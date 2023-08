/FOTOGALERIE/ Málo vídanou přestřelku ve 4. kole okresního fotbalového přeboru OFS Kroměříž přinesl duel v Hulíně, kde sice domácí parádně začali, ale nakonec museli strávit porážku 4:8. V čele zůstává dvojice Rymice – Lubná, která ještě neklopýtla.

Fotbalisté Počenic (v bílém) ve 4. kole okresního přeboru doma porazili Břest 3:1. | Foto: pro Deník/Věra Smýkalová

MISTROVSKÁ KOPANÁ - aktuální výsledky a střelci

ŽERANOVICE – ŽALKOVICE 3:4 (1:2)

Pavel Sklenář, ved. týmu Žeranovic: „Zápas proti soupeři, se kterým jsme nedávno prohráli vysoko v poháru, jsme začali dobře. Do vyložených šancí se postupně dostali Šuba, Zámorský a Zakopal, ani jeden z nich ale nedokázal dostat míč do branky. Naproti tomu hosté hned svou první šanci využili a bohužel hned vzápětí po chybě v obraně hosté zvýšili na 2:0. V poslední minutě první půle se nejlépe v šestnáctce Žalkovic zorientoval Zimčík a snížil. Mezitím musel kvůli zranění odstoupit Petr Hasala. Další vynucená střídání přišla o přestávce, kdy ze hry museli odstoupit David Hubík a Radek Sumec. Přesto ale náš oslabený tým začal druhý poločas dobře a Zakopal dokázal vyrovnat na 2:2. Jenomže vyrovnaný stav nevydržel dlouho, hned o pět minut později přišel nešťastný odraz míče od našeho hráče na zapomenutého útočníka hostů za obranou, takže se o ofsajd nejednalo, a Pala střelou k tyči sám proti našemu gólmanovi nezaváhal. A stejná situace se opakovala o dvě minuty později, když tentokrát si na kolmou přihrávku za obranu naběhl kapitán Janečka a zvýšil opět na dvougólový rozdíl. Naši hráči se ale nevzdali a dokázali snížit Menšíkem na 3:4.“

Branky: 45. Zimčík, 50. Zakopal, 68. Menšík – 30. a 55. M. Janečka, 32. Němčík, 53. Pala. Diváci: 121. Rozhodčí: Závojský. Žeranovice: Bakalík – Hasala (35. Chaloupek, 78. Pospíšil), Sumec (46. Málek), Hubík (46. Košina), Menšík, Zámorský, Řihák, Hasala, Zimčík, Zakopal, Šuba. Žalkovice: Krejčí – Nesrsta, M. Janečka, Kojetský, Mrázek, Pospíšil (89. Škopík), H. Netopil (73. T. Janečka), T. Netopil, Strnad, Němčík (65. Otáhalík), Pala.

RYMICE – NĚMČICE 3:1 (3:0)

Marek Oral, trenér Rymic: „Zápas s Němčicemi u nás vycházel na hody, takže jsme chtěli fanouškům udělat radost a získat tři body. Dostali jsme se do rychlého vedení, díky přímému kopu Patáka, kterému pomohl gólman hostů, jemuž střela doprostřed brány propadla a míč zapadl až do brány. Následně hned v 5. minutě jsme brankáři vypíchli míč a ten fauloval našeho hráče, který běžel sám na branku a tak dostal červenou kartu. Zbytek zápasu jsme tedy hráli proti deseti, což ale bohužel nebylo moc znát, jelikož zkušené Němčice zápas zvládaly i proti početní převaze. Fantastickým zákrokem nás podržel brankář Dubický, jenž vytáhl střelu pod břevno. Před koncem prvního poločasu jsme naštěstí dali dva góly. První dal famózní střelou přesně do šibenice Čada a následně naši hráči doslova rozebrali hosty v jejich šestnáctce a Čada přihrával Patákovi, který byl sám před brankářem a ten jen pohodlně uklízel k tyči. Za vítězství jsme samozřejmě rádi, ale pravdou je, že náš výkon byl zatím nejhorší v letošní sezóně a nebýt zkratu hostujícího gólmana při první brance a následnému vyloučení, kdo ví, jak by zápas nakonec dopadl. Němčickým hráčům určitě patří velký respekt za jejich výkon v deseti lidech.“

Michal Štěpánek, trenér Němčic: „Bohužel hned ve 2. minutě jsme obdrželi velmi laciný gól a v 5. minutě utkání byl za zákrok mimo velké vápno vyloučen náš brankář a dá se říci, že bylo rozhodnuto. Proti velkému horku a v deseti hráčích jsme se snažili něco se zápasem udělat, ale neproměněné šance nás mrzely. Pak přišla na konci první poloviny poslední pětiminutovka, kdy jsme obdrželi dvě branky. Za druhý poločas musím kluky pochválit za jejich obětavost, ale branka v 52. minutě byla pouze jedinou. Řada dalších příležitostí na obou stranách zůstala nevyužita a tak z derby odcházíme poraženi.“

Branky: 2. a 43. Paták, 39. Čada – 52. Bačík. ČK: 5. Vajda. Diváci: 250. Rozhodčí: Mucha. Rymice: Dubický – Bačík, Mlčák (55. Marek), Doležel, Petrskovský, Paták, D. Ševčík, Blažek, Čada (67. Zapletal), Měrka (55. J. Ševčík), Hejkerlík (78. Matuška). Němčice: Vajda – Roubalík, Zlámal, Kadlec, Batoušek, Kříž (62. Císař), Sklenář, Hamrla (81. Vymětal), Holý, Darebníček, Olša.

