Lubomír Lanča, vedoucí Hulína: „Když v 10. minutě svítil na ukazateli skore stav 2:2, zdálo se, že v tomto zápase asi budou mít diváci možnost zásluhou laxně hrajících obran obou celků vidět brankové hody. Naši hráči se ze špatného začátku naštěstí včas vzpamatovali, zpřesnili hru a řadou pěkných kombinačních akcí dokázali první půli jasně zvrátit na svou stranu. Do druhé půle kluci jakoby nastoupili s vědomím, že o vítězi je rozhodnuto, začali hrát příliš profesorsky a když ještě v úvodu vsítil Hradil šestou branku, zdálo se, že hosté odjedou s debaklem. Toto vedení však naše hráče uspokojilo, polevili v nasazení a hosté dokázali využít laciných chyb v obraně a nakonec dvěma brankami upravili pro ně stav na přijatelné skóre. Utkání musí být pro naše hráče poučením pro příští zápasy, kdy se budou muset vyvarovat opravdu zbytečných a lehkomyslných chyb v obraně a i za jasného stavu nepolevovat v nasazení.“

Miloslav Robotka, asistent trenéra Střílek: „Domácí mužstvo lépe kombinovalo a celé utkání bylo lepší. Nám se sice na první gól podařilo odpovědět brankami Posdoldy a Hubra, ale to bylo z naší strany do poločasu vše. Domácí přidali čtyři góly a v poločase vedli 5:2. Druhý poločas byl z naší strany lepší, korigovali jsme výsledek dvěma brankami Elznera a zdramatizovali závěr utkání.“

Branky: 2. a 54. Hradil, 13. Dunda, 30. Kutňák, 40. Zaoral, 42. Pumprla – 65. a 75. Elzner, 9. Posolda, 10. Hubr. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 85. Hulín: Stibor – Dunda, Michálek, Kubo (65. Juřena), Bejtkovský, Kutňák, Pumprla (88. Polášek), Hradil, Zaoral, Pospíšilík, Nevřala. Střílky: Maša – Hlaváč, Hanák, Fila, Vrána, Blaž, Posolda, Kryštof, Klem, Hubr, Elzner.

POČENICE – RYMICE 2:1 (1:1)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „V tomto domácím utkání, jsme největším soupeřem byli sami sobě. Brzdily nás laciné ztráty míčů, nepřesnosti, nedokázali jsme si dát několik přihrávek v řadě. Na skórování potřebujeme X šancí. Ve 35. minutě jsme se přesto ujali vedení, když střílený centr Bareše, chytře patičkou tečoval Ordoš. Hosté rychle reagovali a ve 37. minutě srovnali. Cílem pro druhou půli bylo hru zklidnit a pokusit se vstřelit důležitý druhý gól. V 71. minutě Juřena pasem za obranu oslovil Pajgra, který skóroval střelou na přední tyč. Tým ukázal charakter a plný bodový zisk znamená solidní vstup do sezóny.“

Branky: 35. Ordoš, 71. Pajgr – 37. Čada. Rozhodčí: Vybíral. Diváci: 70. Počenice: Tesák – Novák, Ordoš, Juřena, Niedermertl, Kunčar, Bareš, Kvapil (55. Pajgr), Večerka (55. Štolfa), Tesař (85. Hrnčíř), Zbořil. Rymice: Krejčí – Mlčák (79. Kaňa), Odložilík (60. A. Medek), E. Medek (29. Kozubík), Petrskovský, Čada, Fuksa, Machovský, Doležel, Plhal (79. Janalík), Matuška.

ZÁHLINICE - KROMĚŘÍŽ B 2:4 (1:3)

Radovan Budín, hráč Kroměříže B: „Do utkání jsme vstoupili dobře a soupeře dostali rychle pod tlak, ze kterého pramenily naše šance. Bohužel se nám nedařilo je proměňovat a ujal se až v 16. minutě rohový kop, kdy dorostenec Chytil krásně hlavou otevřel skóre. Hned o tři minuty později zvýšil vedení Votava. Od této branky se nám nedařila mezihra. Ztráceli jsme jednoduše míče a houževnatého soupeře jsme dostali do hry. I tak jsme si vytvořili několik velkých šancí, bohužel v koncovce jsme nebyli důslední a využili jen jednu. Do poločasu jsme dostali branku po jednom z brejků soupeře. Po přestávce jsme chtěli zlepšit kombinaci a mít míč častěji na kopačkách. To se nám celkem dařilo a přidali jsme čtvrtou branku. V celém utkání nám dělal problém agresivní soupeř, který se na své polovině choval velmi důsledně a nedával nám mnoho času na práci s míčem. S tímto se musíme naučit hrát a být daleko zodpovědnější a rychlejší. Celkově jsme rádi za další tři body do tabulky. Musím vyzvednout hřiště Záhlinic, které bylo skvěle připraveno a rozhodně přispělo k pohlednému utkání. My se musíme zlepšit v mezihře, a hlavně v proměňování šancí, které si vytvoříme.“

Branky: 36. Paštěka, 50. Lochman – 16. a 27. Votava, 13. Chytil, 47. Heinz. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 100. Záhlinice: Matesko – Hejník (65. Mingisultanov), Rusnok (32. Rygál), Navrátil, Pospěch, Dvořák, Paštěka, Lochman, Kubík, Mrkvica, Malát. Kroměříž B: Benedikt – Heinz, Nohava (83. Zdráhal), Dočkal (65. Večerka), Pecina, Klimek, Budín, Švajda, Joura, Votava (72. Martinák), Chytil.

