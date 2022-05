Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „Sobotní odpolední derby přišel navštívit slušný počet fanoušků, kteří se celý zápas nenudili. Od začátku jsme byli aktivnější a snažili si připravovat brankové příležitosti. Soupeř vyčkával na chyby, které ale tentokrát nepřicházely. Skore otevřel Kříž, když po kolmé přihrávce z hranice velkého vápna zakončil a míč umístil k tyčce. Takto skončil i první poločas. Ve druhém se pokračovalo ve stejném scénáři a po pěkném a přesném centru z pravé strany opět zakončoval Kříž a bylo to 2:0. Hosté pak z ojedinělé střely, která skončila v naší síti snížili na 2:1, ale výsledek už se nezměnil. Body za vítězství zůstaly zaslouženě doma.“

Lubomír Lanča, ved. mužstva Hulína: „Sobotní zápas v Němčicích nám nevyšel podle představ. Do utkání jsme vsoupili pasivně a v první půli jsme přenechali iniciativu domácím. Ti také využili našeho zaváhání v obraně a šli brzy do vedení. Postupem času se naše hra zlepšila, ale především častými zbytečnými chybami v rozehrávce jsme se připravili o vstřelení vyrovnávací branky. Druhý poločas, ve kterém domácím viditelně ubývali síly, už byl více méně pod naší taktovkou. Chybou bylo, že nejistého brankaře domácích dokázal překonat jen Horák a tak Němčice těsně vítězství uhájily.“

Branky: 13. a 48. Kříž – 70. Horák. Diváci: 100. Rozhodčí: Zakopal. Němčice: Vajda – Zavadil, Rom. Darebníček, Lejsek, Kdalec, Zlámal, Kříž, Holý (81. Vymětal), Motal (46. Batoušek), Mádr, Rad. Darebníček. Spartak Hulín: Stibor – Dunda (85. Pastrnek), Horák, Jurášek, Bejtkovský, Pumprla, Kubo, Karamon (46. Vaculík), Pospíšilík (80. Miklík), Hradil (60. Navrátil), Sedláček (46. Barták).

ŽALKOVICE – ZÁHLINICE 1:2 (1:1)

Ján Horký, ved. mužstva Žalkovic: „Naše mužstvo potvrdilo zlepšenou výkonnost z předchozích zápasů a sehrálo s favorizovanými hosty vyrovnaný zápas. V prvním poločase jsme šli do vedení po výborném průniku Kristiána Topiče, který byl faulován v pokutovém území a z nařízené penalty se nemýlil výborně hrající Tomáš Netopil. Vzápětí však neproměnil Topič sólový únik a potvrdilo se staré pravidlo nedáš-dostaneš a po chybě v obraně z další penalty hosté srovnali. Nepřesná rozehrávka na naší straně těsně po začátku druhého poločasu nabídla hostům gól a to bohužel rozhodlo celý zápas. Tvrdě hrající hosté již své vedení udrželi až do konce. Přesto byl náš výkon velmi dobrý a tým si zaslouží pochvalu za dobře odvedenou práci.“

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: „Pro diváka to bohužel nebyla atraktivní podívaná. Co se týče fotbalových momentů, tak v první půli si domácí dokázali vytvořit dvě slibné šance. Bohužel pro nás, se podařilo zastavit domácího útočníka za pomocí faulu, tudíž následovala penalta, kterou domácí proměnili. Následně jsme pomalu ale jistě převzali otěže zápasu, ovšem ani Novotný s Paštěkou nedokázali vsítit branku z výborných hlavičkových příležitostí. Penalta se nakonec kopala i na druhé straně. Po nařízené penaltě se radoval z branky kapitán Paštěka. V druhém poločasu se hned po změně stran prosadil Kubík a strhnul vedení na naší stranu. Do konce utkání branka nepadla, i když příležitosti na to byly. Naštěstí jsme si dokázali pohlídat výsledek zápasu. Příští zápas musíme zlepšit kombinaci a vrátit se zpět k naší hře. Klukům i tak děkuji za výkon. Rozhodčí Mucha řídil utkání bezchybně.“

Branky: 16. Netopil – 21. Paštěka, 46. Kubík. Diváci: 92. Rozhodčí: Mucha. Žalkovice: Rotrekl – Otáhal (72. Kojetský), Netopil, Němčík, Janečka, Pospíšil, Říkovský, Topič, Zapletalík (72. Pluhařík), Kuba, Vojtěchovský. Záhlinice: Černocký – Mrhálek (67. Horák), Novotný, Navrátil, Pospěch, Kubík, Jakvid, Paštěka (46. Šustek), Dutkevič, Kutňák (72. Kováč, 89. Bureš), Malát.