SLAVKOV P. H. – SKAŠTICE B 2:2 (2:1)

Antonín Sova, trenér Skaštic B: „Celý zápas jsme byli fotbalovějším týmem s převahou držení míče. Paradoxem prvního poločasu tak bylo vedení domácích 2:0 ze dvou ojedinělých šancí, které využili po našich chybách. Do poločasu jsme penaltou dokázali snížit a zápas byl tak stále otevřený. Ve druhém poločase jsme dokázali přidat už jen jednu branku a zápas tak skončil remízou.“

Branky: 17. Ponížil, 31. Darebníček – 41. Škrabana, 70. Krajcar (VL). Diváci: 85. Rozhodčí: Caletka. Slavkov p. H.: Čačala – Kopřiva, Bureš, Pavlica, Kužel, Darebníček, Mrázek (13. Žaloudík), Ondrůšek (78. Urbánek), Dolák (87. Němec), Ponížil, Krajcar. Skaštice B: Vymětal – Motal (35. Brada), Novák, Bubla, Látal, Ježák, Uličný, Rosecký, Růžička, Škrabana, Sova.

MORKOVICE B – ZBOROVICE B 3:0 (2:0)

Boris Kroutilík, trenér Morkovic B: „Do utkání jsme vstoupili velmi dobře a hned v první minutě jsme šli do vedení. Po centru Ospalíka měl Hrnčíř jednoduchou práci zakončit. Potom se hra přelévala a byla nervózní, plná nepřesností. I když ubývaly síly, tak jsme to byli my, kdo se dostával do šancí. Bohužel jsme je neproměňovali. Až Zápařka dával na 2:0 v nastavení prvního poločasu z penalty hlavou. Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu. Soupeř měl jedinou šanci, kdy nastřelil břevno. Po našich promarněných šancích nám vyšel brejk, kdy se odražená střela dostala k Maticzovi a ten zvýšil na 3:0.“

Martin Střelec, trenér Zborovic B: „ Zápas v Morkovicích se už od první minuty pro nás nevyvíjel vůbec dobře, protože jsme hned obdrželi branku. Bohužel za celý první poločas jsme si nedokázali vypracovat žádnou šanci ke srovnání utkání. Naopak soupeř v nastavení prvního poločasu přidal druhý gól. Ve druhém poločase jsme udělali změnu v sestavě, kdy se dostal do hry Šindelka, který se prezentoval krásnou střelou, bohužel jen do břevna soupeřovy brány. V závěru utkání jsme obdrželi třetí gól a sportovně musíme uznat, že v tomto utkání jsme byli horším mužstvem.“

Branky: 1. Hrnčíř, 45+2. Zápařka, 90. Maticz. Diváci: 60. Rozhodčí: Černovský. Morkovice B: Valenčík – Rus (66. Šincl), Skácel, Soldán (66. Dan. Rakáš), Šipoš, Hrnčíř (80. Dom. Rakáš), Přikryl, Goldman, Ospalík (46. Juřena), Maticz, Zápařka. Zborovice B: Kovourek – F. Dočkal, M. Štěpánek (85. Jenerál), Vaňák, J. Štěpánek, Uhrinovský (85. Vrána), Bukový (60. Kojetský), M. Dočkal (46. Šindelka), Plesník, Šprňa (60. Beran), Prachař.

KVASICE B – PRAVČICE 3:3 (2:2)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Dnes se nám těžko dostávalo do šancí, naopak soupeři jsme po vlastních chybách nabídli příležitosti, které dokázal využít. Soupeř se dostal do vedení, které jsme dokázali během dvou minut otočit na svou stranu. Potom jsme si ovšem nechali dát znovu hloupou branku. Ve druhém poločase pak další po standardní situaci. Na konci zápasu jsme do soupeře bušili, vytěžit jsme dokázali pouze druhý penaltový zákrok, který proměnil Ševela. V úplném závěru při nás nestálo štěstí, kdy jsme trefili pouze tyč hostující branky.“

