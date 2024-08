Branky: 16., 63. a 79. Oplt, 14. Zápařka, 19. Holoubek, 26. Knap – 51. Barot. Diváci: 98. Rozhodčí: Závojský. Morkovice B: Šebestík – Soldán (46. Šipoš), Jablunka, Vymazal, Hrášek, Holoubek, Oplt, Koláček (76. Rosický), Maticz (66. Žourek), Knap (56. Goldman), Zápařka (56. Hrnčíř). Slavkov p. H.: Dolák – Kopřiva, Pavlica, Gruna, Kužel (46. Balcárek), Láník, Daďa, Barot, Bureš, Darebníček, Batrla (63. Bouchalík).

POČENICE – BEZMĚROV 10:1 (7:1)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „V tomto domácím utkání se nám podařilo obecní hody přetavit i v hody gólové! Hráli jsme s chutí, pohledný, kombinační fotbal a v celém zápase jasně dominovali. Mladí kluci z Bezměrova se snažili hrát otevřený fotbal a naneštěstí zaplatili krutou nováčkovskou daň. Střelce branek vezmu tentokráte telegraficky. Skóre otevřel Ordoš, druhý direkt zasadil hostům krásnou ranou do šibenice Lejsal, na rozdíl tří branek navýšil vedení opět Ordoš a uzavřel tak strhující úvodní patnáctiminutovku. Další trefy přidali postupně Juřena, Tesák, Ordoš a Přikryl. Ve druhé půli za rozhodnutého stavu skórovali ještě Tesák, Ordoš a náš hrdý tatínek Novotný alias Zrzek. Ve fotbale stejně jako v životě platí ­ Jednou jsi dole jednou nahoře. Po několika bídných sezónách, se v Počenicích sešel tým, který se nemusí bát žádného soupeře. Na kluky jsem pyšný.“

Branky: 4., 15., 35. a 65 Ordoš, 32. a 54. Tesák, 12. Lejsal, 18. Juřena, 37. Přikryl, 75. Novotný – 43. Vejtasa. Diváci: 245. Rozhodčí: Caletka. Počenice: Rampas – Přikryl, Ordoš, Juřena, Kunčar, Lejsal (58. Novák), Večerka (58. Zavadil), Novotný (76. Jiříček), Klabal, Jiřík (76. Vilím), Tesák (58. Gazda). Bezměrov: Polišenský – Ulehla, Svoboda, Kroupa, Hrabal, Opluštil (60. Zdráhal), Vožda, Vejtasa, Houra (58. Strážnický), Nedbal (34. Pecho), Sedláček.

ŽERANOVICE – BŘEST 5:0 (3:0)

Miroslav Polášek, trenér Žeranovic: „Od úvodního hvizdu jsme v úmorném vedru zatlačili soupeře na jeho polovinu. Bylo jen otázkou času, kdy dáme první gól. Po několika spálených vyložených šancích jsme skóre otevřeli Šubou ve 28. minutě. Za dvě minuty na to dal gól Zakopal a do šatny ve 45. minutě zvýšil Menšík na 3:0. Ve druhém poločase museli diváci sledovat festival nevyužitých šancí, především Zakopala, který sám mohl dát minimálně pět branek, ale skončilo to pouze u poznámky - hraju to pro lidi, tak ať se baví. Ale, že trenéra přivádí k infarktovým stavům, to je mu asi jedno. Naštěstí za stavu 3:0 se to dalo přežít. Nakonec jednoznačný výsledek 5:0 završili opět Menšík a krásným lobem z poloviny hřiště žeranovický Schick - Benedikt Šuba. Břest musím pochválit za to, že se snažil po celou dobu hrát fotbal a jen díky neproměněným šancím a výbornému výkonu Valdy skončilo utkání pro Břest přijatelným výsledkem.“

