Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „V Morkovicích nás čekal velmi těžký zápas, navíc na nepříjemné umělé trávě. Počasí taktéž fotbalu příliš nepřálo, protože byla velká zima. Nicméně soupeře se nám podařilo zaskočit rychlou brankou v podání Daňka. Zhruba po čtvrthodině, ale domácí vyrovnali krásnou střelou z dálky. Dnes nám ovšem vycházely rychlé akce po křídlech a měli jsme spoustu příležitostí opět získat vedení. To se nám povedlo ve 31. minutě, kdy rychlou akci zakončoval opět Daněk. Těsně před poločasem ještě zvýšil náš náskok Pospíšil. Do druhého poločasu domácí posílili sestavu a šlo to znát. Většinu druhé půle jsme se pouze bránili a ve dvou šancích nás výborně podržel brankář Skácel. Náskok jsme nakonec uhájili a z Morkovic vezeme velmi cenné tři body.“

Branky: 17. Zápařka – 4. a 31. Daněk, 42. Pospíšil. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 45. Morkovice B: Šebestík – Goldman (46. Šipoš), Vlček, Kapounek, Skácel, Prachař (83. Polakovič), Pospíšil, Tesař, J. Petráš (46. Oplt), O. Petráš (70. Šustr), Zápařka. Kvasice B: Skácel – Hora (46. Foltýn), Hamala (88. Patkaň), Kochaníček, Pospíšil (76. Halamíček), Šupčík, Reiskup, Ambruz, Potočný, Daněk (61. Navrátil), Ševela.

POČENICE – STŘÍLKY 4:1 (2:1)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „V chladném nedělním odpoledni jsme vybojovali zasloužené vítězství a vzhledem k situaci v tabulce důležité tři body. Prakticky po celý zápas jsme byli aktivnější, kompaktnější a hosty přehrávali. Dařil se nám vysoký presink a kombinační hra. Třikrát se gólově prosadil Ordoš a stěžejní branku na 3:1, vstřelila naše hokejová posila Jergl. Domácí tvrz tak zůstává nedobyta. Výborně si počínal rozhodčí Tříska.“

Branky: 15., 17. a 88. Ordoš, 68. Jergl – 44. Posolda. Rozhodčí: Tříska. Diváci: 98. Počenice: Šesták – Hrušák (58. Zbořil), Novák, Ordoš, Juřena, Kunčar, Novotný, Hrnčíř, Barnet (80. Niedermertl), Štolfa (80. Janoch), Tesař (58. Jergl). Střílky: Maša – Vybíral (36. Brauner), Hanák, Jelínek, Dvořák, Absolon, Nezdařil, Posolda, Klem (82. Kryštof), Holub, Hubr.

ŽALKOVICE – LUBNÁ 0:6 (0:2)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Zápas začal z obou stran opatrně. Hrálo se především ve středu hřiště. Do vedení nás dostal Šiška, který uklidil míč do prázdné brány. Do poločasu jsme po pěkné akci Scholze zvýšili Chýlou na 2:0. Ve druhém poločase jsme hru kontrolovali a přidali další čtyři branky. Dnes musím všechny hráče pochválit za odvedený výkon.“

Branky: 38. a 88. Chýla, 72. a 76. M. Ančinec, 25. Šiška, 84. Bačinský. Rozhodčí: Benedikt. Diváci: 50. Žalkovice: Krejčí – Pala (86. Škopík), Otáhal, Mrázek, Kuba (81. Kojetský), Říkovský (71. Vojtěchovský), Netopil, Němčík, Čevela, Pluhařík (86. Zapletalík), Pospíšil. Lubná: Marák – R. Havlík, Železník, Chýla, Makový, Rybenský (12. Ševčík), M. Ančinec, Šiška (74. Bačinský), D. Ančinec, Scholz, I. Havlík.

