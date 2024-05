/FOTOGALERIE/ Nové vedení Sportovního klubu Břest se s elánem chopilo práce a uspořádali nábor malých fotbalistů. „Chceme takto navázat na tradici, která v našem klubu byla po dlouhá léta a postavit základní kámen budoucí hráčské základně,“ uvedl na úvod předseda SK Břest Jaroslav Šálek.

V Břestu se po delší odmlce rozhodli pro nábor do své fotbalové přípravky. Zájem vedení klubu, hrajícího okresní přebor, potěšil. | Foto: pro Deník/Věra Smýkalová

„Ať vzpomínky na úspěchy v okresních a krajských soutěžích nejsou to jediné co máme. Proto jsme se rozhodli oslovit rodiče, přátele a známé z Břestu a okolí, s nabídku fotbalových tréninků mládeže,“ doplnil.

Okresní přebor: hromada obratů v Morkovicích, lídr také musel zabrat!

Akce proběhla za krásného počasí na výborně připraveném fotbalovém pažitu, přičemž zájem rodičů s dětmi byl velký. Dorazily téměř dvě desítky potencionálních fotbalových nadějí.

„Máme trenéra a lidi, kteří chtějí pomáhat, podporu obce a starosty, tak by se nám mohla naše představa o znovuobnovení mládeže v Břestu podařit. I když máme aktuálně hráče mládežnických ročníků v okolních klubech, tak zajít se podívat na fotbal doma bude jistě pro rodiče a příbuzné dětí větším lákadlem. A třeba za takových 10 let, budou dnešní naděje hrdě nosit na dresu znak Břestu, nebo se budu věnovat jinému sportu. Tak týmová radost z výhry, je ten nejlepší pocit, co můžete zažít,“ zakončil Jaroslav Šálek.