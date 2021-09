Ján Horký, vedoucí mužstva Žalkovic: „Z naší strany to byl nejhorší zápas v dosavadním průběhu sezony. Hosté byli lepší od začátku do konce ve všech herních činnostech. Na tento zápas musíme rychle zapomenout a připravit se na další utkání.“

Vojtěch Menšík, trenér Skaštic B: „Již v první minutě poslal přesnou přihrávku Bubla a Ježák sám před brankařem svoji šanci proměnil. Utkání ovlivnila 36. minuta, ve které unikajícího Zůvalu stáhnul T. Janečka a rozhodčí ho vyloučil. Několik velmi dobrých příležitostí jsme do poločasu ještě nevyužili. Na začátku druhého poločasu byla hra vyrovnaná, ale postupem času jsme se začali prosazovat a přidali další góly. Za tento výkon musím pochválit celé mužstvo.“

Branky: 1. a 70. Ježák, 55. a 78. Uličný, 88. Růžička. ČK: 36. T. Janečka (Žalkovice). Rozhodčí: Zalabák – Vymazal, Komárek. Diváci: 50. Žalkovice: Krejčí – Pala, Otáhal (64. Otáhalík), M. Janečka, Mrázek, H. Netopil, T. Netopil, T. Janečka, Strnad (85. Vymětal), Říkovský, Kojetský. Skaštice B: Vymětal – Sova, Bubla, Oračko, Ježák (77. Novák), Uličný (79. Růžička), Zůvala (68. Rosecký), Petrúsek, Pitron, Škrabana (77. Hyánek), Menšík.

NĚMČICE – POČENICE 4:1 (1:1)

Michal Štěpánek, asistent trenéra Němčic: „Z důvodu velké marodky jsme se snažili zápas odložit, ale nenašel se vhodný termín, tak jsme přesto zápas odehráli. Prvních dvacetiminutovka patřila hostům, kteří Ordošem v 19. minutě vsítili branku. Paradoxně po brance se naše hra zlepšila a srovnala a ve 40. minutě Zlámal vyrovnal. Po přestávce jsme hráli dobře a po pěkném centru Kříž otočil na 2:1. Po ruce ve vápně proměnil pokutový kop Zlámal a v 88. minutě upravil do prázdné branky na 4:1Motal.“

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „V úvodní půlhodině jsme byli lepším týmem, hru kontrolovali a šli do vedení po gólu Ordoše. Bohužel, těsně před pauzou jsme lacině inkasovali. Ve druhé půli jsme nepochopitelně přenechali iniciativu domácím, srážely nás vlastní nepřesnosti, nedůslednost, nekvalitní řešení situací. Definitivně nás zlomila třetí branka z pokutového kopu.“

Branky: 39. a 80. (pen.) Zlámal, 55. Kříž, 88. Motal – 19. Ordoš. Rozhodčí: Vymazal – Benedikt, Chytil. Diváci: 60. Němčice: Kožuch – Motal, Radim Darebníček, Vymětal, Kříž (87. Darebník), Zlámal, Roman Darebníček, Sklenář, Kadlec, Batoušek, Servus. Počenice: Šesták – Hrušák, Novák, Ordoš, Niedermertl, Kunčar, Novotný, Janoch (67. Barnet), Štolfa, Tesák (79. Kvapil), Juřena.

BŘEST – MORKOVICE B 4:3 (1:0)

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Dnešní duel svedl dohromady sousedy v tabulce, pro které by byl případný bodový zisk hodně důležitý. Už od úvodních minut mohli diváci sledovat atraktivní útočný fotbal. Díky nedůrazům v obraně se obě mužstva dostávala do obrovských brankových příležitostí. Definitivní rozhodnutí přinesla až 88 minuta. V zápase vynikající Jiří Štauber vybídl přesným pasem napříč pokutovým územím Tomáše Daňka a ten chladnokrevně zavěsil.“

