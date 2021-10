Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Důležitá výhra a důležitý bodový zisk, který snad vnese do našeho týmu potřebný klid. Naše mužstvo prakticky během celého zápasu dominovalo, kontrolovalo hru a zejména v kombinaci bylo určitě jistější a přesnější. Ráz utkání stanovil hned samotný úvod, kdy jsme skórovali už po několika sekundách hry, což nám zcela určitě pomohlo k dnešnímu velmi dobrému výkonu. Jsem moc rád, že díky příznivému průběhu zápasu si větší časový úsek mohli zahrát i hráči širšího kádru.“

Martin Kaňa, hráč Rymic: „I v tomto kole svírala náš tým marodka, ale bylo by hloupé se na ni tentokrát vymlouvat. V první půli šlo ještě o bankově celkem vyrovnaný zápas, ale druhá část zápasu se nám povedla asi nejhůř v sezoně. Dvě inkasované branky zkraje poločasu předurčily naše naděje k zisku bodů k záhubě. A když jsme při útocích nedokázali pořádně vystřelit ba si ani pořádně přihrát, domácí nám vstřelili ještě dvě branky.“

Branky: 1. a 86. Bureš, 47. Karamon, 86. Juračka, 90. Kouřil. Rozhodčí: Sucharski. Diváci: 130. Břest: Valoušek – M. Šálek, Hyánek (46. Karamon), Konečný, Látal (67. Máša), Bureš, J. Šálek, Štauber (80. Juračka), Trlica (80. Kouřil), Daňek, Miklík. Rymice: Krejčí – Doležel, Bačík, A. Medek (31. Janalík), Machovský, Odložilík (64. Kaňa), Fuksa, Petrovský, Šimčík, Plhal (73. E. Medek), Matuška (74. Kozubík).

NĚMČICE – LUTOPECNY 5:1 (2:0)

Tomáš Darebníček, člen výboru Němčic: „Celý první poločas se nám podařilo odehrát na polovině soupeře. Díky tomu jsme se dostávali do šancí, z toho jsme dvě proměnili. Lutopecny ohrozily naši bránu ze tří nebezpečných brejků, z toho nás jednou zachránila tyč. V 65. minutě zvyšoval hlavou po rohovém kopu Motal. Hostům se po standardní situaci podařilo zkorigovat na 3:1, ale následně v 76. a 89. minutě potvrdil Kříž dvěma pohotovými góly naše zasloužené vítězství.“

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „Domácím patřil úvod utkání, kdy se dostali do dvou šancí, ale neproměnili. Potom jsme se osmělili a i v silně kombinované sestavě jsme se dostali do dvou vyložených šancí, ale v jednom případě zachránila soupeře tyč a ve druhém zákrok brankáře. Naopak domácí se dvakrát po našich chybách dostali do vyložených šancí a ty proměnili. Po podzimu si musíme sednout a rozhodnout, jak dál. Bez trénování se okresní přebor hrát nedá.“

Branky: 15., 76. a 89. Kříž, 13. Pospíšilík, 65. Motal – 73. Daněk. Rozhodčí: Skyba. Diváci: 85. Němčice: Láník – Sklenář, Darebník (61. Rad. Darebníček), Batoušek, Zlámal, Rom. Darebníček, Pospíšilík (46. Cejpek), Kadlec, Holý (55. Mádr), Kříž, Motal. Lutopecny: Večerka – Pospíšil (63. Scripnic), Novák, Chalupa, Knapík (87. Gabor), Uhrinovský, Daněk (87. Oračko), Císař, Válek, Palich (77. Jurtík), Králíček.

