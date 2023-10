Ivan Gröpl, trenér Zborovic B: „Pro nás to byl zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním nám absolutně nic nefungovalo, byli jsme bez pohybu a kreativity v přechodu do útoku, a když se k tomu přidal i nedůraz při bránění standardních situací, odcházeli jsme do kabin s dvoubrankovým mankem. V půli jsme přeskupili řady a na hřiště vběhlo úplně jiné mužstvo. Soupeře jsme zatlačili, vytvářeli si šance a odměnou nám byly tři slepené góly v poslední patnáctiminutovce, které nám zajistily veledůležité tři body.“

Vít Tkadlčík, trenér Pravčic: „Se Zborovicemi jsme odehráli zápas rozdílných poločasů. První poločas jsme hráli velmi dobré utkání a vytvořili jsme si nespočet brankových příležitostí, ale proměnili jsme pouze dvě z rohových kopů. Druhý poločas byl diametrálně odlišný. Hráči Zborovic převzali otěže zápasu a kromě několika protiútoků nás nepustili ze své poloviny. Zápas rozhodl odpískaný pokutový kop, který rozhodčí nařídil v 78. minutě po velmi diskutabilním zákroku a to nás zlomilo. Funkcionáři i samotní hráči Zborovic říkali, že se o faul nejednalo, ale zápas jsme si prohráli sami a to neefektivním proměňování brankových příležitosti v prvním poločase.“

Branky 78. a 87. Štěpánek, 81. Frýdl – 7. a 21. Batík. Diváci: 90. Rozhodčí: Závojský. Zborovice B: Kocourek – Bukový (62. Hanák), J. Štěpánek, Plesník (62. Hanák), Prachař (87. Klenovský), Uhrinovský, Šumbera (46. F. Dočkal), M. Štěpánek, Marek Šprňa, Frýdl, Martin Šprňa. Pravčice: Bucha – Novák, Zapletalík, Karamon (83. M. Hrdlička), O. Timan, Bartík, Miklík, Kocman, Janováč, Lukeš (87. L. Timan).

HULÍN – NĚMČICE 1:2 (1:0)

Josef Pěnčík, předseda Spartaku Hulín: „Před utkáním diváci uctili památku o víkendu zesnulého bývalého hulínského klubového prezidenta Roberta Plačka. Pak začal souboj hulínského mládí s němčickou zkušeností. První poločas přinesl oboustraně zajímavý fotbal, hosté byli určitě nebezpečnější, ale my jsme bojovali a drželi vcelku vyrovnanou partii. Ve 36. minutě jsme dokonce korunovali svou snahu vedoucím golem po rychlé akci Plevy s Pospíšilíkem. V 70. minutě se projevila hostující zkušenost, kdy jsme při nadějné akci ztratili míč a hostující hráči dokázali z brejku přečíslit domácí obranu a Darebníčkem se štěstím vyrovnat. V 75. minutě pak rozhodčí střet domácího brankaře s útočníkem hostí posoudil jako penaltový a další hulínský odchovanec Zlámal z penalty rozhodl. Nicméně se hráči za svůj výkon v sobotním zápase stydět nemusí.“

Michal Štěpánek, trenér Němčic: „Domácí od začátku zápasu zvolili hru s pevně zabezpečenou obranou a čekáním na brejky. My jsme si vytvářeli příležitosti, ale v koncovce jsme byli špatní a tak ve 36. minutě domácí Pospišilík po rychlém brejku dostal domácí do vedení. Ve druhé polovině utkání jsme zvýšili naši aktivitu a po pěkné kolmé akci sólový nájezd proměnil Radim Darebníček. Chtěli jsme vítězství a po faulu brankáře na našeho hráče se pískala penalta, kterou bezpečně proměnil Zlámal a dokonal obrat. Domácí se pak snažili o vyrovnání, ale obrana i s gólmanem vše ubránili. Jsem rádi, že si po zlepšeném výkonu ve druhém poločase odvážíme tři body.“

Branky: 36. Pospíšilík – 70. Rad. Darebníček, 75. Zlámal. Diváci: 341. Rozhodčí: Caletka. Hulín: Hlobil – Horák (84. Vyvlečka), Barták, Vaculík, Pospíšilík, Pleva, Pastrnek, Sedláček, Bureš, Zaoral, Matula (60. Drál). Němčice: Vajda – Lejsek, Zlámal, Kadlec, Batoušek, Sklenář, Rad. Darebníček, Hamrla, Vymětal, Kříž (82. Roubalík), Zavadil.

