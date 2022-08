ZÁHLINICE – NĚMČICE 2:4 (0:1)

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: „První domácí utkání jsme bohužel nezvládli. Od úvodních minut byl soupeř lepší, klidnější na míči. Hosté se snažili co nejvíc nakopávat míče za obranu a to jim vycházelo. Nechali jsme se zbytečně vytáhnout z vlastní poloviny, z toho pak plynuly rychlé brejky. V prvním poločase jsme měli pouze jednu šanci ke vstřelení branky, ale opět se trápíme ve finální fázi. Do kabin se šlo s poločasovým stavem 0:1. Ve druhém poločase jsme bohužel prvních 15 minut předváděli stejný výkon, během kterých soupeř vstřelil další tři branky. Za stavu 0:4 se nám podařilo vstřelit kontaktní góly na 2:4, ale to bylo vše, na víc nezbyl čas. Hosté byli lepší, ale my se musíme soustředit hlavně na svoji hru a těžit z toho, v čem jsme dobří. Hlavně předejít zbytečným chybám.“