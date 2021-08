Lubomír Lanča, ved. Sp. Hulín: „Sobotní utkání snad bylo poslední ve kterém musel trenér Polášek doslova lepit sestavu a pomoci museli opět dorostenci. Na hřišti chvíli trvalo, než hráči v nezvyklé sestavě našli společnou řeč, ale postupem času se stále víc projevovala naše fotbalová kvalita a lepší fyzická připravenost. Jedině co lze naším klukům vytknout je proměňování vyložených šancí, kdy se postupně po pěkných kombinacích objevili sami před brankářem Hradil, Kutňák i Němec, ale chyběl jim klid při střelbě a nechali tak vyniknout hostujícího brankáře. V dobře hrajícím kolektivu stojí za zmínku vynikající výkon kapitána Dundy a Martina Pospíšilika, nádherný gól Bejtkovskeho z přímého kopu přes zeď a kvalitní výkony dorostenců Poláška, Němce a Juřeny. Pochvalu však zasloužili všichni bez rozdílu za přístup a hru, kterou v horkém odpoledni předvedli.“

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „Na utkání, které se hrálo za velkého horka, jsme velmi těžko skládali sestavu. V prvních patnácti minutách jsme si vypracovali dvě velké šance, ale ty jsme zahodili. Naopak domácí spoléhali na rychlé protiútoky a na velkém hřišti to na nás platilo. Dali dvě branky a dalšími šancemi hrozili. I ve druhém poločase jsme měli dvě šance na zdramatizování zápasu, ale branka nám nebyla souzena. Naopak domácí nás zatlačili a my pak v závěru inkasovali z trestného kopu a penalty další dvě branky. Škoda, bylo to hratelné utkání, ale chyběli nám kvalitní hráči a s takovým soupeřem je to poznat.“

Branky: 14. Pumprla, 25. Hradil, 74. Bejtkovský, 88. (pen.) Dunda. Rozhodčí: Zakopal – Závojský, Chytil. Diváci: 100. Sp. Hulín: Stibor – Dunda, Blažek, Bejtkovský, Sumec, Kutňák, Pumprla, Juřena (46. Němec), Pospíšilík, Hradil, Polášek. Lutopecny: Večerka – Jurásek, Novák, Hanzlík (63. Chalupa), Daněk, Císař, Scripnic (30. Knapík), Palich (46. Šilhár), Chalany, Pospíšil (79. Jurtík), A. Přecechtílek (79. L. Přecechtílek).

KVASICE B - MORKOVICE B 1:2 (1:0)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „V prvním domácím utkání jsme z důvodu zranění museli lehce obměnit sestavu, i tak jsme měli první poločas pevně v rukou. Vytvořili jsme si spoustu šancí, kdy některé byly více než vyložené. Bohužel jsme proměnili pouze jednu z nich, kdy rychlý útok zakončoval Tomáš Hamala. Před koncem poločasu jsme byli opět nuceni pozměnit sestavu z důvodu zranění. Ve druhém poločase se naše hra ale radikálně změnila a vlastní nedůsledností a neaktivitou jsme předali otěže zápasu hostům z Morkovic, kterým se dvěma góly podařilo otočit zápas.“

David Vlček, hrající předseda Morkovic: „Do tohoto zápasu jsme vstupovali s tím, že chceme odčinit minulou porážku. Proti nám stál silný soupeř z Kvasic. V prvním poločase byli lepší domácí, vypracovali si i více gólových šancí a z toho jednu využili, kdy jsme nebyli dobře koncentrovaní. Do druhé půle jsme šli s tím, že se pokusíme zápas otočit, což se nám skvěle podařilo. Vyrovnávací branku vstřelil z pokutového kopu, po faulu na našeho nejlepšího hráče utkání Michala Vymazala, Radim Zápařka. Vítěznou branku pak dal tři minuty před koncem Dalibor Skácel, který dával do odkryté branky po krásné individuální akci Marka Oplta. Ve druhém poločase jsme byli aktivnější a vytvořili si více brankových příležitostí a jen škoda, že jsme nevyužili gólově více šancí. V příštím domácím utkání budeme chtít navázat na toto cenné vítězství a získat další tři body.“

Branky: 31. Hamala – 68. (pen.) Zápařka, 89. Skácel. Rozhodčí: Caletka – Mucha, Zalabák. Diváci: 165. Kvasice B: Stratil – Hamala, Halamíček (56. Musil), Hora (77. Pospíšil ml.), Hrabal, Pospíšil st. (77. Machala), Samohýl, Šupčík, Kochaníček, Reiskup, Ševela (31. Skácel). Morkovice B: Šebestík – Goldman (59. Cetkovský), Vymazal, Skácel, O. Petráš, J. Petráš, Šustr (65. Pospíšil), Juřena, Zápařka, Šipoš (65. Oplt), Vlček (46. Rosický).

