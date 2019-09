Vojtěch Menšík, as. trenéra Skaštic B: „Do utkání jsme vstoupili výborně a již v páté minutě se Frýdl dostal do šance, kterou však neproměnil. Všechno si vynahradil ve 37. minutě. Rychlou kombinaci zakončil přesnou střelou. Další dobré příležitosti se nám už nepodařilo takto dobře proměnit, a proto jsme poločas vyhráli pouze o gól. I když do druhého poločasu nastoupili hosté už bez vyloučeného hráče, začali hrát velmi obětavě, bojovali a odměnou jim byly dva góly, kterými otočili výsledek utkání.“

Josef Hrušák, předseda Počenic: „Soupeř měl od začátku více ze hry, nedařilo se mu však dostávat do vyložených šancí. Až ve 37. minutě po rychlém protiútoku skóroval Frýdl. Když o pět minut později byl po druhé žluté kartě vyloučen Zbořil, vypadalo to s námi do druhé půle nedobře. Disciplinovaným výkonem jsme ale drželi jednogólové manko a přes oslabení jsme hráli s domácími téměř vyrovnanou partii. V 69. minutě se nám podařilo srovnat, když po centru Bareše skóroval zblízka Niedermertl. Chvíli před koncem Skaštice neproměnily pokutový kop, vzápětí po standardní situaci Novotného hlavou utkání rozhodl opět Niedermertl.“

Branky: 37. M. Frýdl – 69. a 85. L. Niedermertl. ČK: 43. Zbořil (Počenice). Rozhodčí: Tesař. Diváci: 75. Skaštice B: Stýblo – Janalík, Bubla, Škrabana, Ježák (83. Hyánek), M. Frýdl, Icela, Sedlák (63. Uličný), Rosecký (70. Židlík), Pitron (75. Soukup), Beneš. Počenice: Tesák – Hrušák, Zbořil, J. Barnet, Novotný, Súkup (87. A. Barnet), L. Niedermertl (91. Novák), Kunčar, Bareš (78. Jánský), Klapil, Štolfa.

ZÁHLINICE – NĚMČICE 0:4 (0:2)

Zdeněk Pudelka, trenér Záhlinic: „Proti vedoucímu týmu soutěže jsme chtěli hrát aktivně a nepouštět soupeře do kombinace. Bohužel jsme od začátku tahali za kratší konec. Hráčská kvalita byla na straně hostů a projevila se dvěma brankami v prvním poločase. V některých pasážích byla hra vyrovnaná, ale dobře hrající zadní řady soupeře nám nic nedovolily. Prezentovali jsme se jen nepřesnými střelami z dálky. Ve druhém poločase hráli hosté nadále aktivně. My jsme se snažili napadat je při rozehrávce, ale moc se nám to nedařilo. Když Olša přehodil našeho gólmana a vstřelil třetí branku, bylo po zápase. Z naší strany stojí za zmínku jen průnik Motala, který byl zastaven faulem, za nějž obdržel hostující stoper pouze žlutou kartu. Konečný výsledek stanovil hlavou hostující Holý. Mrkvica mohl stav korigovat, ale brankář Láník jeho střelu vytěsnil na roh. Soupeř má svou kvalitu a my jsme tentokrát, i když oslabeni, na něho nestačili.“

Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „Dnes jsme zajížděli k soupeři, se kterým nemáme dobrou bilanci a dlouho jsme v Záhlinicích plně nebodovali. Začátek utkání nám vyšel, když se Kříž po rohu nejlépe orientoval a zavěsil. Hráli jsme dobře, drželi míč a soupeře k ničemu nepouštěli. Druhý gól jsme znovu přidali po rohu, tentokrát byl jeho autorem Lejsek. Ve druhé půli pokračoval stejný scénář hry. Vytvářeli jsme si řadu šancí. Jednu z nich pěkným lobem přes brankáře proměnil Olša a skóre uzavřel hlavičkou Holý. Domácí se dostali do jediné příležitosti v závěru utkání, ale Láník skvělým zásahem udržel čisté konto. Vítězství a tři body si odvážíme zaslouženě.“

Branky: 5. Kříž, 19. Lejsek, 53. Olša, 66. Holý. Rozhodčí: Závojský. Diváci: 200. Záhlinice: Vaďura – Tabara, Paštěka, Rygál, Gallas, Jakvid (73. Šenkyřík), Ledina, Mrkvica, Malát, Motal, Macho (58. Bureš). Němčice: Láník – Mádr, Lejsek, Kříž (23. Cejpek), Pospíšilík, Vymětal (76. Štěpánek), Radim Darebníček, Olša, Kadlec, Zlámal, Holý.