LUBNÁ – POČENICE 2:4 (1:3)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Zápas rozhodla zkušenost hostujícího týmu. Hosté byli produktivní, naopak my jsme toho směrem dopředu moc nepředvedli. Zasloužené vítězství hostů. Dnes se nám zápas vůbec nepovedl a byla z toho první domácí jarní prohra.“

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Utkání se neslo v duchu hesla: Jeden za všechny, všichni za jednoho. Parádní týmový výkon, jako ta nejlepší odpověď na předchozí výsledky. Dvě branky zapsal Ordoš. Precizně zahraným přímým kopem, se blýskl nejlepší muž na hřišti Novák. Lišácky se prosadil Tesař. Na celý tým jsem hrdý, kluci se neskutečně semkli. Euforie našich fanoušků, představovala tu nejsladší odměnu.“

Branky: 17. Rybenský, 70. Bořuta – 8. a 47. Ordoš, 24. Novák, 35. Tesař. Diváci: 57. Rozhodčí: Vymazal. Lubná: Marák – Chýla, Havlík, Železník, Makový, Havlík, Ševčík (58. Bačinský), Rybenský, Šiška (61. Bořuta), Scholz, Ančinec. Počenice: Šesták – Novák, Ordoš, Juřena, Bareš, Lejsal (76. Janoch), Kunčar, Hrnčíř (86. Hrušák), Barnet, Večerka, Tesař (67. Jiříček).

MORKOVICE B – LUTOPECNY 7:2 (4:2)

Boris Kroutilík, as. trenéra Morkovic B: „Utkání proběhlo na naší půdě, takže jsme hráli pro diváky a snažili se dávat co nejvíc branek. Prvních dvacet minut šlo všechno podle představ, už ve 25. minutě svítilo skóre 4:0 pro nás. No a jak už to bývá, tak jsme se s výsledkem uspokojili, což mělo chvíli negativní vliv na výkon. Toho využil soupeř a korigoval na 1:4. Začátkem druhého poločasu jsme se ovšem opět rojzeli a konečný výsledek mluví za vše. Velmi mě překvapili naši mladí hráči. Frgál hrál velmi bojovně a měl chuť hrát, také Maticz opět nezklamal a nestárnoucí stoper Vymazal to zamknul, načež konečný výsledek jistě potěšil oko našeho diváka. Akorát mi pořád nesedí pohled do tabulky, na Morkovice sedí spíš přední pozice, takže máme co dohánět.“

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „Domácímu týmu posílenému o několik hráčů A mužstva patřilo dvacet minut, kdy se po několika přímočarých akcí po stranách a přesných centrech dostali domácí do tříbrankového vedení. Když ve 23. minutě dali z pokutového kopu čtvrtou branku, nevypadalo to s námi dobře. Potom se nám z brejku podařilo pěknou střelou Dostalíkem snížit a hra se do konce poločasu trošku vyrovnala. Úvod druhého poločasu nebyl z naší strany špatný. Zjednodušili jsme hru a kolmými přihrávkami po stranách jsme se snažili dostat za obranu soupeře. V 60. minutě se jeden takový podařil a střídající Válek pěknou střelou snížil na rozdíl dvou branek. V tuto chvíli to vypadalo, že by se se zápasem ještě dalo něco dělat. Ovšem zkušení domácí přidali z trestného kopu pátou branku a poté si už zápas v pohodě pohlídali.“

Branky: 13., 63. a 90. Knap, 15., 20. a 80. Maticz, 23. Frgál – 25. Dostálík, 60. Válek. Diváci: 137. Rozhodčí: Caletka. Morkovice B: Šebestík – Vymazal, O. Petráš (63. Goldman), Skácel, Prachař (71. Vlček), Frgál, Maticz, Kapounek (46. Šustr), Handl, Knap, Šipoš (46. J. Petráš). Lutopecny: Badziuk – Knapík, Šilhár, Novák, Bleša, Krist, Dostálík, Císař, Scripnic (81. Pospíšil), Chalupa (46. Válek), Přecechtílek (70. Večerka).

