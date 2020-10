JÁN HORKÝ, VEDOUCÍ ŽALKOVIC: „Naše mužstvo mělo lepší vstup do zápasu, v prvních dvaceti minutách se hrálo prakticky na jednu branku. Bohužel jsme neproměňovali své šance a vstřelili jen jeden gól. Poté se osmělil i soupeř a z první střely dosáhl vyrovnání. Po změně stran byl náš tým opět lepší a zaslouženě zvítězil. Škoda jen zbytečně vyhrocené atmosféry plynoucí z přehnané tvrdosti."

MIROSLAV ROBOTKA, AS. TRENÉRA STŘÍLEK: „První poločas skončil 1:1, přestože domácí byli lepší a vytvořili si několik gólových příležitostí. Druhý poločas by rozháraný a méně fotbalový i vlivem tří červených karet. Domácím se podařilo vsítit dvě branky a po zásluze zvítězit.“

Branky: 19. Podaný, 63. Pospíšil, 75. Pluhařík – 25. Hubr. Rozhodčí: Mucha. Žalkovice: Krejčí – Pala, Mrázek (46. Strnad), Otáhalík (80. Vojtěchovský), Pluhařík (83. Vodica), Netopil, Kojetský, Pospíšil, Podaný, Netopil, Topič (85. Čevela). Střílky: Maša – Elzner, Hanák, Posolda, Vašák (80. Vrána), Tomáštík (74. Blaž), M. Nezdařil, K. Nezdařil (69. Kryštof), Klem (78. Fila), Hubr, Holub.

ZBOROVICE – TUČAPY 7:2 (4:0)

Soudě dle výsledku v hokejové přestřelce měli od začátku navrch Zborovičtí, kteří o výsledku rozhodli již od přestávky. Po ještě výsledek zvýraznili, stejně jako dovolily soupeři výsledek korigovat.

Branky:15. a 26. Hanus, 28. Kojetský, 45. Krejčí, 48. Šprňa, 57. Mozga, 78. Bejdák – 54. z pen. Bačík, 89. Plachý. Rozhodčí: Skyba. Zborovice: Harásek – Havránek, Magna (67. Dombi), Štěpánek, Novák (50. Mozga), Martin Šprňa (65. Marek Šprňa), Šumbera, Gröpl, Kojetský (56. Bejdák), Hanus, Krejčí. Tučapy: Herník – Sedláček, Vaculík, Bačík, Plachý, Karol, Machálek (46. Bryol), Bačík, Pumprla, Vedra (81. Gába), Očadlík.

ZÁHLINICE – LUTOPECNY 1:3 (0:2)

JOSEF POSPÍŠIL, PŘEDSEDA LUTOPECEN: „V kombinované sestavě, kdy se k nám během zápasu připojili dorostenci hrající předzápas ve Štípě, se nám na podmáčeném hřišti moc nedařilo. Domácí nás přehrávali, byli rychlí, důrazní, dobře kombinovali a dostávali se do šancí, které naštěstí neproměňovali i díky našemu brankáři Večerkovi. Až v úplném závěru ve 44. minutě se ke střele odhodlal Bartušek a dostal nás do vedení. Hned po rozehrání vybojoval míč Uhrinovský a svůj samostatný únik chladnokrevně zakončil, což byl pro domácí určitě velký šok. I druhý poločas pokračoval ve stejném duchu. Záhlinice nás zatlačily, ale opět se jejich hráči nevyvarovali hrubé chybě ve 52. minutě, kterou využil znova Bartušek. Mysleli jsme si, že to domácí položí, ale opak byl pravdou. V 60. minutě snížili a opět si začali vypracovávat šance, které, stejně jako v první polovině, špatně zakončovali. Je třeba uznat, že Záhlinice byly lepším mužstvem, ale ve fotbale rozhodují branky a my jsme dali o dvě víc.“

Branky: 60. Paštěka – 44. a 52. Bartůšek, 45. Uhrinovský. Rozhodčí: Žigmund. Záhlinice: Novotný – Pospěch (62. Bureš), Rygál, Matesko (65. Vaďura), Malát, Jakvid, Dvořák (66. Mingisultanov), Šustek, Dobosh, Paštěka, Mrkvica. Lutopecny: Večerka - Fridrich (81. Podolský), Knapík, Šilhár, Novák, Uhrinovský, Bartušek, Jurásek (87. Pospíšil), Císař, Precechtílek (53. Válek), Chalany (82. Palich).