MORKOVICE B – POČENICE 4:0 (0:0)

Boris Kroutilík, trenér Morkovic B: „Na derby jsme se těšili, ale v prvním poločase jsme toho moc nenabídli. Mám pocit, že přišlo podcenění soupeře, který hrozil, ale šance neproměnil. Ve druhém poločase jsme prostřídali a ukázalo se, že to mělo smysl. Nasazení hráči přinesli do hry aktivitu. První branku vstřelil Hrnčíř po nezištné nahrávce Rusa, který dal druhý gól. Následovala krásná akce, po které uvolněný Pajgr navýšil na 3:0 a Ospalík to završil střelou k tyči.“

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Ačkoliv výsledek vypadá jednoznačně, na půdě Morkovic jsme odehráli velmi důstojnou partii. Do zápasu jsme ideálně vstoupili, do puntíku plnili taktické pokyny, spoléhali na rychlé protiútoky a měli jsme skvělého Tesáka v bráně. Mrzet nás musí hlavně neproměněná tutovka Bleši v úplném závěru první půle. Po přestávce Morkovice přiložily pod kotel, prostřídaly a kvalita hráčů nastupujících v krajském přeboru byla znát. Po dvou inkasovaných brankách nám nezbývalo nic jiného, než hrát vabank a domácí udeřili do otevřené obrany ještě dvakrát. Týmu nemám co vytknout, naopak musím kluky pochválit, za řadu výborných individuálních výkonů si to nejvíc zaslouží Šustr, Lejsal, Jiřík, Zapletal i další. Morkovicím přeji nejen na poli sportovním, vše dobré.“

Branky: 49. Hrnčíř, 61. Rus, 82. Pajgr, 86. Ospalík. Diváci: 67. Rozhodčí: Kopřiva. Morkovice B: Šebestík – Goldman (46. Oplt), Vymazal, Handl, Skácel, Večerka, Rus (83. A. Košárek), Šipoš, Hrnčíř (65. Ospalík), Soldán (46. Machálek), Zápařka (73. Pajgr). Počenice: Tesák – Novák (73. Barnet), Zapletal (83. Klapil), Juřena, Lejsal, Novotný, Šustr (83. Zbořil), Jiřík, Bleša (73. Janček), Niedermertl, Vilím.

SKAŠTICE B – BŘEST 1:2 (0:2)

Antonín Sova, trenér Skaštic B: „Už několikátý zápas s Břestem po sobě měl stejný průběh jako přes kopírák. My hrajeme, máme více šancí, ale body bere Břest. Dnes hosté vytěžili z minima absolutní maximum. Dvě střely na bránu, dva góly, urputná defenzíva a my odcházíme naprázdno. Celému našemu týmu nejde ani nic vytknou, až na proměňování šancí. Jejich neproměňování je ale v konečném důsledku důvod našeho neúspěchu. Naše převaha byla až drtivá, ale houževnatého soupeře s devíti obránci se nám nepodařilo gólově pokořit. Fotbal se ale hraje na góly a těch dnes hosté dali o jeden víc, a proto odcházeli ze zápasu jako vítězové.“

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Proti našemu sousedovi za Skaštic pravidelně v posledních letech sbíráme body. Jsme moc rádi, že se nám to i tentokrát podařilo. Domácí mužstvo posílené o několik hráčů pravidelně nastupující za divizní tým bylo kombinačně vyspělejší, po většinu hrací doby si vytvářelo územní převahu a dostávalo nás pod tlak. Přesto se překvapivě odcházelo do kabin v poločase za stavu 2:0 pro nás. Ve 28. minutě po rohovém kopu otevřel skóre přesnou hlavičkou Martin Šálek. O čtyři minuty později po rychlé přímočaré akci napřáhl v pokutovém území ke střele Jaroslav Šálek a jeho bomba vymetla šibenici. V nervózním závěru duelu plného emocí už domácí stačili jen snížit. Fantastický výkon předvedl brankář Dalibor Valoušek, který zlikvidoval obrovské množství šancí a nebezpečných situací. Také obrana zblokovala a odvrátila mnoho střel a centrů. Kluci zaslouží velkou pochvalu. Vybojovali a vydřeli důležitou výhru.“

Branky: 89. Štěpják – 28. M. Šálek, 32. J. Šálek. Diváci: 139. Rozhodčí: Závojský. Skaštice B: Trampota – Štěpják, Bubla, Ježák, Zaoral, Rosecký (46. Novák), Zůvala, R. Vymětal, Sova, Židlík (71. Brada), Pospíšil. Břest: Valoušek – M. Šálek, Horák, Konečný, Hudeček (62. Krampla), J. Šálek, Štauber (87. Hajdík), Trlica, Karamon, Daněk (46. Máša), Miklík.

