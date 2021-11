Lubomír Lanča, ved. mužstva Hulína: „I když jsme v tomto místním derby dali dva góly a hosté žádný, získali jsme jen bod. V prvním poločase, kdy jsme hráli proti silnému větru, si Roman Číhal nešťastnou tečí, dal vlastní gól, který na nějaký čas poznamenal naši hru. Kluci se však vzchopili a další navýšení skóre soupeři nedovolili. Po přestávce jsme hráli po větru a byli jsme více hosty před brankou Záhlinic. Když se hlavou trefil znovu Číhal, tentokrát do správné branky, bylo srovnáno. Několik dalších šancí bylo na obou stranách, ale stav se už nezměnil. Moc nás mrzela zejména tyčka nastřelená z bezprostřední blízkosti Hradilem. S remízou byly nakonec spojeny oba celky.“

Tomáš Mrkvica, zástupce kapitána Záhlinic: „Jediným mínusem derby byly snad povětrnostní podmínky, kvůli kterému se nedal hrát moc technický fotbal. Úvod nám opět vyšel, do samostatného průniku se hned ve 2. minutě dostal Mrkvica, ale samostatný průnik neproměnil. Do vedení jsme se dostali po standardní situaci, kdy si domácí vsítil vlastní branku. Druhý poločas se vedl ve znamení našich nevyužitých šancí, které nás nakonec mohly mrzet, jelikož hned z kraje vyrovnal na 1:1 Číhal. Ve zbytku času mohly zvrátit vývoj na svojí stranu oba týmy, ale nakonec bod bere každý. Spartak předvedl slušný výkon, ale je potřeba pochválit i naše kluky za přístup.“

Branky: 51. Číhal – 18. vlastní Číhal. Rozhodčí: Skyba. Diváci: 150. Sp. Hulín: Stibor – Dunda, Horák (39. Gabrhelík), Hradil, Juřena (64. Nevřala), Pospíšilík, Pumprla, Zaoral, Bejtkovský, Číhal, Blažek. Záhlinice: Kováč – Šustek, Rygál, Navrátil, Pospěch, Mrkvica, Paštěka (82. Dvořák), Jakvid, P. Malát, Kubík, D. Malát (90. Motal).

KROMĚŘÍŽ B – BŘEST 3:0 (1:0)

Radovan Budín, hráč Kroměříže B: „Poslední utkání jsme odehráli na hlavním hřišti pod umělým osvětlením. Myslím si, že to byla zasloužená odměna na závěr soutěže jak pro nás, tak pro hosty z Břestu. Do utkání jsme opět nastoupili v omlazené sestavě, kdy v základní sestavě nastoupili hned dva hráči mladšího dorostu a další byli nachystaní na střídačce a zasáhli postupně do utkání. Celé utkání bylo velmi kvalitní. Hosté se snažili aktivně bránit a my jsme opět byli aktivnější v ofenzivních věcech. V prvním poločase jsme si jich pár vytvořili, ale proměnili pouze jednu z pokutového kopu. Ve druhém poločase už šancí na naší straně bylo více a chyběla nám jen potřebná kvalita, abychom zvítězili větším rozdílem. I tak musím pochválit Břest, protože to byl jeden z nejlepších soupeřů, který k nám přijel. Navíc měl výbornou diváckou podporu. My jsme velmi rádi, že jsme splnili cíl a jdeme do zimní pauzy na prvním místě.“

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „V našem posledním podzimním utkání se překvapení bohužel nekonalo. Lídr tabulky zápas zvládl a zaslouženě vyhrál. V žádném případě jsme, ale nepůsobili odevzdaným dojmem. Naši hráči zápas odjezdili a tvrdě odpracovali, čímž domácímu favoritovi duel určitě ztížili. Věděli jsme, že budeme pod velkým tlakem a snažili jsme se na to připravit. Prakticky celou dobu jsme odehráli v hlubokém defenzivním bloku a v závěru už nám docházely síly. Škoda jen, že se nám nepodařil lépe vyřešit a proměnit alespoň jeden z rychlých protiútoků a zápas více zdramatizovat. Rád bych také za kluky poděkoval všem fanouškům, kteří nás po celý zápas povzbuzovali a vytvořili fantastickou diváckou kulisu. Je neuvěřitelné, jaká může být na utkání okresního přeboru atmosféra. Užili jsme si to. Moc si toho vážíme.“

Branky: 27. Joura, 50. Dočkal, 78. Bíbr. Rozhodčí: Zakopal. Diváci: 180. Kroměříž B: Benedikt – Švajda, Joura (74. Svozil), Klečka (69. Pochylý), Heinz, Pospíšil (56. Bíbr), Dobrý (56. Pecina), Dočkal, Malošík (69. Čečatka), Budín, Petr. Břest: Valoušek – M. Šálek, Janovský, Konečný, Máša, Bureš, J. Šálek, Štauber, Trlica, Kamarov (14. Hrabal, 81. Kouřil), Miklík.

