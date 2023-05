SKAŠTICE B – NĚMČICE 1:4 (1:2)

Antonín Sova, trenér Skaštic B: „Hosté u nás potvrdili roli favorita. Němčice máme načtené, hrály přesně tak, jak jsme očekávali a byli na ně nachystaní. Po celý zápas jsme Němčicím statečně oponovali a byli rovnocenným soupeřem, ale svojí zkušeností nás přece jen hosté přehráli. Divák se určitě nenudil a viděl zajímavé utkání plné šancí na obou stranách. Hosté vyhráli zaslouženě.“

Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „Dnešní derby jsme začali velmi aktivně a hned jsme se dostali do gólových šancí, které jsme ale bohužel neproměnili a jak to pak bývá, po zaváhání v obraně jsme obdrželi v 6. minutě gól. Odpověď naštěstí netrvala dlouho a po kombinaci Kadlec z malého vápna srovnal. Hrál se pěkný fotbal a šance byly na obou stranách, ale špatná koncovka anebo skvělé zákroky brankářů nedovolily změnu skóre. Když už to vypadalo, že do kabin půjdeme za nerozhodného stavu, tak hrubou chybu obrany potrestal Motal, který zachytil rozehrávku a otočil průběh střelou do prázdné branky. Druhý poločas byl v naší režii. Nepouštěli jsme soupeře do hry a po krásném centru v 75. minutě zvýšil hlavou Motal. Když v 79. minutě byla opět na Motala nařízena penalta, kterou proměnil Zlámal, bylo rozhodnuto a uzavřen účet dnešního derby. Klukům děkuji za odvedený výkon.“

Branky: 6. Kvasnička – 40. a 75. Motal, 18. Kadlec, 79. Zlámal. Diváci: 70. Rozhodčí: Benedikt. Skaštice B: Trampota – Pitron (63. Šmerda, 79. Brada), Mareček, Novák (65. Rosecký), Kvasnička, Ježák (79. Růžička), Zůvala, Vymětal, Škrabana, Sedlák, Sova. Němčíce: Vajda – Zavadil (66. Holý), Lejsek, Kříž (33. Vymětal), Motal (83. Císař), Rad. Darebníček, Sklenář, Kadlec, Batoušek, Rom. Darebníček, Zlámal.