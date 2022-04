LUTOPECNY – STŘÍLKY 0:4 (0:4)

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „Začátek se nám hrubě nepovedl. Proti silnému větru jsme již ve 14. minutě prohrávali 0:3. Nestačili jsme na rychlé náběhy soupeřových útočníků, nešla nám kombinace a silný protivítr znemožňoval i nákopy za obranu soupeře. Naopak hosté střelou ze šestnáctky zvýšili na rozdíl čtyř branek. Další své šance zahodili a naše ojedinělé dvě příležitosti zůstaly nevyužity. I druhý poločas probíhal v podobném duchu. Hosté, i když hráli proti větru, vědomi si svého čtyřgólového náskoku, hráli uvolněně. Využívali našich nepřesných rozehrávek a dostávali se do dalších šancí, které naštěstí pro nás vlastní nemohoucností a také kvůli dobrým zákrokům našeho brankáře již nevyužili. Bohužel my, i když jsme se do nějaké brankové šance dostali, tak stejně jako v minulých zápasech bylo naše zakončení špatné. Snad se nám nějaké branky podaří dát v dalších zápasech.“

Branky: 1., 7., a 14. Holub, 36. Hubr. Diváci: 100. Rozhodčí: Mucha. Lutopecny: Večerka – Šilhár, Novák, Bleša, Krist, Uhrinovský (65. Palich), Dostálík (65. Chalupa), Císař, Scripnic (55. Knapík), Chalany, Přecechtílek (51. Válek). Střílky: Maša – Dvořák (75. Vrána), Hanák, Absolon, Zakravač, Blaž (65. Kryštof), Posolda, Nezdařil, Klem, Hubr, Holub.

ZÁHLINICE – KVASICE B 4:3 (1:2)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic: „Ve čtvrtém jarním kole jsme zajížděli do nedalekých Záhlinic, kde bývají zápasy velmi bojovné. To se potvrdilo i tentokrát. Domácí šli do vedení z penalty, ovšem na jejich vedení jsme zareagovali velmi dobře, když srovnal z přímého kopu Ševela a následná krásná akce skončila v síti domácích, díky zásahu domácího obránce. První poločas snesl i fotbalové měřítka, i když byl hodně o soubojích. Druhá půle už ale příliš krásného fotbalu nepřinesla. Hra byla velmi rozkouskovaná a vzájemných soubojů ještě přibylo. Domácí srovnali opět z penalty, po zásahu rukou našeho hráče v pokutovém území. Hned za pár okamžiků se ale kopala penalta i na druhé straně, kdy byl ve vápně faulován Pospíšil a odnesl si z tohoto souboje vážné zranění. Penaltu proměnil opět Ševela. Poté jsme se uchýlili k bránění výsledku, což se nám vymstilo. Domácí nejprve po krásné akci srovnali na 3:3 a v 93. minutě překlopili skóre na svou stranu po velmi šťastně tečované střele. Zápasu by asi slušela remíza, Záhlinice ale byly v tomto souboji šťastnější.“

Branky: 25. a 47. Paštěka, 63. Dutkevič, 93. vlastní – 28. a 51. Ševela, 35. vlastní. Diváci: 121. Rozhodčí: Caletka. Záhlinice: Kováč – Mrhálek, Navrátil, Rygál (46. Horák), Pospěch, Šustek, Jakvid (83. Mingisultanov), Paštěka, Dutkevič, Kubík, Malát (94. Bureš). Kvasice B: Skácel – Kochaníček (46. Halamíček), Hamala, Pospíšil (55. Navrátil), Samohýl, Šupčík, Reiskup, Ambruz, Hamala (86. Foltýn), Ševela, Musil.