ŽALKOVICE – SLAVKOV P. H. 2:0 (1:0)

Vyrovnaný duel celků ze středu tabulky rozhodl dvougólový Netopil, který dal klid domácím trefou po necelé půlhodiny hry. Po přestávce Slavkov otevřel hru, ovšem podruhé udeřili domácí a prakticky rozhodli o osudu zápasu.

Branky: 26. a 63. Netopil. Diváci: 100. Rozhodčí: Brtníček. Žalkovice: Krejčí – T. Netopil, Kojetský, Mrázek, Pospíšil (74. Strnad), Němčík (46. Otáhal), Pala, Petřík (80. Škopík), Otáhalík, H. Netopil, Nesrsta. Slavkov p. H.: Čačala – Kopřiva, Bureš, Pavlica, Symerský, Darebníček, Bouchalík, Ponížil, Čuba, Symerský (78. Láník), Krajcar (58. Němec).

ŽERANOVICE – RYMICE 3:1 (0:1)

Miroslav Polášek, trenér Žeranovic: „V prvním poločase byla hra vyrovnaná a po neproměněné penaltě jsme dostali do šatny ve 41. minutě gól. V přestávce jsme změnili rozestavení a v úvodu druhého poločasu jsme srovnali brankou Zakopala. Od této branky si dovolím tvrdit, že jsme byli lepším týmem, což vyústilo ve vedení 2:1, kdy branku vstřelil v

70. minutě Petr Zámorský. Pak jsme měli ještě dvě tutovky. Vstřelení branky vždy zabránila hlava bránících hráčů Rymic. V 90. minutě završil na konečných 3:1 Karel Klimek. Odehraný zápas měl vysokou kvalitu a odpovídal postavení obou mužstev v tabulce. Rymice mají velmi kvalitní tým a děkuji jim za kvalitní a fér výkon. Také všichni rozhodčí odvedli perfektní práci. V neposlední řadě děkuji všem hráčům Žeranovic za přístup k utkání a předvedený výkon.“

Branky: 48. Zakopal, 70. Zámorský, 90. K. Klimek – 41. Měrka. Diváci: 180. Rozhodčí: Tříska. Žeranovice: Bakalík – Sumec, Zámorský, Řihák, M. Hasala, Zimčík (46. P. Hasala), Zakopal, Šuba (68. Machálek), K. Klimek, Menšík, D. Klimek. Rymice: Dubický – Doležel (59. Blažek), Bačík (46. Petrskovský), Mlčák, Marek, D. Ševčík, Paták (73. Plhal), Hejkerlík (13. Matuška), Měrka, Čada.

LUBNÁ – KVASICE B 5:1 (1:1)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Po naší chybě v rozehrávce šli hosté do vedení. Nám se podařilo srovnat po rohovém kopu Ančincem. Tato branka měla přinést klid na naše kopačky, ale opak byl pravdou. Chvíli na to dostali hosté výhodu penalty po naší ruce ve vápně. Naštěstí nás v tomto okamžiku podržel brankář Blažek a penaltu zneškodnil. Vytoužený gól vstřelil střídající Marák. Poté hosté obdrželi červenou kartu a zbytek zápasu jsme si pohlídali. Přidali jsme další tři branky po pěkných akcích. Dnešní výkon nebyl z naší strany zdaleka ideální a jsme rádi za tři body.“

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Zvolili jsme jinou taktiku oproti předešlým zápasům a v prvním poločase se nám díky tomu dařilo chodit do rychlých protiútoků a zaslouženě jsme šli do vedení. Bohužel o pár minut později jsme po sérii rohů nechali soupeře srovnat a poločas byl tak 1:1. Ve druhé půli jsme se nadále drželi důsledné obrany. Soupeř šel ovšem do vedení po jasném a neodpískaném faulu a po následné debatě s rozhodčím jsme navíc šli do deseti a díky tomu se Lubná dostala na koně. Inkasovali jsme další tři branky a zápas tak vypadá dost jednoznačně.“

Branky: 26., 86. a 93. Ančinec, 70. Marák, 80. Chýla – 22. Samohýl. ČK: 70. Struška. Diváci: 120. Rozhodčí: Černovský. Lubná: Blažek – Komárek (82. Bačinský), Havlík (57. Marák), Rybenský, Kulcsár (57. Makový), Ančinec, Železník, Kašík, Horák, Chýla, Konečný. Kvasice B: Štěpánek – Hora (80. Fagulec), Šupčík (82. Unger), Bartoník (80. Koplík), Pospíšil (53. Reiskup), M. Samohýl, Struška, Foltýn (82. T. Samohýl), Daněk, Ševela, Musil.