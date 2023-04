ZÁHLINICE – BŘEST 6:1 (5:0)

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: „Po několika změnách v sestavě jsme šli do prvního domácího utkání jara v úplně jiném rozpoložení. V deštivém počasí jsme do zápasu vstoupili aktivně, hosty jsme vysoko napadali a vytvářeli si jednu šanci za druhou. Do vedení jsme šli hned v 6. minutě, když si zpětnou přihrávku našel na malém vápně Horák. Druhou branku vstřelil ve 13. minutě Dušek, když zakončoval sám před gólmanem. Třetí gól přinesla 19. minuta, když Horák našel přihrávkou pod sebe Mrkvicu a ten ve skluzu zakončil. Mokrého terénu využil i Dutkevič, který překonal dalekonosnou střelou hostujícího brankáře. Nejhezčí okamžik přišel ve 36. minutě, kdy Horák předvedl krásné zakončení z voleje. Na 6:0 mohl zvýšit z pokutového kopu Mrkvica, bohužel ale přestřelil. Ve 49. minutě jsme přidali šestou branku Mrkvicou. Ve zbytku utkání jsme udávali tempo hry, hosté nás snad neohrozili ani z jedné šance. Jedinou branku vstřelili z přísně nařízené penalty. Klukům moc děkuji za výkon a nasazení.“

Šoustek Lukáš, trenér Břestu: „Duel nám vůbec nevyšel. Už od úvodních minut bylo jasné, kdo bude pánem na hřišti. Domácí Záhlinice byly ve všem lepší a zcela zaslouženě vyhrály. Jejich herní styl nám dlouhodobě nesedí. Určitě není náhoda, že to dnes byla ve vzájemných zápasech už čtvrtá vysoká prohra za sebou. Rychlá, kombinační hra hojně využívajících křídelních prostor nám dělá obrovské problémy. Prakticky za celé utkání jsme nedokázali najít účinnou protihru, abychom také my dostali soupeře pod sebemenší tlak. I z hlediska individualit jsme tahali za kratší konec. Zatímco domácí hráči si užívali bezproblémový průběh zápasu, tak my jsme se utápěli v nepřesnostech, ve zbytečných chybách a nedostatečném důrazu. I když jsem přesvědčený, že se postupně herně zlepšujeme, tak proti výkonům takto silných týmů stále ještě bohužel zaostáváme.“

Branky: 6. a 36. Horák, 19. a 49. Mrkvica, 13. Dušek, 36. Horák – 88. Trlica. Diváci: 111. Rozhodčí: Mucha. Záhlinice: Unger – Pospěch (67. Žižlavský), Paštěka, Malát, Kubík, Dušek (71. Csomor), Jakvid, Dutkevič, Malát, Mrkvica, Horák (46. Kutňák). Břest: Hanák (46. Máša) – M. Šálek, Horák, Salajka, Bureš, J. Šálek, Štauber, Trlica, Karamon (81. Hajdík), Daněk (76. Hrabal), Miklík.