BŘEST – TUČAPY 4:1 (2:1)

Lukáš Šoustek, ved. mužstva SK Břest: „Velmi důležité vítězství, nejen kvůli zisku plného počtu bodů, ale také pro zlepšení sebevědomí mužstva. K výhře nás nasměroval už úvod zápasu, který nám vyšel perfektně. Ve 12. minutě jsme vedli po brankách Koudelníčka a Jaroslava Šálka 2:0. S přibývajícím časem se ale hra srovnala. Hostující tým z Tučap si svou bojovností a zejména díky našim chybám a nedůrazům v defenzívě vypracoval několik příležitostí na zkorigování skóre. Ve 35. minutě se mu to brankou Petra Sedláčka opravdu podařilo a bylo jasné, že nás nečeká snadný zápas. Druhý poločas jsme i přes opatrný začátek odehráli velmi dobře. V defenzívní činnosti jsme soupeři už nic nedovolili, naopak v útočné fázi jsme byli přeci jen fotbalovější a v kombinaci přesnější. Definitivní rozhodnutí a podobu konečného stavu určil dvěma brankami v 69. minutě a v nastavení Dominik Bejdák.“

Branky: 69. a 91. Bejdák, 8. Koudelníček, 12. J. Šálek. Rozhodčí: Křepelka. Diváci: 100. Břest: Valoušek – Máša (57. Niščak), M. Šálek, Koudelníček, Konečný, Bejdák, Miklík, J. Šálek (77. Hanák), Trlica, Daněk (87. Juračka), Josef Látal (46. Štauber). Tučapy: Crhák – Navrátil, P. Sedlařík (85. Bryol), Karol, T. Sedlařík, Kosek, Sedláček, Krajcar (77. Gába), Novák, Pumprla, Bačík.

KOSTELEC U HOL. – ŽALKOVICE 1:2 PP (1:1)

Ve vyrovnaném duelu šli do vedení domácí hned z první větší šance. Žalkovicím se podařilo vyrovnat po 20 minutách hry a šance se střídaly na obou stranách. Když byl v 72. minutě vyloučen domácí Šimčík, sahali hosté po vítězství, ale nakonec jej urvali až po penaltovém rozstřelu.

Branky: 2. Odložilík – 20. Horák. ČK: 72. Šimčík (Kostelec u Hol.). Rozhodčí: Novák. Diváci: 120. Kostelec u Hol.: D. Marek – Ragoš, Šimčík, Zmeškal, Přikryl, Hradil, Odložilík, Dvořák, Dolák, Holý, Darebník (50. Čuzy). Žalkovice: Krejčí – T. Janečka, Otáhalík (81. Topič), Pospíšil, Strnad, Vodica (46. Kojetský), M. Janečka, Mrázek (82. Čevela), V. Navrátil (66. Pluhařík), Sedlář, Horák (66. L. Navrátil).

LUTOPECNY – STŘÍLKY 3:0 (2:0)

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „Od začátku utkání se hrál vyrovnaný zápas. Obě mužstva se snažila kombinovat s rychlými přechody do útoku. V 8. minutě se nám takový rychlý protiútok vydařil. Hosté faulovali v pokutovém území a z nařízené penalty jsme se ujali vedení. Bylo to vyrovnané utkání a my jsme stále byli pozorní v obranné činnosti. Po dalším rychlém přechodu do útoku, šel náš hráč sám na branku a brankář hostí zasáhl míč rukou mimo pokutové území a byl vyloučen. Od této chvíle jsme převzali otěže utkání. Vypracovali si velké množství šancí, ale dali pouze jednu branku. Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře a hned ve 48. minutě přidali třetí gól a s hosty to vypadalo bledě. Další gólové příležitosti jsme však už nevyužili, prostřídali a na hřiště se dostali i hráči, kteří nehrávají. Byla to zasloužená výhra. Hosty jsme po vyloučení téměř k ničemu nepustili.“

Miloslav Robotka, ved. mužstva Střílek: „Domácí od první minuty lépe kombinovali a drželi míč. My jsme bránili a chodili do rychlých protiútoků. Jeden jsme proměnili ve vedoucí gól, který však pro ofsajd nebyl uznán. Domácí stupňovali tlak, a po nařízené penaltě šli zaslouženě do vedení. Ve 35. minutě náš brankář vyběhl pro míč mimo pokutové území, zahrál rukou, dostal červenou kartu, a do brány šel hráč-brankář. V deseti lidech jsme již nebyli schopni zápas zvrátit nebo alespoň zdramatizovat. Domácí přidali ještě dvě branky, a do konce utkání kontrolovali hru, a po zásluze získali všechny body.“