ZÁHLINICE – POČENICE 7:1 (4:0)

Tomáš Mrkvica, zástupce kapitána Záhlinic: „Očekávali jsme, že zápas proti Počenicím pro nás bude rozhodně těžší, jelikož hosté jsou pro nás vždy soupeřem, který hraje důrazný fotbal. Otěže zápasu jsme ale převzali hned ze začátku, a nedali soupeři v obraně oddech. V první půli se blýsknul 4 brankami domácí Malát, který má úžasnou formu. Průběh první půle byl jednoznačný, hráli jsme dobře do kombinace a v obraně hráli takřka bezchybně. Do šaten jsme tedy odcházeli za stavu 4:0. V druhé půli jsme měli za úkol nepolevit a pokračovat v ofenzivní taktice. Za stavu 5:0 si defakto jedinou šanci vytvořil výborně hrající Ordoš, který si na sebe vybojoval zkušeně penaltu, kterou proměnil. Do konce utkání jsme vstřelili další dvě branky, o které se postarali Šustek se střídajícím Burešem. Výsledek utkání byl pro hosty krutý, ale k našemu výkonu zasloužený. Mužstvo zaslouží pochvalu za výkon a přístup, obzvláště Dominik Malát, který zařídil pět branek!

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Hodně hořká číše, kterou jsme si tentokrát museli vypít až do dna. Nebudu se v hodnocení za nic schovávat, na Záhlinice jsme v současném rozpoložení zkrátka neměli. Právem jsou na čele tabulky a tým mají opravdu kvalitní. Nebudu však ani pálit do vlastních řad, stará fotbalová pravda praví, že míč je kulatý, čili příští zápas může napsat úplně odlišný scénář.“

Branky: 6., 13., 25., 34. a 66. Malát, 78. Bureš, 88. Šustek – 68. Ordoš. Rozhodčí: Zakopal. Diváci: 80. Záhlinice: Kováč – Šustek, Rygál, Navrátil, Pospěch, Mrkvica (88. Motal), Paštěka, Jakvid, P. Malát (76. Bureš), Kubík (76. Lochman), D. Malát (82. Horák). Počenice: Šesták – Hrušák, Novák (69. Juřena), Ordoš, Janoch (46. Zbořil), Barnet, Kunčar, Beneš, Večerka, Tesák, Tesař.

ŽALKOVICE – KROMĚŘÍŽ B 0:4 (0:1)

Ján Horký, ved. mužstva Žalkovic: „Za krásného počasí se hrál zajímavý fotbal. Hosté měli po většinu utkání více ze hry. Góly vstřelili po hrubých chybách naší obrany. Naopak náš tým své šance nevyužil, proto je výsledek jednoznačný. Přesto jsem zejména s nasazením našich kluků spokojený.“

Radovan Budín, hráč Kroměříže B: „Do utkání jsme nevstoupili moc povedeně, chyběl nám lepší pohyb a přesnější kombinace. I tak jsme si vytvořili několik šancí a po krásném průniku Malošíka a faulu na něj, jsme kopali penaltu, kterou jsme se dostali do vedení. Do druhého poločasu jsme pohyb zlepšili a tlakem na domácí jsme si vytvářeli šance. Tři jsme proměnili a myslím si, že zaslouženě vyhráli. I tak musím pochválit domácí tým, který odehrál moc dobré utkání.“

Branky: 47., 64. a 71. Dočkal, 24. Joura. Rozhodčí:Vymazal. Diváci: 85. Žalkovice: Krejčí – Pala, Kojetský, Mrázek, Otáhalík, Říkovský, T. Netopil, Topič, H. Netopil, Němčík, Navrátil. Kroměříž B: Benedikt – Ševčík, Joura, Mlčoch, Novotný, Vyhlíd, Dočka, Malošík (70. Cimra), Pecina (30. Dobrý), Klimek, Budín.

SKAŠTICE B – SP. HULÍN 3:1 (2:1)

Lukáš Motal, trenér Skaštic: „Derby se sousedním Hulínem se nám podařilo zvládnout. Brzy jsme se dostali do vedení, ale soupeři se podařilo vzápětí vyrovnat. Jsem rád, že až na malé výjimky, jsme si dokázali poradit s urostlými útočníky Spartaku. Těsně před poločasem jsme vsítili díky Oračkovi druhý gól. Ze začátku druhé půle nás podržel brankář Vymětal, který zneškodnil dvě šance soupeře. Podařilo se nám přidat třetí branku. Mužstvo zaslouží za odvedený výkon pochvalu.“

Lubomír Lanča, ved. mužstva Hulína: „V utkání jsme doplatili na úzký kádr. K řadě nemocných a zraněných se během zápasu přidali i další, kteří museli odstoupit. Museli nám pomoci dorostenci, kteří však měli v nohách dopolední zápas, přesto nezklamali a zaslouží poděkování. V prvním poločase, kdy jsme měli na trávníku ještě zkušenou sestavu jsme hráli celkem dobře a jen smůla v koncovce která provázela zejména Pumprlu nás připravila o vedení.“

