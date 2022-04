Boris Kroutilík, as. trenéra Morkovic B: „Momentálně hrajeme špatně, není moc co hodnotit. Dopředu nejsme vůbec nebezpeční a děláme hrozně velké chyby, které soupeř trestá. V prvním poločase nějaké šance byly, ale chybělo zakončení. Ve druhém poločase tempo soupeře upadlo a my dali branku. Ani to ovšem náš výkon nezlepšilo. Problém máme hlavně v osobním přístupu. Hráči nehrají obětavě a neprojevují zájem. Když se nedaří, tak se musí bojovat a my nebojujeme.“

Branky: 7., 35., 38. a 49. Motal, 80. Mádr – 64. Petráš. Diváci: 98. Rozhodčí: Skyba. Němčice: Vajda – Rad. Darebníček (73. Holý), Rom. Darebníček, Zlámal (62. Lejsek), Kadlec, Zavadil, Kříž, Mádr, Motal, Batoušek, Sklenář. Morkovice B: Šebestík – J. Petráš, O. Petráš, Juřena, Kapounek, Goldman (46. Vlček), Prachař, Maticz, Tesař (58. Vojáček), Šustr, Šipoš (67. Polakovič).

RYMICE – POČENICE 0:7 (0:0)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Vysoká venkovní výhra, se z našeho pohledu nerodila ani zdaleka ideálně. Zejména s první půlí nemůžeme být spokojeni. Špatná přechodová fáze, neadresné centrované míče, žalostná finální řešení v poslední třetině hřiště. Po pauze jsme se zklidnili na míči a proti absencemi oslabeným Rymicím, začali proměňovat šance. Střelecký účet otevřel Ordoš, který dokázal zachovat pevné nervy a postupně proměnil tři pokutové kopy. Znamenitě si vedl sudí Caletka.“

Branky: 47., 55. a 58. Ordoš, 82. a 85. Hrnčíř, 76. Pajgr, 79. Juřena. Diváci: 102. Rozhodčí: Caletka. Rymice: Krejčí – Doležel, Čada (46. M. Kaňa), Janalík, R. Machovský (55. Z. Machovský), Petrovský, J. Kaňa (29. Medek), Mlčák, Fuksa, Plhal, Šimčík (77. Kozubík). Počenice: Šesták – Novák (70. Hrušák), Ordoš, Juřena, Lejsal (28. Pajgr), Kunčar, Janoch (58. Zbořil), Hrnčíř, Barnet, Štolfa, Večerka.

ŽALKOVICE – LUTOPECNY 1:0 (0:0)

Ján Horký, ved. mužstva Žalkovic: „Po nepovedených předchozích dvou zápasech jsme šli do utkání s odhodláním vyhrát. Po celý zápas jsme si udržovali mírnou převahu, bohužel jsme neproměnili celou řadu šancí. To vedlo ke vzrůstající nervozitě a místy se na hřišti jiskřilo Naštěstí se nám z poslední akce zápasu podařilo vsítit vítězný gól. Snad to bude povzbuzením do dalších kol.“

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „Kvalita utkání odpovídala postavení obou mužstev v tabulce. Silný vítr komplikoval kombinaci, přesto domácí byli v úvodních 20 minutách lepší, ale kromě několika rohů, se do žádných šancí nedostali. Potom se hra vyrovnala, ale pořádné brankové příležitosti se mužstva nevypracovala. Také začátek druhého poločasu patřil domácím, kteří se dostali do několika šancí, ale naše obrana v čele s brankářem pracovali spolehlivě. Potom jsme i my měli tři poměrně velké šance dát branku, ale selhali jsme. Vše směřovalo k bezbrankové remíze, když v 91. minutě při souboji u rohového praporku se míč dostal do zámezí. Měl následovat odkop od naší branky, ale k našemu údivu nařídil rozhodčí rohový kop, který viděl pouze on. Po jeho zahrání a následném zmatku před naší brankou, kdy nezapískal hraní vysokou nohou domácímu hráči, jsme dostali branku a byl odpískán konec. Původně jsem chtěl rozhodčího Vymazala pochválit za dobrý výkon, ale konec zápasu mě utvrdil v tom, že jsou mu Žalkovice bližší a tím je zvýhodnil a to je špatné.“

Branka: 92. Němčík. Diváci: 65. Rozhodčí: Vymazal. Žalkovice: Krejčí – Pala, Otáhal, Mrázek, Netopil, Němčík, Janečka, Čevela (83. Topič), Pospíšil, Janečka, Hanák. Lutopecny: Večerka – Novák, Bleša, Uhrinovský, Dostálík (73. Palich), Daňek, Císař, Scripnic (83. Chalupa), Válek, Chalany, Přecechtílek (46. Krist).

