Ve šlágru 19. kole okresního přeboru OFS Kroměříž potvrdily vedoucí Těšnovice pozici lídra a vysoko vyhrály na půdě rivala Počenic. Kanonýrem víkendu je břestský Dominik Bejdák, který přispěl k vysoké výhře nad Chvalčovem čtyřmi góly.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

POČENICE – TĚŠNOVICE 0:4 (0:2)

Branky: 10. Malát, 18. Pluhař, 70. Mršťák, 79. Bartůšek. Rozhodčí: Závojský. Diváci: 130. Počenice: Tesák – Hrušák (82. Cigánek), V. Zbořil, J. Barnet (70. H. Zbořil), Jánský, Kunčar, A. Barnet (55. Pajgr), Klapil, M. Barnet, Batík, Vlha. Těšnovice: F. Zavadil – Labuda, Brázdil, Potočný (67. Šojdr), Pluhař, Černý (70. Novotný), Chalupa, Bartůšek, Malát (75. Hrabal), Mrázek (67. Pochylý), Mršťák (75. Šívara). ZDOUNKY – MRLÍNEK 5:1 (2:0) Druhý celek soutěže doma zdolaly rozdílem čtyř branek Mrlínek. Hosté se půl hodiny úspěšně bránily, ovšem již do přestávky favorit získal rozhodující dvougólový náskok. Zdounky tak doma od června neprohrály ani jedno z devíti utkání. Branky: 33. a 40. Rokos, 72. Kyrcz, 75. (pen.) Červík, 90. Bleša – 60. D. Horák. Rozhodčí: Tesař. Diváci: 110. Zdounky: Rampas – Bleša, Pektor, Kutňák (68. Červík), Rokos (88. Věžník), Buša (70. Kyrcz), Navrátil, Karlík, Mozga, Fojta, Adamík (89. Zajíček). Mrlínek: Novák – R. Horák, Heryán, Hradil, Podzemný (82. Zapletal), Vyoral, Josinek, Rybka, Vlasák, Holec, D. Horák. BŘEST – CHVALČOV 7:2 (3:1) Lukáš Šoustek, ved. mužstva Břestu: „Zasloužené, vysoké vítězství. S chutí jsme si zastříleli a získali do tabulky důležité tři body. Bohužel ani v takovém zápase, kdy jsme jasným favoritem se nedokážeme vyvarovat zbytečných chyb a nedůsledností. Celé utkání jsme sice měli pod kontrolou, nicméně výkon a herní projev mužstva byl v některých fázích zápasu ospalý a zejména v kombinaci hodně rozpačitý. Samostatnou kapitolou jsou neproměněné šance. Dnes jich bylo na několik zápasů a výhra mohla být ještě výraznější. Stále máme na čem pracovat a co zlepšovat.“ Jiří Trňák, hráč Chvalčova: „Domácí nás od začátku přehrávali, ale v prvním poločase jsme s nimi ještě celkem drželi krok. Podržel nás gólman. Ve druhé půli už jsme neměli tolik štěstí a v závěru jsme domácím nabídli spoustu volného prostoru a oni toho využili. Kvalita a lepší individuální schopnosti byly na straně hráčů Břestu. Našim mladíkům ještě chybí zkušenosti a zdá se, že se budeme trápit až do konce sezony.“ Branky: 37., 78., 86. a 88. Bejdák, 22. a 73. Látal, 34. Kocman – 33. (pen.) a 58. Zmeškal. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 120. Břest: Kouřil – Koudelníček (67. M. Šálek), Konečný (46. Urban), Bejdák, Jan Látal, Buček (62. J. Šálek), Štauber (80. Josef Látal), Liška, Daněk, Kocman, Niščak (83. Máša). Chvalčov: Janek – Balvín, Marek (54. Stela), Pávek (67. Šico), Něstreljajev, Targoš, Šico, Trnčák, Zmeškal, Kurfürst, Červinka. KOMÁRNO – ZBOROVICE 0:3 (0:3) Ivan Gröpl, as. trenéra Zborovic: „K utkání jsme nastoupili v improvizované sestavě, když navíc někteří hráči museli hrát s velkým sebezapřením. Naštěstí nás to ale nijak negativně nepoznamenalo. Herně jsme navázali na minulé kolo a opět jsme předvedli velmi kvalitní, organizovaný výkon a o osudu zápasu bylo prakticky rozhodnuto již po prvním poločase. Konečný výsledek mohl být nakonec i vyšší, ale ve druhé půli jsme neproměnili několik stoprocentních šancí.