Vít Tkadlčík, trenér Pravčic: „Do zápasu v Kvasicích jsme vstoupili dobře, dokázali jsme se dostat do vedení, následně jsme ale bohužel polevili a dostali jsme dva rychlé góly. Do poločasu jsme však ještě stačili vyrovnat. Ve druhé půli jsme dali rychlý gól a měli jsme i další šance, které jsme ale neproměnili a potom přišlo zbytečné vyloučení z naší strany a zápas jsme tak od 65. minuty dohrávali v deseti. Soupeř měl v přesile logicky více ze hry a přišlo srovnání na 3:3. Po delší době jsme dokázali, že jsme schopní hrát fotbal jako jeden tým a doufám, že v tom budeme pokračovat i v dalších zápasech.“

Branky: 20. a 81. Ševela, 21. Hamrla – 34. a 54. Jetelina, 15. Svrček. ČK: 64. Svrček. Diváci: 166. Rozhodčí: Závojský. Kvasice B: Unger – Kochaníček, Ševela, Šupčík, Hamala, Ambruz, Koplík (68. Bartoník), Reiskup, Hora, Daňek (68. Fišer), Samohýl. Pravčice: Bucha – Želizňák, O. Timan, Bakalík, Lukeš, Miklík (87. L. Timan), Tobolík, Kocman, Petřík (78. Zapletal), Jetelina, Svrček.

HULÍN – LUBNÁ 4:8 (2:4)

Přestřelku v Hulíně začali parádně domácí, kteří po čtvrthodině hry vedli 2:1.Poté ale převzala otěže zápasu Lubná, která do přestávky výsledek otočila a ve druhé půli své vítězství ještě zvýraznila málo vídaným osmigólovým přídělem.

Branky: 7. Barták, 15. Rybenský (vl.), 48. Bureš, 81. Karamon – 25., 38. a 66. Ančinec, 80. a 86. Horák, 12. Železník, 19. Konečný, 76. Komárek. Diváci: 50. Rozhodčí: Benedikt. Hulín: Hlobil (46. Slepko) – Dunda, Barták, Ondrejec (81. Němec), Pospíšilík, Sedláček, Vaculík, Pleva, Navrátil (60. Sobek), Karamon, Bureš (81. Matula). Lubná: Blažek – Rybenský, Kulcsár (78. Bačinský), Železník, Konečný (78. Kovařík), Chýla, Hora, Komárek, Ančinec, R. Havlík (60. I. Havlík), Kašík (23. Scholz, 60. Marák).

POČENICE – BŘEST 3:1 (1:0)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „V utkání s Břestem jsme chtěli vsadit na atributy, které nás zdobily v minulém domácím zápase, tedy pracovitost, obětavost, nasazení a soudržnost. Důležitou první branku se podařilo vstřelit nám. Novotný vydřel v rohu velkého vápna míč a předložil jej Juřenovi, který se v zakončení nemýlil. Do druhé půle vstoupili aktivněji hosté a několikrát zle zatápěli naší obraně. Naštěstí nás podržel Tesák. Skóre se měnilo po hodině hry, kdy trma vrma kolem Tesákovi brány resultovala ve vyrovnání. V 80. minutě byl po taktickém faulu vyloučen pilíř naší obrany Zbořil a ústředním motivem se rázem zdál zisk bodu. Ke strhujícímu závěru však zavelel Bleša, který nejprve hlavou zužitkoval přesný centr Nováka a minutu na to oslovil průnikovou přihrávkou našeho sprintera Jiříka, který potrestal vyběhnuvšího gólmana a učinil tak definitivní tečku za naší výhrou. Práce v tréninku se začíná ukazovat, a pokud udržíme nastolený trend, v soutěži rozhodně nebudeme hrát druhé housle.“

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Dnešní zápas se nám bohužel nepovedl. Rozhodujícím faktorem duelu byla určitě naše velmi špatná produktivita. Co naplat, že jsme byli fotbalovější, lepší a přesnější v kombinaci, když jsme prakticky během celého utkání pálili jednu šanci za druhou. Z domácího brankáře Lukáše Tesáka udělali naši hráči hvězdu zápasu. Dokonce i náš jediný brankový úspěch si museli domácí fotbalisté vstřelit nakonec sami. V závěru zápasu naše frustrace vyvrcholila. Zdálo se, že v přesilovce tlak zesílí a obrat by se mohl podařit. Místo toho však jen pokračoval náš festival promarněných brankových příležitostí. Vášeň vzbudil zejména dle našeho mínění regulérní gól, který nebyl uznán. Naopak na druhé straně naši obránci nezachytili centr do pokutového území a Marek Bleša utkání rozhodl ve prospěch Počenic.“

Branky: 29. Juřena, 89. Bleša, 90. Jiřík – 60. Miklík. ČK: 80. Zbořil. Diváci: 129. Rozhodčí: Mucha. Počenice: Tesák – Bleša, Zbořil, Novák, Zapletal, Juřena, Večerka (81. Klech), Novotný, Janček (75. Klapil), Jiřík, Otevřel (75. Barnet). Břest: Valoušek – Hudeček, Horák, Konečný, Salajka, Štauber, Salajka, Trlica, Karamon, Daňek, Miklík, Máša (65. Hrabal).