KVASICE B – STŘÍLKY 4:1 (4:1)

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „V dalším zápase nás čekaly Střílky na domácí půdě. Chtěli jsme prodloužit domácí neporazitelnost, což se nám nakonec povedlo. Ihned v 6. minutě vybojoval míč Berky a samostatnou akci zakončil první brankou. Hosté ale chvíli na to odpověděli stejně podařenou akcí nejlepšího střelce Střílek Hubra. Poté jsme ale otěže zápasu převzali do svých rukou a krásnou kombinační hrou se nám podařilo zvýšit náskok na konečných 4:1 v poločase. Druhý poločas se spíše dohrával a tempo hry hodně opadlo. I tak jsme si ale vytvořili spoustu dalších šancí, které ale zůstaly nevyužity.“

Branky: 6. Berky, 21. Ševela, 26. Kochaníček, 41. Musil – 13. Hubr. Diváci: 98. Rozhodčí: Tříska. Kvasice B: Zavadil – Kochaníček, Halamíček (79. Fišer), Hamala, Samohýl, Berky, Foltýn (46. Hamala), Ambruz, Potočný (46. Reiskup), Ševela, Musil (71. Machala). Střílky: Maša – Dvořák, Hanák, Absolon (82. Handl), Posolda, Klem, Hubr, Jelínek, Blaž, Elzner, Zakravač (55. Vrána).

BŘEST – SKAŠTICE B 2:3 (1:1)

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „Dnes bylo na programu další atraktivní přespolní derby. Před velmi početnou diváckou kulisou se hrál zajímavý a pohledný zápas. K vidění byla spousta pěkných akcí a vydařených kombinací se šancemi na obou stranách hřiště. Skaštice dvakrát vedly. Naše mužstvo však dokázalo pokaždé odpovědět a srovnat krok. Klíčové okamžiky zápasu přišly po našem druhém vyrovnání. V této fázi zápasu jsme byli lepší a opařeného soupeře se nám podařilo dostat pod tlak. Příležitosti jsme ale nedokázali dotáhnout až ke kýženému obratu. Naopak už poněkolikáté jsme selhali v závěrečných minutách duelu. Sedm minut před koncem zápasu Skaštice překlopily výhru na svou stranu. Zápasu by asi více slušela remíza. Z naší strana to byl prozatím nejlépe odehraný zápas jarní části sezóny.“

Lukáš Motal, trenér Skaštic B: „Zápas jsme rozehráli dobře. Brzy jsme se dostali do vedení, ale i domácí si vypracovali nějaké příležitosti ke skórování. Docela se nám dařila kombinace, ale druhý gól se nám vsítit nedařilo. Po našem zaváhání udeřili domácí, kteří si vybojovali penaltu a srovnali stav. Ve druhé části jsme měli balón častěji pod svou kontrolou, ale domácí neustále hrozili rychlým přechodem do útoku. Po využitém rohovém kopu jsme se dostali opět do vedení. Bohužel jsme znova udělali chybu, kterou dokázali domácí potrestat. Nakonec jsme byli o něco šťastnější. Díky přesné hlavičce Uličného jsme se potřetí v utkání dostali do vedení a to už nepustili. Bylo to zajímavé utkání, které výborně zvládl i mladý rozhodčí Zalabák.“

Branky: 38. Trlica, 73. Konečný – 15. a 60. Ježák, 83. Uličný. Diváci: 154. Rozhodčí: Zalabák. Břest: Kouřil – M. Šálek, Koudelníček, Konečný, J. Šálek, Štauber, Hrabal (67. Hajdík), Trlica, Daňek, Miklík (53. Bureš), Látal (82. Máša). Skaštice B: Trampota – Pitron, Bubla, E. Oračko, Ježák (67. Zaoral), Škrabana (76. D. Oračko), Novák, Rosecký, Uličný, Číhal, Hyánek (60. Růžička).

KROMĚŘÍŽ B – RYMICE 9:0 (5:0)

Radovan Budín, hráč Kroměříže B: „V domácím utkání jsme si bez větších problémů dokráčeli k dalšímu vítězství v soutěži. Již do poločasu jsme dokázali nastřílet pět branek. I po změně stran jsme diktovali tempo hry s míčem na kopačkách. Přidali jsme další branky a posunuli se k postupu do vyšší soutěže. Rád bych pochválil soupeře, který k utkání přistoupil velmi dobře a snažil se fotbalově vzdorovat. V našem dresu se povedlo nastřílet pět branek Štěpánovi Heinzovi, který se po pauze, vynucené zraněním, vrátil do sestavy.“

Branky: 33., 40., 43. a 71. Heinz, 12., 31. a 49. Mlčoch, 80. VL. Diváci: 33. Rozhodčí: Pelikán. Kroměříž B: Benedikt – Mazuryk, Vytiska (46. Novotný), Švajda, Sakhnenko (46. Dobrý), Mlčoch, Bondarenko (55. Zlámal), Heinz, Kutňák, Dočkal, Pecina. Rymice: Krejčí – Machovský, Čada, Janalík (70. Kaňa), Doležel, Petrskovský, Matuška, Mlčák, Fuksa, Plhal (19. E. Medek), A. Medek.