LUTOPECNY - ŽALKOVICE 0:6 (0:2)

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „Zápas se nám nepovedl. Hned v úvodu utkání jsme si dali vlastní branku a v zápětí dostali po hrubé chybě v rozehrávce i druhou. Potom jsme se otřepali a snažili hosty zatlačit, ale z několika šancí a závarů před jejich brankou jsme, kromě břevna, nic nevytěžili. Byli jsme podrážděni z nepřesně pískajícího rozhodčího, začali víc diskutovat a dohadovat se a to nám samozřejmě nepomohlo. Druhý poločas se podobal začátku toho prvního. Hned po sedmi minutách opět přišla hrubá chyba, penalta, k tomu červená karta a bylo z naší strany po zápase. Za chvilku přišla další, poněkud diskutabilní penalta a v naší hře nastal chaos. Tlačili jsme se dopředu a vzadu nechávali hodně prostoru pro rychlé protiútoky hostů do otevřené obrany a ti toho dokázali dvakrát využít.“

Ján Horký, vedoucí mužstva Žalkovic: „Vstup do zápasu se našim klukům vydařil a svojí aktivitou donutili soupeře k chybám, které znamenaly již v desáté minutě naše vedení o dva góly. Domácí znervózněli, ale bohužel jsme toho nedokázali využít. I do druhého poločasu jsme vstoupili lépe a po dalších chybách v domácí obraně jsme utkání rozhodli dvěma góly z pokutových kopů. Poté se zápas již víceméně dohrával pod naší taktovkou. Převahu jsme zúročili ještě dvěma brankami. Bezchybným výkonem potěšil i brankář Krejčí, který udržel nulu.“

Branky: 70. a 90. Topič, 52. a 60. Strnad, 9. vl., 10. T. Netopil. ČK: 52. Jurásek (Lutopecny). Rozhodčí: Vymazal. Diváci: 75. Lutopecny: Večerka – Knapík, Novák, Hanzlík (46. Palich), Jurásek, Císař (67. Šilhár), Scripnic (75. Pospíšil), Válek (75. Chalupa), Chalany, Vrzal, Přecechtílek (67. Králíček). Žalkovice: Krejčí – Topič, H. Netopil, Němčík, Kojetský, Mrázek, T. Netopil, Pospíšil (80. Rotrekl), Říkovský, Horák (46. Otáhalík), Strnad.

SKAŠTICE B - KVASICE B 4:5 (2:2)

Lukáš Motal, trenér Skaštic B: „Pro diváky to bylo pěkné utkání. Hrál se ofenzivní fotbal, byly k vidění zajímavé akce a pěkné branky. Závěr byl pro nás krutý, když jsme inkasovali v poslední minutě hry rozhodující branku. Naši hráči makali, dotáhli dvoubrankové vedení soupeře. Remíza by zápasu asi slušela více.“

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Zápas byl jasným důkazem, kdy se hra rychle přesouvala z jedné strany na druhou. I skóre se měnilo velmi často. Domácí začali lépe, když se ujali vedení již v 7. minutě. Aktivní hrou jsme se ale začali více dostávat do šancí a jednu z nich proměnil Hamala. Ve 36. minutě si střelu Kochaníčka srazil do brány domácí obránce a tím jsme se dostali do vedení. Pět minut před přestávkou ale domácí srovnali po ukázkovém protiútoku. Do druhé půle jsme chtěli vstoupit mnohem lépe než minulý týden proti Morkovicím, což se podařilo. Hned ve 46. minutě nás opět do vedení poslal nechytatelnou ránou Berky. Na 4:2 zvyšoval opět Halama a vypadlo to, že si již výhru pohlídáme. Ovšem během čtyř minut srovnal skóre nádhernými dvěma brankami domácí Bubla. Nakonec jsme byli ovšem šťastnější my, když krásné sólo Hamaly zakončil schovanou střelou Berky. Zápas musel diváky velmi bavit.“

Branky: 63. a 67. Bubla, 7. E. Oračko, 40.Ježák – 18. a 57. Hamala, 46. a 90. Berky, 34. vl. Rozhodčí: Tříska. Diváci: 150. Skaštice B: Trampota – Zůvala (27. Hyánek, 76. D. Oračko), Pitron, Štěpják, Sedlák, Bubla, E. Oračko, Ježák, Uličný (68. Novák), Rosecký (68. Růžička), Škrabana (76. L. Motal). Kvasice B: Nevařil – Kochaníček (83. Fišer), Hamala, Berky, Hrabal, Pospíšil st., Samohýl, Reiskup, Majkrič, Šupčík, Machala (46. Pospíšil ml.).

