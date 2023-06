Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Je až neskutečné jakou jsme do dnešního zápasu měli negativní bilanci venkovních zápasů. Na podzim výhra ve Skašticích, v jarní části jen remíza v Pravčicích. Jsem rád, že jsme si konečně po dlouhé době mohli vychutnat také výhru na hřišti soupeře. Navíc to bylo vítězství zcela zasloužené. Prakticky celé utkání jsme měli pod kontrolou a Rymice jsme dnes předčili asi ve všech herních činnostech. Skvělý pohyb, přesná kombinace, vysoké procento držení míče, rychlost, důraz a mnoho brankových příležitostí. Vše podtrženo čtyřmi pěknými góly, jejichž autory byli Martin Salajka, Miroslav Bureš a dvougólový Jiří Štauber. Kluci zaslouží za svůj suverénní výkon pochvalu.“

Branky: 31. Čada – 35. a 58. Štauber, 8. Salajka, 90. Bureš. Diváci: 180. Rozhodčí: Brtníček. Rymice: Krejčí – Doležel, Petrskovský, Matuška, Mlčák, Fuksa, Servus, Ševčík, Marek (75. Zapletal), Plhal (75. Marek), Čada. Břest: Valoušek – M. Šálek, Konečný, Salajka, J. Šálek, Štauber, Hrabal (46. Bureš), Trlica, Daňěk, Miklík, Máša (62. Mingisultanov).

ŽALKOVICE – MORKOVICE B 3:7 (1:3)

Boris Kroutilík, trenér Morkovic B: „Skóre otevřel Ospalík po přihrávce Šipoše. Druhý gól padl z našeho dlouhého autu, kdy Zápařka po nedorozumění stopera a gólmana využil situace a navýšil na 2:0. Soupeř následně snížil na 2:1. Ve 45. minutě se stoper Vymazal dostal přes dvě narážečky za obranu soupeře a krásnou střelou k tyči navýšil na 3:1. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně, přidali čtvrtou branku, ale soupeř zbraně nesložil. Dal na 4:2 a tady se lámal chleba. Domácí měli ještě velkou šanci snížit, ale podržel nás gólman. My zvýšili na 5:3 a soupeř se položil. Urodil se tak krásný výsledek 7:3 a jsme spokojení.“

MISTROVSKÁ KOPANÁ

Branky: 32. a 60. T. Netopil, 74. Janečka – 28., 57. a 70. Zápařka, 9. Ospalík, 45. Vymazal, 84. Maticz, 89. Šipoš. Diváci: 121. Rozhodčí: Závojský. Žalkovice: Krejčí – T. Janečka, Kojetský, Mrázek, Nesrsta, H. Netopil, T. Netopil, M. Janečka, Němčík (75. Otáhal), Pospíšil, Říkovský. Morkovice B: Šebestík – Goldman (78. Maticz), Vymazal, Vlček, Šipoš, Zápařka (87. Kroutilík), Ospalík (78. Sigmund), Jablunka, Dobrý, Košárek (84. Zahradník), Skácel.

HULÍN – LUBNÁ 0:4 (0:2)

Josef Pěnčík, předseda Spartaku Hulín: „K zápasu není co dodat, výsledek hovoří za vše. Utkání jsme absolutně nezvládli, naopak hosté podali velmi dobrý výkon. Byli lepší ve všech směrech a zaslouženě berou tři body.“

Branky: 30., 38. a 49. Ančinec, 84. Bačinský. Diváci: 100. Rozhodčí: Němec. Hulín: Hlobil (79. Juřena) – Pospíšilík (79. Vyvlečka), Sedláček, Barták, Matula (68. Ruman), Zaoral, Vaculík, Kubo, Pastrnek, Navrátil (46. Karamon), Hradil (68. Ondrejec). Lubná: Marák – Horák, Komárek, Makový, Rybenský, Rozsypal, Kašík (81. I. Havlík), Konečný (65. Scholz), Chýla, Ančinec, R. Havlík (73. Bačinský).

ŽERANOVICE – PRAVČICE 5:1 (2:1)

Karel Klimek, trenér Žeranovic: „Do zápasu jsme nevstoupili vůbec dobře. Prvních deset minut jako bychom nebyli ani na hřišti. To také vyústilo ve vedoucí gól hostů. Nutno podotknout, že zcela zaslouženě. Zhruba od dvacáté minuty se hra začala zlepšovat a to také vedlo k vyrovnání skóre. To nás hodně uklidnilo. Hra se začala zpřesňovat a podařilo se nám otočit skóre brankou v poslední minutě prvního poločasu. Do druhého poločasu jsme udělali několik změn a nasadili mladé běhavce a to bylo asi na Pravčice, které daly do prvního poločasu evidentně všechno, už moc a řekl bych, že po fyzické stránce zcela odpadly. Ve druhém poločase už to dle mého názoru bylo jen o jednom mužstvu. Podle toho také vypadá konečné skóre 5:1. V dalších zápasech se musíme vyvarovat takového začátku.“

Vít Tkadlčík, trenér Pravčic: „Nastoupili jsme do zápasu s tím, že máme vyrovnané síly, ale bohužel nám chyběla řada nemocných nebo zraněných hráčů. V prvním poločase jsme drželi tempo, ale pak domácí vyrovnali na 1:1. Před koncem první půle navýšili na 2:1. Druhá půle pro nás byla utrpením. Snažili jsme se o vyrovnání, ale po třetí brance nás to skolilo. Domácí svým výkonem zaslouženě dovedli utkání do vítězství.“

Branky: 30. a 45. Šuba, 77. a 81. Zakopal, 87. Pšurný – 4. Absolon. Diváci: 110. Rozhodčí: Skyba. Žeranovice: M. Hubík – P. Hasala, D. Hubík, Řihák, Vaculík (70. K. Klimek), M. Hasala, Šuba, Machálek (46. Zámorský), Menšík (87. Pospíšil), Zakopal (82. Pšurný), Bouška (46. A. Klimek). Pravčice: Bucha – Tobolík, Zapletalík, Timan, Lukeš (20. Želizňák), Gankhuyag (46. Karamon), Jetelina, Hrdlička, Petřík (61. Timan), Absolon (77. Zapletal), Janováč.