“ Branky: 10. vl., 34. Marek Šprňa, 42. J. Štěpánek. Rozhodčí: Voříšek. Diváci: 50. Komárno: Kunz – M. Žejdlík, Hajda, Orel, J. Žejdlík, Kulajta, Majkus, Klas, Lukáš, Václavek (36. Pešout), Machač. Zborovice: Chytrý – Kojetský, Přibyl, J. Štěpánek, M. Štěpánek, Šumbera, Poledňák, Doleček, Střelec (59. Buksa), Janča (78. Martin Šprňa), Marek Šprňa. NĚMČICE – ZÁHLINICE 1:0 (0:0) O vítězství Němčic rozhodl jediný gól, který vstřelil nejlepší kanonýr okresního přeboru Radim Darebníček. Na své konto přidal letos osmnáctý gól. Branka: 67. Radim Darebníček. Rozhodčí: Zakopal. Diváci: 100. Němčice: Holiš – Roman Darebníček, Lejsek, Batoušek, Pospíšilík, Němec, Radim Darebníček, Zaoral (46. Darebník), Holý, Kadlec (26. Kříž), Cejpek. Záhlinice: Vaďura – Rygál, Poledňák, Paštěka, Polák, Hejník, Horák (80. Matesko), Ledina, Malát, Motal, Bureš (86. Mrkvica). LUBNÁ – KVASICE B 6:2 (2:2) Dvoubrankový náskok zajistil Lubné během šesti minut Rybenský. Hosté ještě do přestávky dokázali srovnat. O vítězství rozhodli domácí po změně stran, když přidali čtyři branky. Branky: 20. a 26. Rybenský, 63. a 76. Chýla, 47. Bačinský, 82. Kašík – 32. Slavík, 44. Dohorák. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 120. Lubná: Marák – Mynář (46. Moravčík), I. Havlík, R. Havlík, Rybenský, Kulcsár, Scholz (78. Dubina), Sládeček (56. Kašík), Horák (31. Bačinský), Železník, Chýla. Kvasice B: Belza – Benda (66. Dvořák), Pánek, Přikryl, Hrabal, Pospíšil (46. Fišer), Dočkal, Dohorák (83. Daněk), Foltýn, Slavík, Ambruz. STŘÍLKY – SKAŠTICE B 4:2 (1:0) Střílky získaly všechny body poprvé od října loňského roku. V předchozích šesti zápasech se jim to nepovedlo. Osobnost domácích Michael Hubr přispěl k výhře hattrickem na který mu stačilo pouze devět minut. Branky: 54., 58. a 63. Hubr, 31. Holub – 55. Menšík, 90. Uličný. Rozhodčí: Hušek. Diváci: 100. Střílky: Rotter – Jelínek, Jančík, Hanák, Vybíral (46. Vašák), Fila (81. Blaž), Kryštof, Posolda, Elzner (66. Stuchlík), Hubr, Holub (77. Nezdařil). Skaštice B: Vymětal – Menšík, Brada (76. Motal), Icela, Pitron, Bubla, Vlkolenszki, Ježák (66. Hyánek), Uličný, Rosecký, Škrabana. 1. Těšnovice 17 13 0 2 2 49:16 41 2. Zdounky 17 12 2 0 3 52:21 40 3. Němčice 17 11 2 1 3 56:22 38 4. Počenice 17 8 2 4 3 27:20 32 5. Zborovice 17 7 2 2 6 34:33 27 6. Skaštice B 17 7 1 3 6 34:37 26 7. Břest 17 7 1 1 8 44:39 24 8. Kvasice B 17 7 0 2 8 39:46 23 9. Záhlinice 17 6 1 2 8 28:33 22 10. Lubná 17 5 3 0 9 32:31 21 11. Komárno 17 6 1 1 9 32:33 21 12. Střílky 17 6 1 1 9 33:45 21 13. Mrlínek 17 3 4 0 10 25:43 17 14. Chvalčov 17 1 0 1 15 9:75 4

Josef Židlík, as. trenéra Těšnovic: „První poločas byl zcela v naší režii. Vytvořili jsme si spoustu šancí a zejména agilní Malát dělal obraně Počenic velké problémy. Do přestávky jsme vstřelili dvě branky a byl to právě Jiří Malát, který nejdříve přesnou střelou otevřel skóre a poté našel před bránou volného Pluhaře, který zvýšil na 2:0. Druhý poločas už z naší strany nebyl tak kvalitní a nevytvářeli jsme si tolik příležitostí. Když se pak ale po individuální akci prosadil dobře hrající Mršťák, bylo o vítězi rozhodnuto. Na konci zápasu ještě střídající Šívara perfektní kolmicí oslovil Chalupu a ten byl následně faulován ve vápně. Z penalty se pak nemýlil novopečený tatínek Bartůšek.“