POČENICE – KOMÁRNO 1:3 (1:1)

STANISLAV JUŘENA, KAPITÁN POČENIC: „V úvodních minutách zápasu, nám nohy výrazně svazovala nervozita a dolehla na nás tíha okamžiku. Komárno na nic nečekalo, především ve vzduchu kralovalo a v 16. minutě se ujalo vedení. Reakce přišla ve 32. minutě, kdy srovnal Niedermertl. Ve druhé polovině utkání byla hra vyrovnaná až do chvíle, kdy jsme v 63. minutě trestuhodně inkasovali z rohového kopu. Srovnání měl na kopačce těsně před závěrečným hvizdem T. Jánský, ale své zakončení nedokázal vměstnat mezi tři tyče. I tentokráte se potvrdilo pravidlo: nedáš, dostaneš a opět ze vzduchu jsme inkasovali potřetí. Komárnu gratuluji k výhře, prezentovalo se jako férový, sympatický tým. Naopak my jsme nyní pouhým stínem mužstva, které se mohlo v minulých sezónách rvát o čelní pozice v soutěži.“

Branky: 32. Niedermertl – 16. a 90. Žejdlík, 63. Machač. Rozhodčí: Závojský. Počenice: Šesták – Hrušák, Zbořil, Batík (74. Večerka), Novotný, Juřena, Niedermertl, Kunčar, Vlha (67. Jánský), Barnet, Tesař (74. Tesák). Komárno: Kubját, Pešout (74. Hajda), M. Žejdlík, J. Žejdlík, Hulman (46. Orel), Kušík (88. Pishta), Majkus, Machač, D. Šindelek, J. Šindelek, Machač.

LUBNÁ - SKAŠTICE B 11:2 (3:1)

BRONISLAV ŽELEZNÍK, TRENÉR LUBNÉ: „V dnešním utkání jsme si dokázali, že jsme fotbal hrát nezapomněli. Předvedli jsme kvalitní výkon na všech postech. Děkuji týmu za přístup k utkání a za předvedený výkon. Škoda jen, že si nějakou chvíli fotbal nezahrajeme.“

VOJTĚCH MENŠÍK, TRENÉR SKAŠTIC B: „Utkání se kvůli podmáčenému hřišti v Lubné hrálo na umělé trávě v Kroměříži. I když jsme se ujali vedení, se změnou hřiště se lépe vyrovnali domácí, kteří zvlášť ve druhém poločase změnili zápas ve svoji exhibici. V utkání se dařilo důraznému Ančincovi, který vstřelil pět gólů.“

Branky: 24., 40., 71., 73., 80. Ančinec, 34., 56., 61. Kašík, 50. Chýla, 66. Scholz, 78. Bačinský – 23. Zaoral, 67. Hyánek. Rozhodčí: Voříšek. Lubná: Marák – Běták (60. Ševčík), Kocián (62. Scholz), I. Havlík, Š. Havlík, Rybenský (70. Bačinský), Ančinec, Železník, O. Kašík, T. Kašík, Chýla. Skaštice B: Trampota – Pitron (60. Růžička), Bubla, Oračko, Ježák (62. Brada), Uličný, Rosecký, Zaoral, Vymětal, Škrabana, Navrátil (54. Hyánek).

KVASICE B - NĚMČICE 1:3 (0:0)

MICHAL ŠTĚPÁNEK, AS. TRENÉRA NĚMČIC: „Do dnešního zápasu jsme vstupovali bez brankáře a musel chytat hráč z pole. Domácí pojali zápas prestižně a v základu nastoupilo několik hráčů z A-týmu. Přesto jsme celý první poločas byli lepším týmem, který si připravil 4-5 gólových příležitostí. Šance jsme bohužel neproměnili a před koncem první půle jsme neproměnili ani pokutový kop. Ve druhé půli se hra vyrovnala a v 56. minutě z levé strany Mádr připravil v šestnáctce míč pro Olšu, který otevřel skóre. Pak byli domácí lepší a tlačili nás. Svůj tlak zúročili v 72. minutě a vyrovnali. Branka nás nesrazila, spíše nakopla a po třech minutách krásným lobem strhl Kříž opět vedení na naši stranu. Když poté v 78. minutě po krásné kombinaci zvýšil Radim Darebníček na 3:1, bylo rozhodnuto. Vítězství si dnes velmi cením, předvedli jsme kvalitní týmový výkon a všichni zaslouží pochvalu, včetně soupeře. Dnes byl k vidění opravdu krásný, kvalitní fotbal.“