ZÁHLINICE - RYMICE 3:0 (1:0)

Domácím pomohlo rychle získané vedení po čtvrt hodině hry. Rymice se snažily o vyrovnání, ale vítr z plachet jim vzal po hodině hry Kubík. Výhru Záhlinic v samém závěru pečetil Mingisultanov.

Branky: 17. Rusnok, 63. Kubík, 89. Mingisultanov. Rozhodčí: Závojský. Diváci: 195. Záhlinice: Kováč – Hejník (17. Dvořák), Rusnok, Navrátil, Pospěch, Šustek (75. Mingisultanov), Jakvid, Paštěka, Kubík, Malát, Mrkvica. Rymice: Krejčí – Mlčák, Bačík, Medek, Petrskovský, Čada, Fuksa, Zapletal, Doležel (66. Kaňa, 71. Janalík), Plhal (46. Machovský), Matuška.

NĚMČICE - BŘEST 0:0

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Chtěli jsme překvapit a obrat favorita z Němčic o body. To se nám podařilo splnit, i když v úvodu si domácí vytvořili několik brankových a nebezpečných situací. Až s přibývajícím časem prvního poločasu jsme se osmělili také my, vyrovnali hru a vytvořili si několik slibných šancí. Také jsme byli svědky velmi pěkného gesta fair-play. Domácí hráč, který vstřelil branku se sám přiznal, že ji vsítil rukou. Ve druhém poločase jsme sledovali vyrovnanou a v horkém počasí vyčerpávající partii. Nezaujatý divák, i když se nakonec nedočkal gólu, se určitě nenudil, protože na obou stranách bylo k vidění mnoho zajímavých brankových příležitostí. Brankáři však chytali skvěle a své spoluhráče mnohokrát podrželi. Závěr byl strhující. Obě mužstva se nechtěla smířit s bezbrankovou remízou, hrála naplno a snažila se překlopit zápas na svou stranu. Remíza je nakonec zasloužená a oba týmy zaslouží pochvalu.“

Rozhodčí: Černovský – Chytil. Diváci: 70. Němčice: Doležel – Mádr, Lejsek, Nevřela, Kříž, Vymětal (53. Spáčil), Darebníček, Sklenář (78. Pospíšilík), Kadlec, Batoušek (70. Holý), Zlámal. Břest: Valoušek – Šálek, Koudelníček, Konečný, Jan Látal, Bureš, Šálek, Josef Látal (65. Daněk), Trlica (65. Kouřil), Karamon, Miklík (83. Máša).

LUBNÁ - ŽALKOVICE 4:3 (2:0)

Bronislav Želelzník, trenér Lubné: „Oboustranně se hrál celkem zajímavý zápas. Oba týmy chtěly hrát fotbal. Celkem pohodově jsme se dostali do vedení 4:0. Běžela asi 60. minuta. Nutno podotknout, že si takový výsledek soupeř úplně nezasloužil, ale to už je fotbal. Sami jsme to poznali v minulém kole. Pro mě je spíše nepochopitelné, že z jednoznačného zápasu zase dokážeme udělat drama. Diváci se určitě nenudili. Jsme rádi za tři body.“

Ján Horký, ved. mužstva Žalkovic: „Nažhavení domácí se brzy dostali do vedení krásnou střelou za střední vzdálenosti, a když se jim podařilo ještě do poločasu zvýšit, tak to s našim mužstvem nevypadalo nejlépe. Zvlášť, když se soupeř po chybách v naší obraně dostal až na čtyřbrankový náskok. Posledních dvacet minut však patřilo našim klukům, kteří závěr utkání dokázali zdramatizovat a snížit na rozdíl jediného gólu. Škoda, že zápas netrval ještě pět minut.“

Branky: 11. Železník, 41. I. Havlík, 52. Sládeček, 60. Ančinec – 72. a 89. T. Netopil, 79. Pala. Rozhodčí: Skyba. Diváci: 100. Lubná: Marák – I. Havlík (58. Scholz), R. Havlík, Rybenský, O. Kašík (65. Kocián), Chýla, D. Ančinec (45. Makový), M. Ančinec, Železník, Sládeček (65. Bačinský), T. Kašík. Žalkovice: Rotrekl – Topič (27. Čevela), H. Netopil (68. Otáhalík), Němčík, Janečka (68. Vojtěchovský), Kojetský, Mrázek, T. Netopil, Pala, Pospíšil, Říkovský.

STŘÍLKY - POČENICE 2:2 (1:0)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „V nedávné době jsme se Střílkami střetli v pohárovém utkání, takže jsme věděli, jak urputný a bojovný soupeř nás čeká. Po většinu zápasu jsme sice měli územní převahu, drželi míč, ale také řadu šancí prohospodařili a domácí nás za to postupně dvakrát potrestali z ojedinělých situací. Nevzdali jsme se a v 75. minutě po skrumáži před brankou, vstřelil kontaktní gól Kvapil. V úplném závěru se opět potvrdilo jak je důležité míti Ordoše, který vyrovnal na konečných 2:2. Dělba bodů je spravedlivá. Zápas s naprostým přehledem řídil sudí Tříska.“

Branky: 36. Hubr, 69. Kryštof – 75. Kvapil, 90. Ordoš. Rozhodčí: Tříska. Diváci: 152. Střílky: Maša – Vybíral (77. Vrána), Hanák, Posolda, Vašák, Zabloudil, Kryštof, Nezdařil, Blaž (60. Klem), Elzner, Hubr. Počenice: Tesák – Novák, Ordoš, Juřena, Kunčar, Novotný (36. Zbořil), Bareš (90. Hrnčíř), Kvapil (86. Cigánek), Barnet (46. Niedermertl), Večerka, Tesař.

KROMĚŘÍŽ B - SKAŠTICE B 8:0 (5:0)

Radovan Budín, hráč Kroměříže B: „Na utkání, které se hrálo na hlavním hřišti našeho stadionu, jsme opět poskládali novou sestavu plnou mladých hráčů. Úvod utkání byl vyrovnaný a nám se těžko do obrany Skaštic dostávalo. V 17. minutě se nám povedlo krásně zakončit útočnou akci a vstřelili branku. Autorem byl Ondřej Hapal, který k nám v týdnu přestoupil z SK Sigma Olomouc. Od tohoto momentu jsme měli utkání pod kontrolou a vytvářeli jsme si několik šancí hlavně po centrech z křídelních prostor. Do poločasu jsme vstřelili ještě další branky a šli jsme do šaten s velkým náskokem. I ve druhé půli jsme byli více na míči a neustále jsme se snažili dostávat postupným útokem do obrany hostů. Přidali jsme další branky a jasně zvítězili. I tak však musíme smeknout před soupeřem, který hrál moc dobře a v náročném počasí vydržel prakticky celé utkání běhat a dobře bránit. Odměnou jim bylo v druhém poločase několik zakončení na naši branku, ze kterých jsme klidně mohli inkasovat branky.“

Lukáš Motal, hrající trenér Skaštic B: „I přes to, že jsme vysoko prohráli, musím hráče pochválit. Proti soupeři, který trénuje minimálně čtyřikrát týdně, naši hráči předvedli statečný výkon a bojovali až do závěrečného hvizdu. Jen je škoda, že jsme nedokázali vstřelit alespoň jednu branku. Myslím, že bychom si ji za náš výkon zasloužili. Kluci si zahráli na pěkném stadionu. Teď už se ale budeme soustředit na další důležité zápasy, které nás čekají.“

Branky: 17. a 57. Hapal, 28. a 54. Sigmund, 34. a 44.Dočkal, 36. Pecina, 80. Cimra. Rozhodčí: Mucha. Diváci: 149. Kroměříž B: Benedikt – Švajda, Novotný (69. Čečatka), Heinz, Hapal (69. Bukový), Dočkal (63. Cimra), Pecina, Palíšek, Sigmund, Klimek (63. Nohava), Budín. Skaštice B: Vymětal – Jan Hyánek (62. Růžička), Pitron, Štěpják, Sedlák, Bubla, Oračko, Ježák, Uličný (34. Novák), Rosecký (62. Jakub Hyánek), Škrabana (46. Motal).

1. Kroměříž B 2 2 0 0 13:3 6

2. Záhlinice 2 2 0 0 6:0 6

3. Počenice 2 1 1 0 5:2 4

4. Němčice 2 1 1 0 1:0 4

5. Sp. Hulín 2 1 0 1 4:3 3

6. Lubná 2 1 0 1 6:6 3

7. Kvasice B 2 1 0 1 4:4 3

8. Morkovice B 2 1 0 1 5:6 3

9. Lutopecny 2 1 0 1 3:6 3

10. Skaštice B 2 1 0 1 6:10 3

11. Břest 2 0 1 1 2:3 1

12. Střílky 2 0 1 1 2:5 1

13. Žalkovice 2 0 0 2 3:5 0

14. Rymice 2 0 0 2 2:9 0