LUBNÁ – BŘEST 0:0

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Po dvou vydařených utkáních se nám tento zápas příliš nepovedl. To co nás zdobilo v minulých zápasech, nám bohužel chybělo. Nebylo to z naší strany prostě ono. Vstřelili jsme branku, která nebyla uznána. To asi rozhodlo. I přesto jsme si vypracovali pár šancí, které mohli skončit gólem. Troufnu si říci, že oba týmy podrželi brankáři. Proto jsme se asi rozešli bez branek. Remízové utkání v domácím prostředí hodnotím jako ztrátu, ale cením si nuly vzadu.“

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Domácí mužstvo na nás vyrukovalo možná někdy až strojovým systémem nakopávaných kolmých nebo křižných míčů, na které velmi dobře sbíhali útoční hráči. Vyhrávali osobními souboje a velmi často nás dostávali pod tlak. Musím sportovně přiznat, že jsme po většinu zápasu nedokázali najít protihru. Naše snaha podržet míč na svých kopačkách nebo sehrát souvislejší kombinační akci narážela na velmi důrazného soupeře. Přesto jsme si největší šanci na rozhodnutí pro diváka ne moc atraktivního a málo pohledného duelu vytvořili nakonec právě my. Po jedné z mála vydařených kombinací se dostal do samostatného úniku Miroslav Bureš, který ale bohužel v koncovce selhal. Na obou stranách se několikrát zaskvěli i brankáři, kteří svými zákroky svá mužstva podrželi. Naše hráče bych chtěl pochválit za obrovskou bojovnost a obětavost. Zejména defenzívní hráči odehráli velmi náročný zápas, který zvládli na výbornou. Bohužel negativní stránkou je stále špatná produktivita. Pokud nebudeme dávat góly, tak těžko můžeme vyhrávat. Na tom musíme v dalších zápasech zapracovat.“

Diváci: 84. Rozhodčí: Zalabák. Lubná: Marák – Havlík, Železník, Chýla, Makový, M. Ančinec, Šiška (61. Sládeček), D. Ančinec (46. Ševčík), Scholz, Havlík, Kašík. Břest: Valoušek – M. Šálek, Koudelníček, Konečný (85. Máša), Bureš, J. Šálek, Štauber, Trlica, Karamon, Daněk, Miklík.

KVASICE B – SKAŠTICE B 7:0 (3:0)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Soupeř od začátku diktoval tempo hry a celý první poločas byl lepší na míči. My ovšem využili tři zaváhání hostů a brankami Musila a Berkyho jsme se dostali do vedení 3:0 a dostali klid na kopačky. Během první půle se nám zranili dva hráči a museli jsme proto nuceně střídat. Do druhé půle jsme šli s vidinou udržet vedení a pokusit se soupeře nepouštět do velké převahy. Opak byl ale pravdou, když nám vyšla ihned na začátku další akce a dostali se do vedení 4:0. Poté už soupeř působil odevzdaně a my přidávali další branky. Konečný výsledek je pro soupeře až krutý, ovšem takový je někdy fotbal.“

Branky: 36., 41., 76. a 88. Berky, 29. a 49. Musil, 62. Vojtášek. Diváci: 98. Rozhodčí: Tříska. Kvasice B: Skácel – Hamala (60. Vojtášek), Berky, Samohýl, Šupčík, Foltýn (16. Daněk, 33. Machala), Reiskup, Ambruz, Potočný, Ševela, Musil. Skaštice B: Vymětal – Pitron, Bubla, Oračko (63. Židlík), Ježák, Uličný, Rosecký, Škrabana (70. Růžička), Jak. Hyánek, Drábek, Jan Hyánek (46. Novák).