RYMICE – ZÁHLINICE 0:2 (0:1)

Martin Kaňa, hráč Rymic: „Na jaře zatím zažíváme bodově identický jako start podzimu. Soupeř byl výrazně lepší a téměř celý zápas držel pozici dominantního týmu na hřišti. Za pouhé dvě inkasované branky vděčíme obětavé obraně a především, stejně jako v mnoha předchozích případech, brankáři Krejčímu. Musíme doufat v doléčení zranění v týmu a věřit, že se budou zlepšovat hráči z okraje sestavy, abychom byli konkurenceschopnější.“

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: „Tentokrát nás čekal houževnatý soupeř z Rymic. Musíme domácí pochválit za dobře připravenou hrací plochu. Již před zápasem bylo jasné, že je důležité odjet z Rymic s plným počtem bodů, abychom upevnili své postavení v horní polovině tabulky. V prvním poločase jsme prakticky nepustili Rymice do žádné větší akce. Vše zastavila dobře fungující obrana. Na naší straně zůstaly neproměněné stoprocentní gólové šance, čímž jsme se sami dostávali pod tlak. Po dvou neuznaných brankách, se podařilo skórovat opět Dominiku Malátovi. Domácím Rymicím jsme mohli nasázet klidně pět branek, a dohrát zápas v klidu, ale proti byl domácí gólman, který chytal výborně. Pojistku přidal až v 83. minutě krajní záložník Kubík. S pokorou bereme všechny tři body a soustředíme se na další utkání. Děkuji klukům za srdnatý výkon.“

Branky: 28. D. Malát, 83. Paštěka. Rozhodčí: Vymazal. Diváci: 50. Rymice: Krejčí – Doležel, R. Matuška, Medek (46. Kaňa), Machovský, Petrskovský, Odložilík (46. Janalík), Mlčák (81. Medek), Fuksa, Plhal, M. Matuška. Záhlinice: Černocký – Šustek (57. Mrhálek), Novotný, Navrátil, Pospěch, Mrkvica (46. Dutkevič), Paštěka (85. Bureš), Jakvid, Kubík, P. Malát (85. Mingisultanov), D. Malát (76. Horák).

BŘEST – NĚMČICE 1:3 (0:1)

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „I přes dnešní chladné počasí jsme před velmi slušnou diváckou kulisou, přivítali na svém hřišti druhý tým tabulky z Němčic. Stejně jako v minulém zápase jsme se rozehrávali pozvolně, zbytečně nervózně a favorizovanému soupeři jsme přenechali od úvodních minut iniciativu, která vyústila v několik střeleckých pokusům a šancí. Poté co jsme v průběhu poločasu přeci jen srovnali hru, vypracovali si také naši hráči obrovskou příležitost otevřít skóre. Po nádherné přímočaré akci na jeden dotyk přes celé hřiště, za kterou by se nemuselo stydět kterékoliv prvoligové mužstvo, se míč dostal až k Štauberovi, který ovšem neprotrhl svou střeleckou smůlu z posledních zápasů a halfvolejem orazítkoval jen tyč hostující branky. V poslední minutě prvního poločasu se naopak prosadil soupeř. Po rohovém kopu brankář Valoušek podklouzl, stoper Daněk nedoskočil a zcela osamocený Zlámal doslova na svém těle donesl míč až za brankovou čáru. V rušném druhém poločase vzbudili vášně v obou táborech diváků a hráčů dvě sporné situace, které byli vyhodnoceny panem rozhodčím jako penaltové. Sám mi po zápase oba okamžiky popisoval, byl si jistý svým rozhodnutím a mně dál nepřísluší to komentovat. Oba exekutoři se nemýlili. Tu naši proměnil Trlica. Snížil na 1:2 a zadělal na drama. V nervózním závěru duelu se nám přes veškerou snahu a bojovnost celého našeho týmu už bohužel vyrovnat nepodařilo. I tak bych chtěl svým hráčům za svůj dnešní výkon poděkovat.“

Branky: 75. (pen.) Trlica – 45. a 68. (pen.) Zlámal, 93. Motal. Rozhodčí: Závojský. Diváci: 98. Břest: Valoušek – Hajdík, Koudelníček, Konečný, Šálek, Štauber, Hrabal (60. Bureš), Trlica (78. Pohořelský), Karamon (70. Látal), Daněk, Miklík. Němčice: Vajda – Radim Darebníček, Roman Darebníček, Zlámal, Kadlec, Zavadil, Lejsek, Mádr, Motal, Batoušek, Sklenář (73. Kříž).