SKAŠTICE B – ZÁHLINICE 2:3 (2:1)

Antonín Sova, trenér Skaštic B: „Zápas proti Záhlinicím byl pro diváka atraktivní a vyrovnaný do poslední chvíle. V prvním poločase jsme byli lepším týmem a vypracovali si více brankových příležitostí. Pro nás škoda, že jsme zápas nerozhodli už v prvním poločase a neproměnili více z našich vyložených šancí. Jejich neproměňování se nakonec ukázalo jako rozhodující. Druhý poločas jsme už tahali za kratší konec. Záhlinice si svojí pověstnou bojovností a touhou otočit zápas šly jasně za výhrou. Za předvedený výkon se rozhodně nemusíme stydět, ba naopak, je potřeba na něj navázat i v dalších zápasech.“

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: „Poslední venkovní utkání se pro nás nezačalo vyvíjet úplně nejlépe. Do zápasu vstoupila obě mužstva aktivně, ale více ze hry měli v prvním poločase domácí Skaštice, které se v průběhu úvodní čtvrthodiny ujaly vedení. Ve 32. minutě to bylo již 2:0, když jsme přestali hrát a řešit odpískání ruky na polovině hřiště. Tohoto se musíme rozhodně vyvarovat. Naštěstí se nám podařilo rychle snížit Patrikem Malátem ještě do poločasu. Druhý poločas však vypadal z naší strany úplně jinak. Měli jsme více ze hry a chtěli jsme výsledek zvrátit na naší stranu. Vyrovnat se nám podařilo v 74. minutě opět Malátem a dvě minuty na to se prosadil Dutkevič. Ve zbytku utkání jsme spíše bránili a hrozili pouze z brejkových situací. Zápas byl vyrovnaný, pro diváka zajímavý. Naštěstí pro nás si odvážíme důležité tři body.“

Branky: 12. Mareček, 32. Bubla – 33. a 74. P. Malát, 76. Dutkevič. ČK: 89. Kubík. Rozhodčí: Benedikt. Skaštice B: Vymětal – Štěpják, Mareček, P. Bubla, Petrúsek (20. Židlík), Ježák (75. Konečník), Uličný, Zůvala (75. Novák), Škrabana (59. Rosecký), Sova, Bubla. Záhlinice: Novotný – Pospěch (75. Mrkvica), Mrhálek, Navrátil, Kubík, Dušek (90. Bureš), Jakvid, Paštěka, Dutkevič, Kutňák, Malát (75. Šustek).

POČENICE – KVASICE B 3:4 (1:2)

Josef Hrušák, předseda Počenic: „Začátek utkání neodpovídal tomu, že bychom dnes měli prohrát. Soupeř působil odevzdaně, my jsme si vypracovali několik šancí a po Jerglem proměněné penaltě jsme šli do vedení. Zbytečně jsme pak Kvasice pustili zpět do zápasu a najednou jsme prohrávali v poločase 1:2. Brzy po změně stran jsme inkasovali potřetí, naštěstí v 63. minutě Jergl proměnil standardní situaci, což znamenalo snížení na 2:3. Náš tlak se stupňoval, dvakrát jsme netrefili prázdnou bránu, až v 83. minutě vyrovnal Hrušák. Bohužel z laciné penalty v závěru utkání jsme inkasovali počtvrté.“

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Dnešní soupeř z Počenic nás předčil v nasazení a dostal se na začátku zápasu do vedení. Nám se ovšem ještě do poločasu povedlo skóre otočit a po přestávce odskočit na 3:1. Poté jsme soupeři dovolili vyrovnat a v dramatickém závěru jsme skóre opět překlonili na naší stranu, když v 88. minutě proměnil penaltu Foltýn.“

Branky: 14. a 63. Jergl, 83. Hrušák – 20. T. Hamala, 39. M. Hamala, 50. Kochaníček, 88. Foltýn. Diváci: 129. Rozhodčí: Mucha. Počenice: Šesták – Hrnčíř, Lejsal, Tesák, Jiříček, Jiřík (71. Hrušák), Otevřel, Večerka (78. Niedermertl), Zapletal (71. Šustr), Jergl, Novák. Kvasice B: Slepko – Kochaníček, T. Hamala, M. Hamala, Pospíšil, Samohýl, Šupčík, Foltýn, Ambruz, Fišer, Ševela.

SLAVKOV P. H. – NĚMČICE 2:0 (1:0)

O osudu zápasu rozhodl úvod, kdy se za domácí prosadil Kouřil. Lídr soutěže se po přestávce snažil, ale defenziva Slavkova byla pevná. Rozhodnutí tak padlo deset minut před koncem, kdy se podruhé prosadili domácí - Krajcar.

Branky: 17. Kouřil, 80. Krajcar. Diváci: 120. Rozhodčí: Němec. Slavkov p. H.: P. Dolák – Kopřiva, Pavlica, Bureš, Kužel (83. Winkler), R. Dolák, Krajcar, Darebníček, Dvorník (83. Mrázek), Kouřil (63. Čuba), Ponížil. Němčice: Vajda – Holý, Císař, Rom. Darebníček, Zlámal, Vymětal (46. Kadlec), Kříž (70. Zavadil), Lejsek, Motal, Sklenář (46. Rad. Darebníček), Batoušek.