David Vlček, předseda Morkovic: „Do zápasu jsme nevstoupili špatně, měli jsme i šance, ale bohužel bez gólového využití. Poté se dostali ke slovu domácí a vstřelili první branku v zápase. Ve druhém poločase jsme se začali více prosazovat a zaslouženě vyrovnali. Bohužel, zase jsme si nechali dát branku z brejku a soupeř opět vedl. Opět se nám podařilo vyrovnat, když se trefil David Jarka, který si krásně odskočil od soupeře a trefil se přesně k tyči. Vždy když jsme vyrovnali, začali jsme soupeře tlačit, tak se soupeř dostal do brejku a zase udeřil. Celý zápas jsme museli dotahovat a i tentokrát se nám to podařilo, když na 3:3 srovnával Šipoš po krásném centru od Žourka. Soupeře jsme opět zkoušeli zatlačit, ale 2 minuty před koncem přišel další brejk a dostali jsme rozhodující branku.“

Branky: 70. a 79. Štauber, 25. Koudelníček, 88. Daněk – 61. Maticz, 75. Jarka, 83. Šipoš. Rozhodčí: Pelikán. Diváci: 88. Břest: Valoušek – Hajdík (69. Máša), Šálek, Koudelníček (80. Trlica), Konečný, Látal, Bureš (69. Juračka), Šálek, Štauber, Janovský (46. Daněk), Miklík. Morkovice B: Šebestík – Prachař, Petráš, Vlček, Skácel, Šipoš, Goldman (35. Maticz), Rosický (73. Polakovič), Storzer, Šustr (46. Jarka), Večerka (67. Žourek).

LUBNÁ – ZÁHLINICE 0:1 (0:0)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Zápas se těžko hodnotí. Poprvé v sezóně jsme nedali branku. Byl to remízový zápas, který rozhodla druhá střela v zápase na naší branku. Bohužel to bylo téměř před koncem zápasu a už jsme na to nedokázali zareagovat.“

Tomáš Mrkvica, zástupce kapitána Záhlinic: „Vzájemné boje končí vždy v nejtěsnějším výsledkem. Začátek přinesl vyrovnanou hru, ale do větších příležitostí jsme se dostávali my. Samostatný únik útočníka Maláta branku nepřinesla, trefila pouze nohy gólmana. Do poločasu jsme si vytvořili ještě další dvě šance, které zůstaly nevyužité. Druhá půle přinesla víc bojovnější, než techničtější fotbal. Mnoho šancí bylo na obou stranách, pochvalu zaslouží náš gólm Kováč, který předvádí brilantní výkony spolu s obranou, která obdržela od začátku soutěže pouze šest branek. Vše nakonec rozhodl moment v závěru utkání, kdy se do samostatného průniku dostal Mrkvica a našel přihrávkou do prázdné brány Šustka. Konec se vyvíjel v náš prospěch a výsledek jsme ubránili!“

Branka: 83. Šustek. Rozhodčí: Pitron. Diváci: 150. Lubná: Marák – Běták, I. Havlík, Rybenský, Sládeček (41. Horák), Scholz, Železník, O. Kašík, Makový, T. Kašík, Bačinský. Záhlinice: Kováč – Dvořák, Rygál, Lochman, Pospěch (46. Bureš), Šustek (90. Hlavinka), Jakvid, Paštěka, Mrkvica, Kubík, Malát.

KVASICE B – SP. HULÍN 3:2 (2:1)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Hosté se ujali vedení po závaru při rohovém kopu. Soupeř byl na tom kombinačně lépe, my jsme hrozili z rychlých brejků. Po jednom z nich byla nařízena penalta, kterou s přehledem proměnil Foltýn. Těsně před poločasem jsme se dostali do vedení, když se z přímého kopu prosadil Ambruz. Ve druhé půli diktovali tempo hry hosté, ikdyž hráli v deseti. Srovnali opět po rohovém kopu. Naštěstí o pět minut později jsme využili rychlý protiútok a na konečných 3:2 upravil Ševela.“

Lubomír Lanša, vedoucí mužstva Hulína: „Když dal Číhal už ve 4.minute vedoucí gól, zdálo se, že utkání dovedeme do zdárneho konce. Přišla však 20. minuta, kdy ojedinělý brejk domácích hasil nováček mezi tyčemi Benkovič faulem, následovala červená karta a penalta. Horší však pro nás bylo, že druhý brankář Stibor je nemocen, do branky tak šel hráč z pole Kubo. Domácí penaltu proměnili a druhý gól dali z trestného kopu. Ve druhém poločase kluci i v deseti měli herní převahu a výsledkem bylo srovnání stavu Číhalem. Domácí využili naši hrubku, podnikli brejk čtyři na dva a pohodlně vsítili třetí gól. Trochu se zlobíme na rozhodčího, který faul na Pumprlu v pokutovém území nechal bez povšimnutí a v posledních okamžicích zápasu nás připravil o zahrávání pokutového kopu.“