Branky: 5. Uličný, 43. Oračko, 73. Konečník – 15. Zaoral. Rozhodčí: Závojský. Diváci: 66. Skaštice B: Vymětal – Oračko, Ježák, Uličný (73. Jan Hyánek), Rosecký, Pitron, Škrabana (78. Růžička), Bubla, Zůvala (20. Jak. Hyánek, 73. Konečník), Sedlák, Frýdl. Sp. Hulín: Stibor – Pospíšilík, Pumprla, Sumec, Zaoral (57. Juřena), Bejtkovský, Číhal, Dunda, Hradil (73. Donát), Michálek (24. Ondrejec), Gabrhelík.

MORKOVICE B – STŘÍLKY 6:2 (2:2)

David Vlček, předseda Morkovic: „Vstup do utkání se nám povedl, když jsme se dostali do 25. minuty do dvougólového vedení. Bohužel jsme se i v tomto utkání nevyvarovali chyb a soupeře nechali do poločasu srovnat. Druhý poločas byl z naší strany skvělý. Využili jsme čtyři šance. Za druhý poločas musím hráče pochválit a poděkovat za skvělý výkon, díky čemuž jsme získali potřebné tři body.“

Branky: 27. a 59. Oplt, 72. a 82. Maticz, 19. Tesař, 75. Žourek – 27. a 41. Hubr. Rozhodčí: Zalabák. Diváci: 30. Morkovice B: Koutňák – Goldman, Prachař, Tesař (75. Rosický), Šipoš (70. Žourek), Maticz, J. Petráš, O. Petráš, Vymazal (84. Holan), Skácel (75. Šustr), Oplt (84. Přikryl). Střílky: Maša – Nezdařil, Hanák, Jelínek, Vašák (89. Handl), Elzner (76. Blaž), Posolda, Kryštof (70. Klem), Brauner (70. Vrána), Hubr, Holub.

LUBNÁ – KVASICE B 6:4 (2:1)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Bylo to derby, jak má být. Deset vstřelených branek je toho důkazem. Týmy se střídaly ve vedení, body nakonec zůstaly doma. Pro diváka to byl krásný zápas, jsem rád, že jsme se s domácími fanoušky rozloučili zrovna takovým zápasem.“

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Zápas byl velmi dramatický a pro nezaujatého diváka velmi atraktivní. Vstup do utkání nebyl opět ideální a již v 11. minutě jsme prohrávali 0:2. Ovšem ihned o minutu později se nám podařilo snížit. Do druhého poločasu jsme vstoupili perfektně a hned ve 46. minutě se nám podařilo vyrovnat. O deset minut později, po rohovém kopu, byl ve vápně faulován Hrabal a nařízenou penaltu zužitkoval Foltýn. Bohužel o pár minut později, při závaru před naší bránou, byl vyloučen Hrabal a byla nařízena penalta proti nám, kterou domácí proměnili. V 66. minutě bylo ještě hůře, když se domácí dostali do vedení z přímého kopu. Z brejku se dostali do dvoubrankového vedení. V 89. minutě nám pak dal naději na remízu krásnou střelou z voleje Ambruz. O pár minut později ale utekli domácí do dalšího brejku, který skončil gólem.“

Branky: 9. a 87. O. Kašík, 66. a 90+1. Bačinský, 11. T Kašík, 59. Rybenský – 12. Pospíšil, 46. Musil, 55. Foltýn, 89. Ambruz. ČK: 58. Hrabal (Kvasice B). Rozhodčí: Pitron. Diváci: 80. Lubná: Marák – Kocián (63. Scholz), I. Havlík, R. Havlík, Rybenský (63. Ševčík), O. Kašík, Železník, Makový, Horák (51. Bačinský), Kašík, Chýla. Kvasice B: Skácel – Hora, Hrabal, Pospíšil (86. Machala), Samohýl, Foltýn (74. M. Hamala), Reiskup, Ambruz, T. Hamala, Ševela, Musil.