RYMICE – MORKOVICE B 3:1 (1:0)

Martin Kaňa, hráč Rymic: „V posledním zápase podzimu jsme měli za úkol přerušit sérii dvou porážek a zajistit si klidnější zimní přestávku. V první půli panovala jistá nervozita z toho, jak utkání dopadne, ale ve 40. minutě se nám povedlo strhnout vedení na naši stranu a do kabin se šlo v podstatně lepší náladě. Zkraje druhé půle bylo hned o další dva důvody k radosti víc, protože jsme k sobě dokázali slepit dva góly v malém časovém úseku hry. Hosté za nedlouho korigovali stav na 3:1, ale naštěstí jsme už dokázali odolat a tři body jsou naše.“

David Vlček, předseda Morkovic: „Dnešní poslední utkání podzimní části jsme chtěli vyhrát. Bohužel se ukázalo, jak to bývá, že být lepší po celý zápas neznamená vyhrát. Doplácíme neustále na proměňování šancí a soupeř využije našich chyb. První poločas jsme měli několik dobrých příležitostí, ale bohužel jsme je neproměnili a to ani do prázdné branky. Soupeř měl dvě šance a jednu z nich využil. Do druhého poločasu jsme vstoupili špatně a nechali si dát během dvou minut dva góly. Poté jsme se snažili zápas zdramatizovat, ale bohužel se nám to nepovedlo i díky opravdu špatnému výkonu rozhodčích. Neuznali nám regulérní branku na 2:3, kdy snad jediný pomezní viděl ofsajd. Rozhodčí domácím toleroval zákeřné zákroky a naši hráči dohrávali se zraněními. Do jarní části musíme zapracovat na proměňování šancí a hlavně se vyvarovat zbytečných chyb.“

Branky: 40. a 49. Plhal, 48. Čada – 52. Maticz. Rozhodčí: Pitron. Diváci: 40. Rymice: Krejčí – Machovský, Bačík, Petrskovský, Doležel, Matuška, Fuksa, Mlčák, Čada, Kozubík (86. Janalík), Plhal (88. Medek). Morkovice B: Koutňák – Skácel, Prachař, Vymazal, Šincl (55. Holan), Tesař (57. Polakovič), Petráš, Maticz, Šustr, Goldman, Rosický (75. Vlček).

KVASICE B – ŽALKOVICE 4:1 (3:1)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „V posledním kole nás doma čekaly nevyzpytatelné Žalkovice. Prvních dvacet minut se hrál oboustranně vyrovnaný zápas. Poté ale přišla naše silná desetiminutovka. Nejprve se krásně trefil z přímého kopu Ševela. O dvě minuty později Musil vysunul krásnou nahrávkou Pospíšila a ten se nemýlil - 2:0. Ve 27. minutě pak hosté faulovali a Ambruz rychle a hlavně chytře rozehrál a poslal krásný křížný balon na Samohýla, který zvýšil na 3:0. V tu chvíli jsme na hřišti dominovali, hosté se ovšem prosadili také, když se trefili z přímého kopu. Do druhého poločasu vstoupili lépe hosté a prvních patnáct minut nás tlačili, ovšem bez efektu. Poté se hra opět vyrovnala a v 74. minutě přidal pojistku Hamala.“

Branky: 22. Ševela, 24. Pospíšil, 27. Samohýl, 74. Hamala – 38. Netopil. Rozhodčí: Caletka. Diváci: 78. Kvasice B: Stratil – Kochaníček (84. Machala), Pospíšil (70. Foltýn), Samohýl, Šupčík (75. Skácel), Reiskup, Ambruz, Majkrič, Hamala, Ševela, Musil. Žalkovice: Krejčí – Pala, Otáhal (46. Pospíšil), Mrázek, H. Netopil, Kojetský, Říkovský, T. Netopil, Topič, Němčík, Janečka (46. Horák).

STŘÍLKY – SKAŠTICE B 8:4 (4:1)

Vojtěch Menšík, trenér Skaštic B: „Hned ve druhé minutě se prosadil Hubr. Po inkasované brance jsme hru vyrovnali a výsledkem byla pěkná střela Oračka na 1:1. Průchodnost naší obrany do poločasu potrestal ještě dvakrát Hubr a těsně před koncem Posolda. Po změně stran se nám dvěma rychlými góly podařilo snížit na 3:4 a vypadalo to na obrat, ale domácí se nepoložili a přidali další góly. V závěru svou třetím trefou jenom upravil výsledek Oračko.“

Branky: 3., 20., 36. a 68. Hubr, 61., 63. a 82. Klem, 43. Posolda – 10., 54. a 87. Oračko, 57. Škrabana. Rozhodčí: Benedikt. Diváci: 80. Střílky: Maša – Vrána, Hanák, Jelínek, Vašák (33. Elzner), Blaž (83. Handl), Posolda, Nezdařil, Kryštof (67. Vaclach), Hubr, Klem. Skaštice B: Trampota – Oračko, Ježák, Uličný, Rosecký (76. Brada), Pitron, Škrabana, Bubla, Jan Hyánek, Růžička (68. Vymětal), Jak. Hyánek.