Branky: 23. (pen.) Foltýn, 42. Ambruz, 75. Ševela – 5. a 69. Číhal. ČK: 20. Benkovič (Sp. Hulín). Rozhodčí: Tříska. Diváci: 102. Kvasice: Stratil – Hora (42. Skácel), Hrabal, Pospíšil (87. Fišer), Pánek, Foltýn, Reiskup (62. Dohorák), Ambruz, Šupčík, Ševela, Hamala. Sp. Hulín: Benkovič – Dunda, Číhal, Pospíšilík (77. Juřena), Zaoral, Sumec, Bejtkovský, Kutňák, Kubo, Pumprla, Michálek.

KROMĚŘÍŽ B – STŘÍLKY 13:0 (6:0)

Radovan Budín, hráč HS Kroměříž B: „Od první minuty jsme jasně dominovali a na domácím hlavním hřišti jsme si vytvářeli jednu gólovou šanci za druhou. U většiny akcí jsme kombinovali možná až příliš, jelikož jsme měli mnoho času a prostotu. Na druhou stranu bych rád ocenil i hráče Střílek, kteří utkání nevzdali a snažili se o důstojné představení svého týmu v této soutěži. My jsme se do vysokého tempa příliš nedostávali.“

Branky: 14., 19., 40. a 46. Dočkal, 8. Joura, 29. Palíšek, 45. Novotný, 54. Pecina, 57. Petr, 60. Benedikt, 70. Mlčoch, 75. Navrátil, 90. Lebánek. Rozhodčí: Benedikt. Diváci: 50. Kroměříž B: Benedikt – Švajda, Joura, Heinz (61. Mlčoch), Dočkal (61. Navrátil), Palíšek, Pecina, Novotný, Klimek (52. Cimra), Budín (46. Veselý), Petr (57. Lebánek). Střílky: Maša – Handl, Vaclach, Posolda, Zabloudil, Blaž, Brauner, Hubr, Holub, Klem, Vašák.

RYMICE – LUTOPECNY 3:0 (1:0)

Martin Kaňa, hráč Rymic: „Po další výhře, která se nerodila snadno, jsme si zase o trochu zvedli sebevědomí, což nám snad pomůže v dalších kolech. V citelně oslabené sestavě se nám povedlo zvládnout důležitý duel a posunout se alespoň trochu z poslední příčky. Než jsme za stavu 1:0 vstřelili další dva góly v druhé polovině, mohli jsme se oprávněně bát o výsledek, neboť soupeř měl také několik slibných šancí.“

Miroslav Žůrek, vedoucí mužstva Lutopecen: „Z důvodu velkého množství absencí klíčových hráčů, jsme k zápasu nastoupili se silně pozměněným týmem. Řekli jsme si, že budeme hrát ze zabezpečené obrany, jednoduše, s rychlým přechodem do útoku. Jenže hned v první minutě nám domácí dali branku po naší chybě. Ve druhém poločase jsme chtěli zápas otočit, což se nám bohužel nepodařilo. Po druhé brance domácího týmu, jsme zkusili sestavu oživit střídáním, ale ani to nevedlo ke kýženému efektu.“

Branky: 1. Machovský, 67. Plhal, 82. Doležel. Rozhodčí: Mucha – Smolka, Zelinka. Diváci: 75. Rymice: Krejčí – Bačík, A. Medek, Doležel, Machovský, Kozubík (60. Janalík), Kaňa, Petrskovský, Fuksa, Plhal (83. E. Medek), Matuška. Lutopecny: Večerka – Knapík ml., Novák, Knapík st. (82. L. Pospíšil), Králíček (85. Ryšánek), Daněk (82. J. Pospíšil), Válek, Palich (69. Jurtík), Chalany, Chalupa (69. Podolský), Přecechtílek.