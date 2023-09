„První poločas byl prvotřídní! Hráli jsme to do nohy, vycházely nám kombinace, byli jsme všude, což soupeře evidentně zaskočilo,“ zářil mladý forvard.

Druhých 45 minut už tak výstavních nebylo, vedoucímu mužstvu jakoby došel dech, čehož rezerva Morkovic využila dvěma trefami. Další branky už nepadly, Žeranovice slavily vítězství 5:3.

„Ve druhém poločase jsme přestali hrát, můžeme být rádi, že to skončilo, jak to skončilo,“ uznal férově Zámorský, podle kterého na dvou rozdílných dějstvích sehrála přítomnost, respektive nepřítomnost Karla Klimka.

„Po poločase musel odejít. Hra taky tak pak vypadala, nedali jsme si více než tři přihrávky, bylo to špatné. Můžeme být rádi, že jsme nedostali více gólů,“ oddechl si hrdina víkendového střetnutí.

Účast Klimka v zápase sehrála velkou roli při úspěšném počínání Zámorského, kterému dopomohl ke třem trefám do sítě Morkovic.

„Sedla mi sehranost právě s bývalým trenérem, který mě trénuje už od 4 let. Zároveň jsem měl tři týdny dovolenou, takže jsem byl odpočatý a měl plno sil,“ zdůraznil důležité aspekty roli při hattricku.

Tři branky vsítil za necelý poločas, na další góly měl dost času. Brankovou sbírku nedělního zápasu se mu už ovšem rozšířit nepodařilo.

„Vždy chci dát víc gólů, i kdybych jich předtím dal šest. Jak jsem však zmínil, druhý poločas nám nesedl, příležitostí ke skórování tak moc nebylo,“ posteskl si Zámorský.

Žeranovice po víkendovém kole uhájily čtvrtou pozici okresního přeboru, ve čtvrtek od 15.30 hodin navíc budou moci vydolovat další body, proti předposlednímu Břestu je čeká dohrávka odloženého úvodního kola. V případě vítězství se vyhoupnou na třetí flek, na dosud stoprocentní Lubnou by ztrácely šest bodů.

„Za mě osobně je to super pozice do dalších zápasů. Teď ještě musíme zvládnout utkání s Břestem, ať si to pojistíme a můžeme jít do dalších kol s čistou hlavou,“ pomýšlí 18letý borec na větší klídek ve druhé polovině podzimu.

Za obec v podhůří Hostýnských hor naskakuje od jarní části uplynulé sezony, kdy se vrátil z Holešova, kde ještě mohl zabojovat o své místo. Což se nestalo.

„Ještě před příchodem do Žeranovic jsem byl na zkoušce ve Zlíně, kde se mi nevedlo herně, ani týmově, proto jsem se nakonec rozhodl jít do sem,“ vysvětluje svůj odchod.

„Osobně jsem tu velice spokojený, máme super kolektiv i fotbal. Po posledních dvou zápasech jsem šťastný, že jsem se konečně prosadil,“ raduje se Petr Zámorský.