BŘEST - LUBNÁ 2:2 (1:1)

Šoustek Lukáš, trenér Břestu: „Poločas skončil nerozhodně 1:1. Lubná skórovala v 16. minutě po standardní situaci. My jsme zase už po dvou minutách kontrovali Janem Látalem, který se šikovně uvolnil na hraně malého vápna a nekompromisně vyrovnal. V úvodní části druhé půle jsme byli lepším mužstvem. Vypracovali jsme si několik slibných příležitostí. Odměnou za snahu byla nařízená penalta za hru rukou hostujícího hráče v pokutovém území, kterou následně proměnil Trlica. S přibývajícím časem jsme, ale přestali být aktivní směrem dopředu, předvedli několik nedůrazů v obraně a zkušený soupeř toho dokázal využít vyrovnávací brankou v 85. minutě. Jsme zklamaní, byli jsme blízko výhry.“

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Neodehráli jsme špatný zápas, dostali prostor hráči, kteří toho dosud moc neodehráli. Nikdo z nich nezklamal. Naopak někteří mile překvapili. Pořád nám vázne finální fáze. Mám pocit, že jsme z tohoto zápasu mohli vytěžit víc, ale bod nakonec bereme s pokorou.“

Branky: 18. Jan Látal, 57. Trlica – 16. Chýla, 85. Ančinec. Rozhodčí: Závojský. Diváci: 97. Břest: Kouřil – Hajdík, Šálek, Konečný, Jan Látal, Šálek, Štauber, Trlica (82. Juračka), Karamon, Josef Látal (46. Máša), Miklík. Lubná: Marák – I. Havlík, R. Havlík, Rybenský, Kašík (70. Kocián), Chýla, Ančinec, Železník, Scholz, Sládeček, Makový.

MORKOVICE B - NĚMČICE 3:5 (2:2)

David Vlček, předseda Morkovic: „Zápas jsme totálně nezvládli. Začali jsme dobře a hned z první akce dali naši vedoucí branku, když se trefil Šustr. Asi jsme si mysleli, že vše půjde samo, ale opak byl pravdou. Dělali jsme neuvěřitelné chyby, kterými jsme soupeře dostali na koně, a ten naše chyby trestal. My naše šance neproměňovali a tak zápas skončil vítězstvím hostů, kteří podali velmi bojovný výkon. Musíme se do dalších zápasů těchto chyb vyvarovat a proměňovat šance, abychom mohli myslet na lepší výsledek a získali důležité body.“

Tomáš Darebníček, člen výboru Němčic: „Již ve 2. minutě zápasu vstřelili po pěkné kombinaci úvodní gól domácí. Po obdržené brance jsme byli celý první poločas nebezpečnějším mužstvem. Výborným napadáním jsme domácí obránce donutili k chybám a ve 21. a 23. minutě jsme brankami Kadlece a Pospíšilíka otočili stav na 2:1. Do dvoubrankového vedení jsme mohli jít po hlavičce Pospíšilíka, která bohužel orazítkovala břevno. Domácí po naší nedůslednosti deset minut před koncem poločasu vyrovnali. Druhý poločas jsme začali výborně a po velkém tlaku se prosadil v 49. minutě výborně hrající trenér Kříž. Následovala tvrdá střela Mádra do břevna a vyložená šance Pospíšilíka, kterou vychytal domácí brankář. Domácí prostřídali hráče, opticky hru vyrovnali, nastřelili břevno, ale z protiútoku v 66. minutě jsme opět udeřili, když střelu z velkého vápna dorazil Sklenář. V 68. minutě upravil skóre zápasu na 5:2 pohotově Kříž. V 70. minutě následovalo snížení domácích na konečný stav 3:5.“

Branky: 2. Šustr, 35. Skácel, 70. Zápařka – 49. a 68. Kříž, 21. Kadlec, 23. Pospíšilík, 66. Sklenář. Rozhodčí: Skyba. Diváci: 100. Morkovice B: Šebestík – Zápařka, Prachař, Šipoš (56. Oplt), Tesař (78. Rosický), Maticz (56. Pospíšil), Petráš, Vymazal, Šustr (56. Žourek), Skácel, Juřena. Němčice: Doležel – Mádr, Pospíšilík (78. Holý), Nevřela, Kříž, Vymětal, Spáčil, Sklenář, Kadlec, Batoušek, Zlámal.

1. Kroměříž B 3 3 0 0 17:5 9

2. Počenice 3 2 1 0 7:3 7

3. Němčice 3 2 1 0 6:3 7

4. Záhlinice 3 2 0 1 8:4 6

5. Sp. Hulín 3 2 0 1 10:7 6

6. Kvasice B 3 2 0 1 9:8 6

7. Lubná 3 1 1 1 8:8 4

8. Žalkovice 3 1 0 2 9:5 3

9. Morkovice B 3 1 0 2 8:11 3

10. Skaštice B 3 1 0 2 10:15 3

11. Lutopecny 3 1 0 2 3:12 3

12. Břest 3 0 2 1 4:5 2

13. Střílky 3 0 1 2 6:11 1

14. Rymice 3 0 0 3 3:11 0