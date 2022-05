Domácím se to podařilo dokonale – očekávání navíc i vysoko předčili. „Byl to tah na jednu branku, Loukov jsme v podstatě k ničemu nepustili. Pouze ve druhé půli jsme jednou zaspali,“ poukazuje na trefu hostujícího Bosáka z 51. minuty, kdy hosté snižovali na 9:1.

V té době měl Benedikt Šuba na kontě dvě branky. Další čtyři přidal v rozmezí 59. až 85. minuty, přičemž poslední tři góly vstřelil během pouhých 12 minut. „Po prvním poločase mě ani nenapadlo, že by se mi tak mohlo dařit. Když už jsem dal třetí a čtvrtou branku, tak jsem si řekl, že to trochu vezmu na sebe a gólový účet navýším. Na druhou stranu musím uznat, že spoluhráči mi skvěle přihrávali a já to tam kolikrát už jen doťukl,“ culí se borec, který doposud maximálně vstřelil čtyři branky.

Podívejte se: starší žáci Kroměříže si poradili s posledním Havlíčkovým Brodem

I díky němu si Žeranovice nakonec s chutí zastřílely a zvítězily 15:1. „Předvádíme výborný fotbal, což nám říkají i samotní fanoušci. Disponujeme skvělým mužstvem, věřím, že bychom mohli hrát i vyšší soutěž,“ neobává se větší výzvy.

Mužstvu z Kroměřížska se v probíhající sezoně vskutku daří – jako jediný tým z III. třídy skupiny A nastřílel více než 100 branek (104), soupeři pravidelně schytávají příděly. „V posledních zápasech jsme zvítězili 6:1, 6:0 nebo 9:2. A to bylo proti celkům, které jsou výše umístěny než Loukov. Je však nutno podotknout, že přijel oslabený, chybělo mu snad pět hráčů ze základní sestavy,“ nepřeceňuje vítězství nad mužstvem ze středu tabulky.

Benedikt Šuba do Žeranovic přišel loni v létě z Holešova, který v té době nastupoval v Krajském přeboru. „Nebyl jsem tam úplně doceněný, šanci v „A“ jsem nedostal,“ mrzí Šubu.

Rozhodl se pro změnu, především chtěl nastupovat za první tým. I za cenu toho, že půjde o několik soutěží níže. A to se také stalo.

Odchodu do nejnižší soutěže na Kroměřížsku ale nelituje. I díky 29 brankám. „Pochopitelně jsem sem šel jako posila. Nepředpokládal jsem, že by se mi tak mohlo dařit. Je to zásluha celého týmu, díky němu mi to tam padá!“ zdůrazňuje jednoznačně.

Okresní přebor: Stvrzeno. Slavia Kroměříž v předstihu slaví postup!

Střelecký apetit neušel ani mužstvům z vyšších soutěží, už v zimě se mohl vrátit do Krajského přeboru Zlínska. „Dva kluby měly zájem. Na zkoušce jsem byl v Bystřici pod Hostýnem, kde jsem dokonce odehrál přátelák. Pak jsem mluvil i s trenérem. Klukům v Žeranovicích jsem však něco slíbil a nechtěl jsem odcházet.“

Aktuálně je třetím nejlepším střelcem III. třídy skupiny A – na druhého Jana Havránka z Rusavy ztrácí gól, na kanonýra soutěže Tomáše Topiče z Rajnochovic čtyři trefy.

Ani jeho branky ovšem nepomáhají Žeranovicím k prvnímu místu v soutěži, na vedoucí Komárno pět kol před koncem ztrácí sedm bodů. (zbývá ještě vzájemný zápas) I podle umístění v tabulce by se následně mohla odvíjet budoucnost Benedikta Šuby. „Zatím ji ale neplánuji, vůbec to není tak, že bych zde chtěl skončit. Po sezoně uvidíme, kdo se ozve, případně počkám na nabídky,“ přemítá opora mužstva.

Pokud by Žeranovice postoupily do Okresního přeboru – zůstal by? „Pokud by se to povedlo, tak bych byl ochotný setrvat," nechvátá za každou cenu do krajských soutěží.