Branky: 42. a 48. Daněk, 8. Vrzal. ČK: 23. Rotter (Střílky). Rozhodčí: Mucha. Diváci: 101. Lutopecny: Večerka – Dostálík (56. Chalany, 81. Pospíšil), Šilhár, Novák, Jurásek, Hanzlík (64. Šimurda), Daněk (82. L. Přecechtílek), Císař, Scripnic (86. Žůrek), Vrzal, A. Přecechtílek. Střílky: Rotter – Elzner (68. Vašák), Hanák (46. Jelínek), Jančík, M. Nezdařil, K. Nezdařil (75. Budík), T. Posolda, P. Posolda, Kryštof (24. Hlaváč), Hubr, Holub.

ZBOROVICE – LUBNÁ 0:3 (0:2)

Ivan Gröpl, as. trenéra Zborovic: „Lubná potvrdila, že má kvalitní tým s velkými individualitami, ale i tak myslím, že je pro nás konečný výsledek trochu krutý. Herně to zejména v první půli nebylo špatné a celý zápas se hrála v podstatě vyrovnaná partie. Bohužel jsme opět dostali laciné góly a sami nebyli dostatečně důrazní v koncovce.“

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Podali jsme zlepšený výkon oproti poslednímu venkovnímu utkání. Celkově musím pochválit mužstvo, jak k zápasu přistoupilo. Do poločasu vnesl klid na naše kopačky kanonýr Horák, který se trefil po dvou pěkných střelách. Ve druhém poločase poté završil hattrick netradičně hlavou a bylo rozhodnuto. Dobře nám dnes fungovala i obranná fáze, soupeře jsme v podstatě do žádné vyložené šance nepustili. Z mého pohledu to bylo zasloužené vítězství.“

Branky: 17., 43. a 67. Horák. Rozhodčí: Hušek. Diváci: 85. Zborovice: Kocourek – Poledňák, J. Štěpánek, Havránek (76. Buksa), Vybíral, M. Štěpánek (88. J. Šprňa), Šumbera, Doleček (46. Novák), Marek Šprňa, Gröpl, Martin Šprňa. Lubná: Marák – Kocián (46. Scholz), I. Havlík, R. Havlík, Rybenský, Kulcsár (70. Pospíšil), Ančinec (75. Bačinský), Horák, Železník, Drápal, Chýla.

KVASICE B - KOMÁRNO 3:2 (3:1)

Rezerva Kvasic si po minulém výprasku spravila náladu a o svém vítězství rozhodla prakticky v první půlhodině. Komárno po přestávce přidalo, ale kontaktní gól dalo až v nastavení.

Branky: 10. a 32. Zapletal, 27. Dočkal – 19. Žejdlík, 91. Václavek. Rozhodčí: Žigmund. Diváci: 89. Kvasice B: Stratil – Pánek, Běták, Hrabal (79. L. Daněk), Dočkal, Dohorák (71. Fišer), Foltýn (89. J. Daněk), Panák (25. Pospíšil), Šupčík, Janoštík (86. Dvořák), Zapletal. Komárno: Palát – Žejdlík, Hajda, Orel (89. Kušík), Kunz (71. Surovec), Václavek, Majkus, Klas, Tvarůžka, Pešout (71. Šindelek), Machač.

1. Němčice 6 5 1 0 0 34:7 17

2. Lutopecny 6 4 1 0 1 16:7 14

3. Žalkovice 6 3 1 0 2 11:13 11

4. Tučapy 6 2 2 0 2 11:12 10

5. Lubná 5 3 0 0 2 16:11 9

6. Střílky 6 3 0 0 3 14:16 9

7. Počenice 6 3 0 0 3 11:17 9

8. Kvasice B 6 3 0 0 3 14:25 9

9. Skaštice B 6 2 0 2 2 21:11 8

10. Záhlinice 6 2 0 1 3 10:14 7

11. Břest 6 2 0 0 4 9:10 6

12. Komárno 6 2 0 0 4 11:17 6

13. Kostelec u Hol. 5 1 0 1 3 8:16 4

14. Zborovice 6 1 0 1 4 9:19 4