LUTOPECNY – HULÍN 0:2 (0:0)

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „Konečně jsme se sešli na zápas téměř v kompletním složení. Utkání bylo bojovné a vyrovnané. Hosté se snažili kombinací dostat k zakončení, ale naše obrana v čele s brankářem pracovala spolehlivě. Naopak jsme se i my dostali do několika nadějných brankových příležitostí, ale branku nedali. Druhý poločas pokračoval ve stejném scénáři jako první. Hosté byli kombinačně lepší, ale větší šance jsme si vytvořili my. Ovšem branku nedali a hosté nás potrestali gólem z přímého kopu v 76. Minutě. I když jsme zvýšili úsilí, tak vstřelit branku byl a je pro nás velký problém. V závěru po rohovém kopu a závaru před brankou soupeře, jsme nastřelili ruku obránce, rozhodčí neodpískal a z následujícího protiútoku do otevřené obrany dali hosté druhou branku a rozhodli zápas. Doufám, že nás nedělní dobrý výkon povzbudí a i v dalších zápasech budeme podobné výkony předvádět a nějaké body získáme.“

Lubomír Lanča, vedoucí mužstva Hulína: „Utkání v Lutopecnách patřilo z naší strany k těm nejméně povedeným a po konečném hvizdu výborného rozhodčího Caletky nás mohly těšit jen tři věci. Zisk tři bodů, čisté konto Stibora v naší brance a skutečnost, že nikdo z našich hráčů si neodnesl ze zápasu žádné zranění. Jednoduchá a důrazná hra domácích hráčů na naše kluky platila a ti se po většinu zápasu nemohli svou technickou kombinační hrou prosadit. V prvním poločase prakticky nedošlo k ohrožení brankářů na obou stranách. Ve druhém poločase jsme se sice ujali vedení, ale gól nebyl pro problematicky ofsajd uznán. Prosadil se až Bejtkovský, jehož polocentr, polostřela skončila v síti domácích. Druhy náš gól vsítil po perfektním úniku Pospíšilik. V dalším utkání za týden se musíme hodně zlepšit, protože kvalitnější soupeř by nám body určitě nedaroval.“

Branky: 76. Bejtkovský, 89. Pospíšilík. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 100. Lutopecny: Večerka – Šilhár, Novák, Bleša, Uhrinovský, Dostálík (83. Palich), Daněk (83. Jansta), Císař, Scripnic (60. Krist), Chalany (60. Chalupa), Přecechtílek (54. Válek). Hulín: Stibor – Dunda, Horák (46. Pospíšilík), Jurášek, Bejtkovský, Tabara, Zaoral (60. Navrátil), Hradil (46. Vaculík), Miklík, Sedláček (71. Karamon), Pastrnek (46. Kubo).

1. Kroměříž B 14 13 1 0 92:9 40

2. Němčice 15 9 4 2 53:25 31

3. Záhlinice 15 9 3 3 39:22 30

4. Kvasice B 15 8 2 5 40:33 26

5. Hulín 15 7 3 5 45:39 24

6. Lubná 15 7 3 5 45:44 24

7. Počenice 15 7 2 6 38:36 23

8. Skaštice B 14 6 2 6 44:41 20

9. Morkovice B 15 5 1 9 45:63 16

10. Rymice 15 5 1 9 18:37 16

11. Břest 15 4 3 8 25:36 15

12. Žalkovice 15 5 0 10 29:48 15

13. Střílky 15 3 3 9 34:62 12

14. Lutopecny 15 2 0 13 13:65 6