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Ani tentokrát se nám při konfrontaci s jedním z nejlepších mužstev soutěže nevyhnula smůla. Už v průběhu prvního poločasu pro zranění museli vystřídat kapitán Jaroslav Šálek a Jaroslav Voříšek. To při současné úzké šířce kádru znamená pro náš tým nemalé komplikace. Zápas se hrál v úmorném vedru. Pro obě mužstva opravdu hodně těžké podmínky, se kterými se však všichni hráči popasovali na výbornou. Samotné utkání moc krásy nepobralo. Nepřesnosti, nedotažené akce a mnohdy pozdní přístup hráčů při bránění, byl ale vždy vykompenzován bojovností a obětavostí. Na soupeře jsme měli zase určitý plán jak ho co nejvíce potrápit, ale i díky nuceným změnám v sestavě se nám kombinace a souvislejší souhra nedařila. Žeranovice byly lepším a na hřišti sebevědomějším týmem. Poté co se dostaly do vedení, měly prakticky celý zbývající čas utkání pod kontrolou. Šance na zdramatizování duelu přišly v závěru prvního poločasu za stavu 0:2. Žeranovice měly slabší chvilku, několikrát propadly, podcenily návrat a naši hráči měli hned několik možností jít do přečíslení do otevřené obrany. Své akce však ke zdárnému konci bohužel nedotáhli. Naopak na druhé straně hřiště jsme po hrubé chybě inkasovali potřetí a o osudu duelu bylo definitivně rozhodnuto. V neděli hrajeme první domácí utkání a věříme, že jsme si nepříjemné okamžiky se zraněními už vybrali. Dobře se připravíme a zápas zvládneme. Zveme naše fanoušky, aby přišli kluky podpořit. Budou to potřebovat.“

Branky:28. a 86. Šuba, 45. a 57. Menšík, 30. Zakopal. Diváci: 80. Rozhodčí: Skyba. Žeranovice: T. Cholasta – Hasala (46. Š. Cholasta), Hubík, Řihák, Novotný, Zámorský, Sumec (53. Chudárek), Šuba, Menšík, Zakopal (79. Zapletal), Zimčík (68. Bouška). Břest: Valoušek – Hajdík, M. Šálek, Voříšek (30. Kouřil), Máša, Bureš, (46. Horák), J. Šálek (30. Látal), Štauber, Trlica, Daněk (74. Lach), Miklík.

ZBOROVICE – PRAVČICE 4:0 (2:0)

Martin Střelec, trenér Zborovic: „V neděli jsme hostili u nás tým z Pravčic. Hned ve 3. minutě se prosadil gólové Brázdil a šli jsme brzo do vedení. Soupeře jsme k ničemu nepouštěli a ve 35. minutě navýšili skóre díky Petru Krejčímu na 2:0. Ve druhé půli jsme očekávali tlak soupeře, který ale nepřišel a dalšími dvěma brankami v závěru utkání zkompletoval hattrick Petr Krejčí. Zápas tedy skončil výsledkem 4:0. Kluky musím pochválit, že svým výkonem dokázali potěšit diváky, kteří nás v hojném počtu přišli podpořit.“

Branky: 36., 79. a 81. Krejčí, 3. Brázdil. Diváci: 200. Rozhodčí: Mucha. Zborovice: Harásek – Prachař (85. Vlha), Štěpánek, Panáček, Šumbera, Vaňák, Krejčí, Štěpánek (9. Sochora, 85. Klenovský), Šprňa (66. Kojetský), Brázdil, Plesník (85. Novák). Pravčice: Nevřala – Macík, Miklík, O. Timan, Bucha (76. L. Timan), Kocman (81. Kanalavenko), M. Zapletal (46. J. Zapletal), Petřík (66. Svrček), Janováč, Jetelina, Smola (66. Želizňák).

SKAŠTICE B – HULÍN 1:7 (0:4)

Antonín Sova, trenér Skaštic B: „Hulín vyhrál zcela zaslouženě. Víc k tomu není co dodat.“

Josef Pěnčík, předseda Spartaku Hulín: „Vstup do utkání nám vyšel. Již ve 4. minutě jsme po dvou jednoduchých, ale pěkných akcích vedli 2:0 a to určilo ráz zápasu. Drželi jsme míč a domácí se v prvním poločase prakticky k ničemu nedostali. Nám se naopak podařilo vedení ještě navýšit. Druhý poločas se tak v podstatě jen dohrával, na obou stranách došlo k mnoha střídáním a kvalita hry tím utrpěla. Přesto jsme dokázali přidat i další branky. Naše vítězství bylo naprosto zasloužené.“

Branky: 65. Zaoral – 2. Navrátil, 4. Zaoral, 19. Zavadil, 40. Mareček (VL), 59. Pastrnek, 62. Barták, 88. Vyvlečka. Diváci: 65. Rozhodčí: Benedikt. Skaštice: Trampota – Pešek (80. Číhal), Mareček, Bukový (46. Růžička), Novák, Motal, Ježák, Zlámal (66. Vojtášek), Rosecký (66. Muller), Zaoral, Škrabana (46. Oračko). Hulín: Hlobil – Zavadil (60. Vyvlečka), Jurášek, Barták, Zaoral (66. Koplík), Vaculík, Sedláček, Pastrnek, Lukeš, Navrátil (26. Drál), Karamon (60. Horáček).