POČENICE – KROMĚŘÍŽ B 2:7 (0:5)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Věděli jsme o kvalitách rezervy Kroměříže. Přesto jsme chtěli hrát z aktivního bloku a herní situace si příliš nekomplikovat. Po půlhodině hry však svítilo na ukazateli skóre 0:3. Škoda individuálních chyb a doslova darovaných branek, je však třeba sportovně uznat, že rozdíl v rychlosti i dovednostech jednotlivých hráčů byl markantní. Do druhé půle jsme šli s pětibrankovým mankem, hosté polevili a dali nám více prostoru i času, což rezultovalo ve dva střelecké zásahy Ordoše a celkově tak kosmetickou korekci výsledku. Za výkon po přestávce, můžeme i přes sedm inkasovaných gólů, hodnotit zápas se vztyčenou hlavou.“

Branky: 52. a 83. Ordoš – 58. a 81. Novosad, 2. Benedikt, 22. Kutňák, 26. M. Novotný, 40. J. Novotný, 41. Dočkal. Diváci: 70. Rozhodčí: Pitron. Počenice: Šesták – Hrušák (46. Zbořil), O. Novák (82. Z. Novák), Ordoš, Juřena, Lejsal, Kunčar, Janoch (46. Zbořil), Hrnčíř (76. Niedermertl), Barnet, Večerka). Kroměříž B: Veselý – Chytil (46. Novosad), Švajda, J. Novotný (46. Fuksa), M. Novotný (75. Zdráhal), Kutňák, Benedikt, Dočkal (46. Hluschenko), Vytiska (46. Dobrý), Pecina, Klimek.

MORKOVICE B – LUBNÁ 2:4 (2:1)

Boris Kroutilík, asistent trenéra Morkovic B: „Začali jsme dobře, byla tam aktivita a dokonce se nám povedlo vstřelit i úvodní branku. Následně soupeř z ojedinělé šance vyrovnal, nicméně my pokračovali v tlaku a zvýšili na 2:1. Ve druhém poločase jsme ustáli velkou šanci hostů a pak nám nevyšlo asi pět slibných šancí na zvýšení skóre. Soupeř nás potrestal druhým vyrovnáním po naší chybě. Pak se naše hra sesypala, my si dali dva vlastní góly a zápas skončil. Hráče tentokrát nemůžu hanit za přístup, nicméně nám chyběla kvalita v zakončení a obranné činnosti a doplatili jsme na naše chyby. Oproti předchozím zápasům se výkon zlepšil. Soupeř poctivě bránil a čekal na šance, které dotáhl do konce. Za mě jsme byli nicméně jasně lepší.“

Branky: 17. Zápařka, 40. Oplt – 31. Železník, 76. Zápařka (VL), 78. Prachař (VL), 81. Bačinský. Diváci: 171. Rozhodčí: Závojský. Morkovice B: Jarka – Skácel, Prachař, Karlík, Juřena (83. Vlček), Oplt, Kapounek, Petráš, Zápařka, Maticz, Šipoš. Lubná: Blažek – Havlík, Železník, Chýla, Makový, M. Ančinec, D. Ančinec, Scholz, Havlík, Kašík, Běták (66. Bačinský).

BŘEST – ŽALKOVICE 2:3 (0:0)

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Tak jako každý rok, tak i letos je jedním z vrcholů naší sezóny vzájemný souboj se Žalkovicemi. Toto derby bylo nyní pro oba rivaly navíc okořeněno jeho velkou důležitostí. Vzhledem k záchranářským povinnostem totiž počítají oba týmy každý získaný bod. O to víc nás mrzí dnešní prohra. Zápas nám absolutně nevyšel a svým špatným výkonem jsme museli domácí fanoušky, kteří nás ve velkém počtu přišli podpořit určitě zklamat. Žalkovice vstoupily do zápasu mnohem aktivněji, sebevědoměji a vypracovaly si v prvním poločase hned několik velkých brankových příležitostí, které ovšem neproměnily. Našim hráčům naopak patřil úvod druhého poločasu, do kterého přišli jako vyměnění. Už ve 48. minutě se pod břevno trefil Jaroslav Šálek. A když v 55. minutě střelu Jiřího Štaubera do tyče pohotově dorazil do sítě Šimon Konečný, zdálo se, že je rozhodnuto. Potom ovšem přišel z naší strany neomluvitelný kolaps. Místo, abychom pokračovali v aktivní hře a v klidu zápas dohráli, tak jsme se díky zcela zbytečným individuálním chybám v defenzívě dostali pod tlak. Znervózněli a odhodlanému soupeři jsme nepochopitelně dovolili otočit zápas. Nezbývá mi než hostujícím hráčům pogratulovat k zasloužené výhře a musím věřit, že se z této pro nás hodně kruté porážky ponaučíme a v dalším zápase konečně uspějeme.“

Branky: 48. J. Šálek, 55. Konečný – 65. a 93. Topič, 82. Janečka. Diváci: 212. Rozhodčí: Sucharski. Břest: Valoušek – M. Šálek, Koudelníček, Konečný (65. Máša), Bureš, J. Šálek, Štauber, Trlica, Karamon, Daněk, Miklík (84. Hajdík). Žalkovice: Krejčí – Otáhal, Mrázek, Netopil, Němčík (46. Kuba), M. Janečka, Pospíšil, T. Janečka, Říkovský, Kojetský, Topič (93. Kalousek).

Skaštice B – Němčice 4:2 (3:1)

Domácí rezerva rozhodla o svém úspěchu již v první půli. Na Menšíkovu trefu ještě Němčice dokázali reagovat, ale po čtvrté trefě Zůvaly již bylo po hodině hry rozhodnuto. Domácí již pozorně bránili a výhru s přehledem uhájili.

Branky: 16. Menšík, 31. Petrúsek, 36. Hyánek, 59. Zůvala – 26. Rad. Darebníček, 46. Rom. Darebníček. Diváci: 79. Rozhodčí: Pelikán. Skaštice B: Vymětal – Pitron, Bubla, Oračko, Ježák (79. Růžička), Hyánek (60. Rosecký), Menšík, Škrabana (60. Uličný), Zůvala (79. Židlík), Číhal, Petrúsek (69. Novák). Němčice: Vajda – Rad. Darebníček (30. Zlámal), Rom. Darebníček, Lejsek, Kadlec, Zavadil, Kříž, Mádr, Motal, Batoušek, Sklenář.

Dohrávka

Skaštice B – Kroměříž B 0:6 (0:4)

Radovan Budín, hráč Kroměříže B: „V dohrávce 16. kola jsme uspěli na hřišti Skaštic. Na skvěle připravené hrací ploše a za krásného počasí byla vidět na obou týmech chuť si zahrát dobrý fotbal. My jsme do utkání vstoupili daleko lépe než v minulém zápase. Byli jsme aktivní, drželi jsme míč a brzo jsme šli zásluhou Dočkala do vedení. Celý první poločas se hrálo pohledné utkání. My jsme byli trochu šťastnější v koncovce, kdy jsme do poločasu nastříleli čtyři branky. Naopak domácí své šance neproměnili. Ve druhém poločase tempo hry trochu opadlo, ale i tak bylo k vidění mnoho krásných akcí na obou stranách. Za nás dokončili své hattricky Dočkal s Mlčochem. Několik šancí jsme opět, jako v každém utkání, nedokázali proměnit. Stejně tak Skaštice měly možnosti ke vstřelení branky. Myslím, že bylo k vidění velmi kvalitní utkání. Jsem rád, že jsme ho výsledkově zvládli a na čele tabulky navýšili náš náskok.“

Branky: 4., 43. a 81. Dočkal, 14., 25. a 84. Mlčoch. Diváci: 79. Rozhodčí: Zalabák. Skaštice B: Trampota - Pitron, Bubla, Oračko, Ježák (46. Sedlák), Uličný, Rosecký (64. Hyánek), Škrabana (64. Růžička), Petrúsek (69. Židlík), Zůvala (69. Novák), Číhal. Kroměříž B: Veselý – Klečka, Jiřík, Mlčoch, Švajda, Křešťák, Kutňák (64. Benedikt), Dočkal, Pecina, Klimek (54. Vaňhara).