Branky: 72. Musil – 56. Olša, 75. Kříž, 78. Darebníček. Rozhodčí: Zakopal. Kvasice B: Slepko – J. Foltýn, Samohýl (46. Šupčík), Lepša, L. Foltýn (46. Zapletal), Reiskup (66. Pospíšil), Ambruz, Janoštík, Vojtášek, Ševela (78. Pánek), Musil. Němčice: Cejpek – Lejsek, Kříž (87. Pospíšilík), Zlámal, Roman Darebníček, Kadlec (68. Holý), Olša, Mádr, Vymětal, Radim Darebníček, Batoušek.

BŘEST - RYMICE 1:3 (1:3)

LUKÁŠ ŠOUSTEK - TRENÉR SK BŘEST: „Dnešní zápas proti nováčkovi soutěže se nám vůbec nepovedl. Klíčovým důvodem byla bezesporu absence osmi hráčů, kteří léčí chřipky, nachlazení, někteří jsou v karanténě a čekají je testy. Je to jen sport a nemá cenu v této těžké době riskovat zdraví. Těch změn v sestavě bylo prostě moc a nedokázali jsme se s tím lépe popasovat. Nešla nám kombinační hra, ztráceli jsme spoustu míčů ve středu pole a účelně hrající Rymice naše chyby dokázaly potrestat. Ve druhém poločase už to bylo z naší strany lepší a několikrát jsme byli blízko kontaktního gólu. Definitivní rozhodnutí přišlo deset minut před koncem, kdy nám pan rozhodčí vyloučil hned dva hráče. Tuto skutečnost mě nepřísluší komentovat. Závěr jsme bohužel nezvládli a zbytečně jsme se ještě více oslabili.“

MARTIN KAŇA, HRÁČ RYMIC: „V posledním zápase před pravděpodobně delší pauzou než čtrnáct, jsme potřebovali bodovat. Od začátku jsme pro to dělali všechno, co bylo v našich silách a úsilí se nám vrátilo zpět v podobě povedeného úniku a pohotově vstřeleného gólu. Do konce prvního poločasu, ve kterém se toho dělo mezi týmy opravdu hodně, se nám zadařilo ještě dvakrát, z čehož jeden gól byl z penalty. Za tři body můžeme být vděčni Matuškovi, který dokázal třikrát rozvlnit síť a zajistil nám tak vítězství. Ve druhé půli se toho fotbalově událo velmi málo, a i když jsme nakonec hráli pár minut proti devíti, nepodařilo se nám přidat další gól.“

Branky: 42. Látal – 2., 33., 37. z pen. Matuška. Rozhodčí: Kolář. Břest: Valoušek – Hajdík, Koudelníček, Juračka (71. Máša), Látal, Štauber (78. Hanák), Trlica, Karamon, Daněk, Vyrobík, Niščák (74. Kouřil). Rymice: Š. Kováč, Medek, Doležel, Petrskovský, A. Kováč, Mlčák (88. Janalík), Matuška, Paták, Machovský, Fuksa (88. Zapletal), Čada.

1. Zborovice 9 8 1 0 0 36:9 26

2. Němčice 9 8 1 0 0 36:11 26

3. Kvasice B 8 5 0 1 2 28:15 16

4. Žalkovice 8 4 1 1 2 25:13 15

5. Skaštice B 8 3 1 2 2 21:21 13

6. Lutopecny 9 3 1 2 3 16:23 13

7. Komárno 9 4 0 0 5 17:20 12

8. Lubná 8 3 0 1 4 23:20 10

9. Břest 8 3 0 1 4 11:13 10

10. Střílky 9 3 0 1 5 21:25 10

11. Tučapy 9 2 2 0 5 18:38 10

12. Rymice 9 2 1 1 5 20:26 9

13. Počenice 8 1 1 0 6 11:27 5

14. Záhlinice 9 1 1 0 7 17:39 5

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU