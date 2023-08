/FOTOGALERIE/ Pět týmů je po třech odehraných kolech okresního přeboru fotbalistů bez porážky. V čele jsou díky nejlepšímu skóre Rymice.

Ve třetím kole okresního přeboru fotbalisté Kvasic B (v oranžovém) remizovali s Břestem 2:2. | Foto: Deník/Martin Břenek

ZBOROVICE B – SKAŠTICE B 1:3 (0:2)

Martin Střelec, trenér Zborovic B: „V prvních 15 minutách zápasu jsme drželi míč a dobrou kombinační hrou si vytvořili pár slibných šancí. Bohužel jsme ve 23. minutě obdrželi po rohovém kopu branku, když jsme nezvládli odkopnout míč po zákroku brankáře ven z vápna. Ve 40. minutě se tým Skaštic prosadil ještě jednou a to krásnou střelou z přímého kopu, který dle mě byl nařízen neprávem. Z kraje druhého poločasu dokázal snížit v 50. minutě Uhrinovský a vypadalo to, že bychom se mohli nadechnout k vyrovnání zápasu, ale bohužel se nám vážně zranil Gröpl. Chvíli na to, z půle hřiště, vstřelil branku v 71. minutě hostující Škrabaňa a bylo více méně po zápase. Sice jsme bojovali až do konce, ale snížit se nám už nepovedlo.“

Antonín Sova, trenér Skaštic B: „Tempo hry odpovídalo horkému počasí. I přes to bylo k vidění několik zajímavých situací na obou stranách. Diváci si nakonec přišli na své. Všechny branky patří mezi krásné fotbalové momenty. Kluci dnes plnili všechny aspekty, které jsme si řekli před zápasem. Dokázali udržet koncentraci a nasazení po celý zápas a odměnou je nám cenné vítězství. Absolutorium zaslouží dnes všichni a převážně ti, kteří odehráli celý zápas i přes zdravotní komplikace.“

Branky: 50. Uhrinovský – 23. T. Motal, 40. Mareček, 71. Škrabana. Diváci: 50. Rozhodčí: Mucha. Zborovice B: Kocourek – F. Dočkal, Prachař, Bukový, Štěpánek, M. Dočkal (46. Kojetský), Vaňák, Uhrinovský, Gröpl (75. Vrána), Šindelka (80. Střelec), Šprňa. Skaštice B: Vymětal – Mareček, T. Motal, Novák, Bubla, Látal ( 80. Vojtášek), Ježák, Uličný, Rosecký, Zůvala, Škrabana.

HULÍN – MORKOVICE B 2:2 (1:1)

Josef Pěnčík, předseda Spartaku Hulín: „Před utkáním si oba týmy uctily minutou ticha památku zesnulého hulínského funkcionáře Františka Šimordy. Samotné utkání bylo ovlivněno velkým vedrem a hojnou neúčastí hráčů na obou stranách. Hosté se již v 7. minutě po naší špatné rozehrávce ujali vedení, na což jsme naštěstí dokázali brzy odpovědět vyrovnávacím golem Plevy. První poločas se pak vyznačoval řadou nepřesností na obou stranách, i když více ze hry měli domácí. Také druhý poločas jsme začali lépe a dokázali jsme strhnout vedení na svou stranu. Bohužel pak naši hráči začali zahazovat i ty největší šance, a byli zato potrestání, když po zbytečném faulu dostali hosté možnost zahrávat pokutový kop, který nadvakrát proměnili. Utkání skončilo remízou, se kterou tentokrát nemůžeme být spokojeni.“

Branky: 15. Pleva, 66. Navrátil – 7. Zápařka, 77. Vymazal. Diváci: 50. Rozhodčí: Caletka. Hulín: Slepko – Matula, Dunda, Horák, Pospíšilík, Zaoral, Sedláček, Vaculík, Pleva (51. Bureš), Navrátil, Němec (46. Drál). Morkovice B: Valenčík – Vymazal, Rus, Zápařka, Šipoš, D. Rakáš, P. Rakáš (71. Jarka), Vlček, Tesař, Zahradník (46. Ospalík), Žižka (77. Geprt).

PRAVČICE – RYMICE 1:6 (0:5)

Vít Tkadlčík, trenér Pravčic: „Dobrý vstup do zápasu jsme nedokázali využít a následně jsme převedli nejhorší výkon za celé působení v okresním přeboru plné laxního přístupu, nezodpovědnosti a nekoncentrovanosti, kterému odpovídal i poločasový stav 0:5. Druhý poločas jsme hráli již v deseti z více zajištěné obrany. Z protiútoků jsme pak dali alespoň jednu branku. Pokud se budeme prezentovat podobnými výkony tak moc bodů nenasbíráme. Výkon Rymic byl velmi kvalitní a přímočarý.

Marek Oral, trenér Rymic: „Do utkání s Pravčicemi jsme na složitém hřišti vstoupili velice dobře a dali dva rychlé góly, ve kterých měl prsty Čada. To nás uklidnilo a zápas jsme tak dostali pod kontrolu. Domácí se sice od 10. do 20. minuty dostali do hry a byli nebezpeční, žádnou výraznější šanci si ale nevypracovali. V rozmezí od 30. do 40. minuty rozhodl Měrka zápas hattrickem a v podstatě bylo po zápase. Především souhra ofenzivních hráčů byla v zápase velice dobrá. Hráči řešili situace klidně a sebevědomě což mělo za následek velice pohledné akce, které diváka musely bavit. Ve druhém poločase jsme zkoušeli hráče na jiných postech, což se projevilo na naší hře a i když Pravčice hrály v deseti po vyloučení, byly lepším týmem, což by pro nás mělo být varování. Jedinou kaňkou v zápase byla obdržená branka na konci zápasu, jinak musím ovšem hráče pochválit.

Branky: 90. Janováč – 31., 36. a 41. Měrka, 10. a 57. Blažek, 8. Čada. ČK: 41. Novák. Diváci: 60. Rozhodčí: Benedikt. Pravčice: Pravčice: Bucha – Novák, Zapletalík, Želizňák (46. Tobolík), Timan, Miklík, Kocman, Janováč, Lukeš (61. M. Zapletal), Jetelina, Svrček (46. J. Zapletal). Rymice: Krejčí – Bačík, Petrskovský (59. Machovský), Mlčák, Doležel, Paták, Blažek (74. Matuška), Hejkerlík, Čada (46. Marek), Měrka, D. Ševčík (27. J. Ševčík).

ŽALKOVICE – LUBNÁ 1:3 (1:0)

Ján Horký, ved. mužstva Žalkovic: „Lubná byla od počátku víc na balonu, ale naše pozorná obrana ji k ničemu nepouštěla. Naopak z protiútoků jsme opakovaně zahrozili. V závěru poločasu jsme se ujali vedení brankou z penalty, kterou zkušeně proměnil Pospíšil. Druhý poločas se opět hrál především podle not Lubné, tentokrát však bohužel pro nás už s gólovým zakončením po několika našich chybách. Přesto chci klukům poděkovat za obětavý výkon v náročných podmínkách.“

Bronislav Železník, trenér Lubné: „První poločas byl z naší strany vlažný a po nařízené penaltě jsme prohrávali. Ve druhém poločase jsme zlepšili naši hru a začali jsme domácí přehrávat. Vytvářeli jsme si šance a tři z nich jsme dokázali proměnit. Našim zlepšeným výkonem jsme otočili výsledek utkání a zaslouženě jsme zvítězili.“

Branky: 42. Pospíšil – 55. a 67. Ančinec, 84. Železník. Diváci: 60. Rozhodčí: Brtníček. Žalkovice: Krejčí – Horák, Janečka, Otáhalík, Mrázek, Pospíšil, H. Netopil, T. Netopil, Petřík, Němčík, Janečka. Lubná: Marák – Makový, Rybenský, Železník, Konečný (73. Bačinský), Chýla, Horák, Komárek, Ančinec, I. Havlík, Kašík.

KVASICE B – BŘEST 2:2 (1:1)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Začátek zápasu byl naplánován na 13:30, kdy bylo úmorné horko, což se podepsalo na výkonu obou mužstev. Každý souboj ubíral hráčům síly a tempo hry tedy postupně uvadalo. Celý zápas jsme měli převahu na míči, ovšem do velkého počtu šancí jsme se nedostali. Soupeř naopak čekal na brejky, zakončení se mu také nedařilo. Zápas nabídl spoustu zahozených šancí a proto je dělba bodů více méně spravedlivá.“

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Dnešní zápas se odehrál ve velmi těžkých podmínkách. Na hřišti se neustále něco dělo a gólové šance se rodily na obou stranách. Spousta přečíslení, zajímavých situací, nastřelených brankových konstrukcí a zákroků brankářů. Nezaujatý divák musel být s průběhem zápasu určitě spokojený. Obě mužstva měla své vydařené úseky zápasu, kdy mohla zlomit vyrovnaný duel na svou stranu. Našim hráčům vyšli úvody obou poločasů, kdy udávali tempo hry a vytvořili si hned několik velkých brankových šancí. Domácí Kvasice naopak dominovaly v jejich závěrech. Bezprostředně po konci utkání jsem byl zklamaný, protože těch příležitostí jak dnes urvat vítězství bylo opravdu hodně. S odstupem času, ale musím sportovně uznat, že remíza je zcela určitě zasloužená a spravedlivá. Hráče musím pochválit za bojovnost až do konce utkání.“

Branky: 45+1. Pospíšil, 60. Stratil – 37. J. Šálek, 70. Daněk. Diváci: 88. Rozhodčí: Černovský. Kvasice B: Unger – Kochaníček, Pánek (77. Fišer), Bartoník, Pospíšil (62. Klesnil), Samohýl, Šupčík, Hamala, Ambruz, Koplík (46. Stratil), Musil. Břest: Rotrekl – M. Šálek, Hudeček (74. Hrabal), Konečný, Bureš, J. Šálek, Štauber (91. Kouřil), Trlica, Daněk, Miklík, Máša (80. Valoušek).

POČENICE – SLAVKOV P. H. 0:3 (0:1)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Na úvod musím zdůraznit, že konečné skóre je pro nás opravdu velmi kruté. V tomto zápase jsme na body měli. Po výprasku z Kvasic jsme v týdnu absolvovali blok tří tréninků, kde toho kluci naběhali opravdu hodně, pracovali jsme na taktice, rozebrali herní situace a tak dále. Utkání bylo od počátku vyrovnané a troufnu si říct, že ke gólu jsme měli několikrát blíže my, leč do vedení šli hosté, když klíčový první gól vstřelili z pokutového kopu v samotném závěru první půle. V druhém dějství už hrál Slavkov to, co potřeboval. My jsme měli několik závarů, náznaků šancí, ale v koncovce nám scházela potřebná kvalita a možná i kus sportovního štěstí. Bolestná je každá prohra, ale tentokrát se jako tým nemáme za co stydět.“

Branky: 52. a 87. Ponížil, 45. Pavlica. Diváci: 100. Rozhodčí: Brtníček. Počenice: Molovčák – Juřena, Zapletal (61. Janček), Niedermertl, Novotný (87. Molínek), Novák, Gazda (61. Šustr), Jiřík, Otevřel (80. Klapil), Zbořil, Večerka. Slvakov p. H.: Čačala – Kopřiva (84. Němec), Bureš, Pavlica, Kužel (46. Bouchalík), Šimčík, Darebníček (87. Láník), Mrázek, Čuba (61. Žaloudík), Dolák, Ponížil.

NĚMČICE – ŽERANOVICE 3:5 (3:3)

Přestřelku v Němčicích rozhodla druhá půle. V první oba celky daly po třech gólech, po přestávce již skórovaly jen Žeranovice. Vítěznou trefu vstřelil chcíli po obrátce Klimek, aby pak v nastavení stvrdil výhru na půdě favorita Cholasta.

Branky: 23. a 37. Roubalík, 26. Sklenář – 9. a 26. Šuba, 39. Císař, 50. Klimek, 91. Cholasta. Diváci: 50. Rozhodčí: Trampota. Němčice: Vajda – Vymětal, Roubalík (46. Darebníček), Zavadil, Zlánal, Kadlec, Batoušek, Kříž (65. Holý), Sklenář, Císař, Hamrla (46. Spáčil). Žeranovice: Bakalík – D. Klimek, P. Hasala (39. Cholasta), Hubík, Menšík (86. Málek), Sumec (46. A. Klimek), Zámorský, M. Hasala, Zimčík (46. Košina), Zakopal, Šuba.