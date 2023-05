/FOTO a VIDEO/ Přímý souboj o třetí místo ustál favorit. V páteční předehrávce 20. kola okresního přeboru OFS Kroměříž zvítězili fotbalisté Záhlinic na půdě Kvasic, když o svém úspěchu proti domácí rezervě rozhodli po změně stran.

Duel 20. kola okresního přeboru vyhráli fotbalisté Záhlinic (v modrém), když 2:0 přehráli domácí Kvasice B. | Video: Břenek Martin

„Domácí jsme kromě jedné šance do ničeho nepustili. Zde je to vždy těžké, protože nevíme, v jaké sestavě nastoupí, jak moc jsou posílení. Vždy se nám zde hrálo těžce, o to více jsme za výhru v duelu o šest bodů rádi,“ neskrýval radost hrající kouč a kapitán Záhlinic Ladislav Paštěka, jehož výběr má nyní ambice zaútočit na druhé místo.

„O prvním je podle všeho rozhodnuto. Na začátku sezony jsme měli postupové ambice, ale vaz nám zlomil nezvládnutý závěr podzimu,“ upřesnil Paštěka.

Rezerva Kvasic měla duel jako generálku na pondělní pohárové finále v Kroměříži, ke vyzvou zálohu Zborovic. „Čekali jsme to lepší. Soupeř ale u nás uspěl stejnou taktikou, jako my u nich na podzim, kde jsme vyhráli 3:0. Soupeř výborně bránil, uspěl zaslouženě,“ sportovně Roman Potočný, kapitána Kvasic B.

„Pondělní finále je výzva, pohár jsme získali před dvěma třemi roky. Určitě chceme v pondělí uspět,“ burcuje svou kabinu Potočný.