POČENICE – LUTOPECNY 4:0 (2:0)

Josef Hrušák, předseda Počenic: „Pod vedením zastupujícího trenéra Zdeňka Nováka jsme měli po většinu zápasu hru pod kontrolou. Pomohly nám rychlé góly. V 6. minutě proměnil Ordoš pokutový kop po faulu na Kvapila a o dvě minuty později zužitkoval Hrnčíř přesný centr Štolfy. Ve druhém poločase se prosadil po rohovém kopu hlavou Kvapil a výsledek pečetil Ordoš, jehož našel před odkrytou bránou krásnou přihrávkou Večerka. Jsem rád, že jsme utkání zvládli. Místy byla hra hodně ospalá a bez pohybu, ale výhra a zisk dvaceti bodů po podzimu nám dává solidní výchozí pozici do jarní části.“

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „Bohužel téměř jako v každém zápase jsme i nyní v úvodu dostali dvě branky. Po tomto otřesu jsme se těžko vzpamatovávali a domácím nabízeli ještě další šance. Naštěstí ty zahazovali, a tak i my se postupně dostávali do několika nadějných brejků, ale ty neproměnili. I začátek druhého poločasu nám utekl a domácí dali třetí branku. Pak jsme měli tři vyložené šance, ale branek na podzim dáváme velmi málo. Když přidal čtvrtou branku domácích nejlepší muž zápasu Ordoš, bylo po utkání.“

Branky: 6. a 63. Odroš, 8. Hrnčíř, 54. Kvapil. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 70. Počenice: Tesák – Hrušák, O. Novák, Ordoš (71. Janoch), Hrnčíř (42. Večerka), Kvapil (80. Zbořil), Kunčar, Bareš (71. Barnet), Štolfa, Novotný, Tesař (80. Z. Novák). Lutopecny: Večerka – Pospíšil (72. Kadlečík), Novák (86. Gabor), Knapík (46. Podolský), Uhrinovský, Daňěk, Císař, Scripnic (46. Jurtík), Válek, Palich, Králíček.

NĚMČICE – LUBNÁ 7:0 (2:0)

Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „Poslední zápas podzimu začal chybou obrany v 1. minutě a po malé domů Motal vsítil první branku utkání. V první půlce byla hra vyrovnaná a i my jsme nabídli soupeři vlastními chybami možnost skórovat, ale střelci zklamali. Ve 34. minutě se po kombinaci dostal Kříž před hostujícího gólmana, nezaváhal a do kabin jsme šli za stavu 2:0. Druhý poločas jsme zahájili výborně, když ve 49. minutě nacentroval z pravé strany Motal a K

říž krásně zavěsil na 3:0. Pak po faulu na Kříže proměnil penaltu Zlámal a o výsledku bylo rozhodnuto. Soupeř jen dohrával. V 57. minutě byl faulován Motal a sám proměnil penaltu. Z trestného kopu z 18 metrů přidal Zlámal v 58. minutě další branku a svůj dobrý výkon završil hattrickem v 63. minutě Motal a upravil na konečných 7:0. Děkuji klukům za výkon a fanouškům za věrnou podporu v celé podzimní části.“

Branky: 1., 57. a 63. Motal, 34. a 49. Kříž, 52. a 58. Zlámal. Rozhodčí: Pelikán. Diváci: 120. Němčice: Holý – Lejsek, Spáčil (46. Rom. Darebníček), Batoušek, Zlámal, Vymětal (64. Servus), Rad. Darebníček, Kadlec (46. Sklenář), Mádr, Kříž, Motal. Lubná: Marák – R. Havlík, I. Havlík, Kocián, Scholz, Železník, Chýla, Ševčík, Makový, Bačinský (46. Rybenský), Kašík (81. Běták).

Dohrávka 12. kola

KROMĚŘÍŽ B – LUBNÁ 10:0 (4:0)

Radovan Budín, hráč Kroměříže B: „Ve středeční dohrávce jsme chtěli zlepšit výkony z předchozích utkání. Hlavně úvody utkání a první poločasy nám nevycházely podle představ. V utkání s Lubnou se nám vstup povedl a rychle jsme dostávali obranu hostů pod tlak. Vytvářeli jsme si mnoho šancí a brzo se dostali vedení. Následně jsme celé utkání kontrolovali, snažili se dobrou kombinací dostávat do obrany Lubné, a hlavně proměňovat vytvořené šance. V mnoha případech se nám to povedlo, a proto je výsledek jednoznačný. Pozitivní je určitě zapojení mladších dorostenců, kteří si mají možnost vyzkoušet mužský fotbal.“

Branky: 16. a 57. Heinz, 29. a 50. Pospíšil, 45. a 85. Čečatka, 14. Mlčoch, 59. Budín, 69. Dočkal, 82. Malošík. Rozhodčí: Zakopal. Diváci: 120. Kroměříž B: Benedikt – Švajda, Joura (46. Vaňhara), Mlčoch (37. Čečadka), Heinz, Pospíšil (56. Pochylý), Dobrý, Dočkal, Malošík, Klimek, Budín. Lubná: Blažek - Kocián, I. Havlík, R. Havlík, Rybenský, Scholz, Ančinec, Železník, Makový, Chýla, Bačinský (62. Horák).