STŘÍLKY – SPARTAK HULÍN 3:2 (0:0)

Lubomír Lanča, ved. mužstva Hulína: „V neděli jsme prohráli utkání, ve kterém jsme po většinu času byli daleko lepší, ale na katastrofálním terénu jsme nebyli schopni vstřelit branku. Už před utkáním jsme nebyli v dobré situaci, když oba brankáři onemocněli a do branky musel stoper Evžen Horák. Ten byl v prvním poločase bez práce, protože domácí se nedostali prakticky ze své poloviny. Ve druhé půli jsme vstřelili první gól, ale pak jsme polevili a domácí kuriózním gólem, kdy odkopávající brankář trefil hráče domácích, a míč se odrazil do branky. To naše kluky znervóznělo, přestali hrát svojí hru a po rohu a našem nedůrazu se domácí dostali do vedení. Když po faulu Pospíšila domácí proměnili penaltu, vypadalo to s námi zle. Začali jsme hrát vabank a Navrátil snížil. Krátce nato by v pokutovém území stažen pronikající Kubo, ale píšťalka rozhodčího zůstala němá a my jsme ztratili body se soupeřem, který byl rozhodně k poražení.“

Branky: 56. a 64. Hubr, 58. Hanák – 55. Zaoral, 74. Navrátil. Diváci: 75. Rozhodčí: Závojský. Střílky: Maša – Hanák, Dvořák, Jelínek, Hlaváč (25. Brauner, 71. Holub), Posolda, Klem, Hubr, Zakravač, Vrána (56. Kryštof), Absolon. Spartak Hulín: Horák – Pospíšilík, Miklík, Jurášek (66. Vaculík), Bejtkovský, Kubo, Zaoral, Pumprla, Pastrnek (60. Karamon), Hradil (46. Navrátil), Sedláček (46. Dunda).

KROMĚŘÍŽ B – ZÁHLINICE 6:2 (0:2)

Radovan Budín, hráč Kroměříže B: „Vstup do utkání nám vůbec nevyšel. Začali jsme vlažně a v defenzivě velmi lehkovážně. Hosté do utkání vstoupili daleko aktivněji, agresivněji a zaslouženě šli do rychlého vedení. My se během prvního poločasu snažili tempo naší hry zvednout, ale moc se nám to nedařilo. Aktivně bránící Záhlinice nám moc prostoru nedávaly a měli jsme v kombinaci mnoho zbytečných ztrát. I tak jsme si dokázali vytvořit asi čtyři gólové šance, které jsme neproměnili. V závěru poločasu nezvládli emoce hráči Záhlinic a došlo k vyloučení jejich stopera. Následně jsme opět podcenili jeden dlouhý nákop a do šaten šli s dvoubrankovým mankem. Do druhého poločasu jsme vstoupili s úplně jiným přístupem. Během deseti minut jsme nastříleli čtyři branky a utkání otočili. I nadále jsme ve druhém poločase dominovali a přidali další branky. Až na některé zákroky za hranou pravidel a několik nesportovních momentů mimo hřiště, musím hosty pochválit. V prvním poločase hráli organizovaně a zaslouženě vedli. Jsem rád, že my jsme dokázali naši sílu, nastříleli krásné branky a utkání zvládli.“

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: „Disciplína nás v zápase obrala o první cenný skalp v soutěži. Tvrdím si říct, že pokud by rozhodčí chybně nevyloučil našeho obránce, pro diváka to mohla být opravdu dobrá podívaná a určitě bychom se poprali o tři body. V úvodu utkání, přesně ve 2. minutě nás poslal do vedení Dominik Malát, který se nejlépe zorientoval v pokutovém území. Vypracovali jsme si další šance, které však zůstaly neproměněny. První poločas nabídnul opravdu kvalitní fotbal, bohužel ve 44. minutě jsme šli do oslabení, ale i tak se nám podařila vstřelit další branka, když se prosadil ve 45. minutě Dutkevič. Druhý poločas byl horor. Domácí na nás doslova vletěli a oslabená obrana zažila snad nejhorších pět minut, kdy jsme dostali během této doby čtyři branky, a bylo po zápase. Kvalita domácích je opravdu mimo tuhle soutěž. Je to opravdu škoda, myslím, že žluté karty na obou stranách při vyloučení by byly na místě. Nezbývá než se soustředit na další zápas, klukům samozřejmě děkuji za výkon.“

Branky: 49., 65. a 68. Červenka, 51. a 54. Fuksa, 53. Dočkal – 2. Malát, 45+1. Dutkevič. ČK: 44. Novotný. Diváci: 80. Rozhodčí: Černovský. Kroměříž B: Veselý – Vyhlíd, Švajda, Dobrý (46. Fuksa), Heinz (77. Zlámal), Dočkal, Petr (69. Klečka), Klimek (69. Kutňák), Budín, Pecina (77. Čečatka), Červenka. Záhlinice: Kováč – Novotný, Mrhálek, Navrátil, Jakvid, Paštěka, Mrkvica, P. Malát (38. Dutkevič), D. Malát, Šustek, Kubík.