M. Kaňa).

ZÁHLINICE – STŘÍLKY 3:0 (1:0)

V úvodu vyrovnaný duel rozhodli pro sebe domácí po půlhodině hry, kdy se prosadil Kubík, který dal i druhý gól. Výhru Záhlinici pečetil v 68. minutě Kováč.

Chybí vám zde ohlas trenérů? Prosíme zástupce obou klubů o zasílání ohlasů po zápase na email: sport.zlin@denik.cz

Branky: 29. a 57. Kubík, 68. Kováč. Rozhodčí: Černovský. Diváci: 100.

Záhlinice: Vaďura – Dvořák (58. Šustek), Hejník, Jakvid, Matesko, Paštěka, Kováč (89. Hlavinka), Kubík, Malát, Pospěch, Rusnok.

Střílky: Maša – Fila (86. Handl), Posolda, Elzner (78. Vrána), Hubr, Holub, Klem (46. Kryštof), K. Nezdařil (16. Zabloudil), Hanák, Vašák (46. Blaž), M. Nezdařil.

BŘEST – KVASICE B 2:3 (0:1)

Šoustek Lukáš, trenér Břestu: „Kvasice, které byli dnes fotbalovější a v kombinaci jistější vyhráli první poločas. Naši hráči měli naopak vynikající vstup do poločasu druhého. Jiří Štauber ve 46 minutě po pěkné přímočaré akci vyrovnal. V další velké šanci Miklík hlavičkou orazítkoval jen břevno. Rozhodnutí přišlo ale na druhé straně. Reiskup pohotovou střelou zpoza šestnáctky dostal Kvasice opět do vedení a poté co jsme více otevřeli obranu nám třetí ránu zasadil znovu výborný Majkrič. Kluci přesto zaslouží pochvalu za bojovnost. Důkazem je závěr zápasu, kdy jsme si vytvořili docela slušný tlak. Více jak snížení Pohořelským na konečných 2:3 jsme už bohužel ale nestihli.“

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Byli jsme od začátku aktivnějším mužstvem, snažili se hrát po zemi, kombinačně a využívat naše mladé a rychlé kraje. Soupeř naopak zkoušel dlouhé balóny za obranu, kde spoléhal na těžko bránitelné útočníky. Do vedení jsme se dostali v 19. minutě po kombinační akci zakončené nadvakrát Majkričem. Do poločasu jsme měli i další velké příležitosti ale nedokázali jsme je přetavit v branky. Což bylo z velké části zapříčiněno výborným výkonem domácího brankáře. Do druhého poločasu vstoupili lépe domácí a ihned po minutě využili rychlou akci po naší chybě a vyrovnali. Opět jsme šli do vedení v 60. minutě, kdy se po sklepnutí Musila trefil Reiskup střelou k tyči. V 80. minutě to bylo už 3:1, když rychlý protiútok ještě brankář domácích přerušil, ale následně vybojovaný míč uklidil do prázdné brány Majkrič. Soupeř dvě minuty na to snížil z rohového kopu.“

Branky: 46. Štauber, 82. Pohořelský – 19. a 80. Majkrič, 60. Reiskup. Rozhodčí: Vymětal. Diváci: 100.

Břest: Valoušek – Hajdík, Šálek, Koudelníček, Konečný, Janovský, Bureš (75. Pohořelský), Šálek, Trlica (45. Štauber), Látal, Miklík.

Kvasice B: Nevařil – Šupčík, Halamíček (56. Hora), Hrabal, Samohýl, Kochaníček (61. Hamala), Reiskup, Ambruz, Majkrič, Ševela, Musil (79. Pospíšil).

MORKOVICE B – KROMĚŘÍŽ B 3:5 (1:2)

David Vlček, předseda Morkovic: „Do utkání, které se konalo na hřišti v Litenčicích, jsme nevstoupili vůbec dobře a hned z prvního vážnějšího útoku soupeře jsme inkasovali branku. Z tohoto okamžiku jsme se naštěstí oklepali a podařilo se nám srovnat krásnou střelou do šibenice. Zápas byl vyrovnaný a hrálo se velmi kvalitní utkání. Do poločasu jsme se dopustili ještě další chyby a soupeř z druhé střely na branku opět vedl. Do druhého poločasu jsme chtěli vstoupit se snahou vyrovnat, ale to se nám bohužel nepodařilo a opět jsme hned z první šance soupeře inkasovali a prohrávali o dvě branky. Tento stav trval pouze krátce, neboť jsme se soupeři dotáhli na jeden gól, kdy se krásně trefil Filip Juřena. Další vývoj utkání byl velmi zajímavý a nabídl dostatek šancí a další branky. O tu vyrovnávací na 3:3 se postaral povedenou bombou Kamil Kulíšek. Vypadalo to, že bychom mohli pomýšlet i na další branky, ale bohužel naše šance už nebyly využity a soupeř využil našich zbytečných chyb a dal nám ještě dva góly.“

Radovan Budín, hráč Kroměříže B: „Soupeř odehrál moc dobrý zápas a nepouštěl nás příliš do kombinace. I přesto, jsme se v prvním poločase dostali do několika šancí, kdy jsme proměnili pouze dvě. Do druhého poločasu jsme vstoupili velmi dobře a přidali další branku. Bohužel soupeři se povedlo srovnat a museli jsme prokázat týmovou kvalitu. Hra se zlepšila po střídání, kdy do utkání naskočili věkem dorostenci, kteří byli nakonec u obou rozhodujících branek. Především ta poslední pátá byla po krásné akci, kterou vedli naši mladíci a zakončil ji brankou patnáctiletý Čečatka.“

Branky: 14. Oplt, 49. Juřena, 55. Kulíšek – 2. Machálek, 16. Pecina, 47. Dočkal, 66. Sigmund, 81. Cimra. Rozhodčí: Závojský – Chytil. Diváci: 139.

Morkovice B: Šebestík – Goldman, Vymazal (56. Cetkovský), Skácel (85. Šincl), Petráš, Šustr (73. Rosický), Prachař, Večerka (46. Juřena), Oplt, Maticz, Kulíšek.

Kroměříž B: Benedikt – Budín, Heinz (85. Cimra), Klimek, Jiřík, Švajda, Dočkal (85. Král), Sigmund, Pecina (56. Dobrý), Machálek (69. Čečatka), Palíšek.