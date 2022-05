SPARTAK HULÍN – KVASICE B 2:0 (0:0)

Lubomír Lanča, ved. mužstva Hulína: „Do utkání kluci vstoupili velmi dobře a s chutí. V úvodním náporu si vytvářeli střelecké příležitosti, bohužel ale vinou nepřesnosti a slabého důrazu stále zůstávala na kontě našich vstřelených branek nula. Smutným hrdinou byl především Zaoral, který svou rychlostí trápil obranu Kvasic, ale ani jeden ze tří samostatných úniků se mu nepodařilo proměnit. Naše dobře organizovaná obrana soupeře do žádných šancí nepouštěla a tak do šaten se šlo za bezbrankového stavu. Druhý poločas byl soubojem o první vstřelenou branku. To se podařilo nám, když zásluhu na tom měli střídající hráči. Nejprve v 78. minutě Kubo hlavou otevřel skóre a ve třetí minutě nastavení Pastrnek po pěkné individuální akci vsítil druhý gól. Vzhledem k průběhu zápasu považuji naše vítězství za zasloužené.“

Matěj Reiskup, hráč Kvasic B: „Výjimečně v pátek jsme nastoupili k dalšímu zápasu, tentokrát v Hulíně. Prvních 30 minut utkání jasně dominovali domácí a my měli co dělat abychom stíhali jejich tempu. Koncem poločasu jsme se ovšem stále více dostávali do hry a průběh jsme vyrovnali. Nicméně šanci ke změně skóre měli spíše domácí, ovšem dnešní jednička mezi třemi tyčemi Patkaň předvedl skvělé zákroky. Ve druhé půli byly šance na obou stranách a hra byla vyrovnanější. V 73. minutě se nám podařilo otevřít skóre zápasu, bohužel rozhodčí byl jiného názoru a odpískal údajný ofsajd. Hned za dvě minuty jsme měli další velkou příležitost, ale neproměnili ji. Domácí se dostali do vedení z rohového kopu v 78. minutě. Poté jsme hru více otevřeli a snažili se dostat na dostřel domácí branky. V poslední minutě zápasu jsme obdrželi druhou branku z rychlého protiútoku domácích.“

Branky: 78. Kubo, 93. Pastrnek. Diváci: 110. Rozhodčí: Sucharski. Spartak Hulín: Stibor – Dunda, Horák (46. Kubo), Jurášek, Bejtkovský, Pumprla, Navrátil (46. Vaculík), Zaoral, Pospíšilík (76. Karamon), Hradil (68. Miklík), Seláček (78. Pastrnek). Kvasice B: Patkaň – Hora (61. Dohorák), Kochaníček, Šupčík, Samohýl, Foltýn, Reiskup, Ambruz, Potočný, Ševela, Musil.

POČENICE – NĚMČICE 1:7 (0:3)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Tentokráte bohužel není co hodnotit. Dvacet jedna inkasovaných branek z posledních tří zápasů, hovoří za vše. Naši jedinou branku vstřelil Juřena, po hezké akci Hrnčíře. Debakly máme v hlavách a je to znát. Rád bych se omluvil fanouškům, takto se dál prezentovat nemůžeme a je načase, tuhle ostudnou pasáž sezóny zlomit.“

Michal Štěpánek, as. trenéra Němčic: „Zápas začal opatrně, domácí se zaměřili na obranu, čekali na brejky a my se naopak snažili zatlačit soupeře a skórovat. První branku vsítil ve 28. minutě Kříž, když po rychle rozehraném trestném kopu umístil míč k tyčce. Za další čtyři minuty šel sám na domácího brankáře Motal a zvýšil na 2:0. Ještě do poločasu krásným lobem přes brankáře upravil na poločasových 3:0 opět Kříž. Druhý poločas se odehrál jen v naší režii. Domácí z ojedinělé akce dali jeden gól. Postupně Motal vstřelil další tři branky a Kříž v 78. minutě dovršil svůj hattrick a upravil na konečných 7:1.“

Branky: 71. Juřena – 32., 57., 65. a 67. Motal, 28., 45. a 78. Kříž. Diváci: 143. Rozhodčí: Závojský. Počenice: Šesták – Zbořil (46. Novotný. 73. Z. Novák), O. Novák, Juřena, Bareš (73. Hrušák), Lejsal, Kunčar, Jergl (73. Janoch), Hrnčíř, Barnet, Tesař. Němčice: Vajda – Vymětal, Darebníček, Lejsek, Kadlec, Zlámal, Kříž, Holý, Motal, Batoušek (50. Zavadil), Sklenář (70. Darebníček).

STŘÍLKY – KROMĚŘÍŽ B 2:13 (1:8)

Radovan Budín, hráč Kroměříže B: „V tomto utkání jsme po celou dobu dominovali. Měli jsme mnoho prostoru k tvoření akcí a následných zakončení. Za první poločas jsme dokázali nastřílet osm branek a několik šancí neproměnit. I ve druhém poločase byla režie hry na naší straně a přidali jsme další branky. Domácí však musím pochválit. Dali nám dvě branky po krásných akcích a zaslouženě své šance proměnili. Na naší straně musím vyzvednout devět vstřelených branek Dočkala. Jsme rádi, že jsme utkání zvládli.“

Branky: 44. Hubr, 82. Kryštof – 3., 12., 15., 21., 43., 76., 78., 81. a 88. Dočkal, 30., 38. a 62. Mlčoch, 19. Pecina. Diváci: 100. Rozhodčí: Mucha. Střílky: Maša – Dvořák, Hanák, Absolon (61. Handl), Hlaváč (66. Blaž), Posolda, Nezdařil, Klem, Hubr, Kryštof, Jelínek. Kroměříž B: Benedikt – Švajda, J. Novotný (46. Zlámal), Mlčoch (68. Zdráhal), Kutňák, M. Novotný (61. Dobrý), Dočkal, Pecina (46. Sakhenko), Budín, Klimek (61. Vytiska), Petr.

MORKOVICE B – BŘEST 5:1 (3:0)

Boris Kroutilík, asistent trenéra Morkovic B: „Od první minuty bylo jasné, kdo chce vyhrát. Dá se říct, že nás soupeř nijak neohrozil. Během dvaceti minut jsme měli pět vyložených šancí, ze kterých padly dvě branky. Druhý poločas vypadal obdobně, akorát to neskončilo větším rozdílem, protože jsme špatně řešili koncovku. Na hráčích bylo vidět, že chtějí ty body. Naše postavení v tabulce není ideální, Morkovice přece musí být úplně jinde, než předposlední v okresním přeboru. Do zápasu jsme mančaft posílili o Jablunku s Kapounkem a ti týmu ukázali, že je potřeba poctivá práce a ne jen si přijít zahrát fotbal, což bylo pro toto vítězství klíčové. S výkonem mohu být konečně spokojen.“

Lukáš Šoustek, trenér Břestu: „K dalšímu velmi důležitému utkání jsme zavítali na hřiště Morkovic. Náš dnešní soupeř, který stejně jako naše mužstvo počítá každý získaný bod, se pro náš vzájemný duel velmi výrazně posílil o šest hráčů, kteří pravidelně nastupují v krajském přeboru. Můžeme vést diskuzi jestli je to morálně nebo sportovně správné. Herní systém to však umožňuje, takže nemá cenu to více komentovat. Tento fakt zápas samozřejmě rozhodl. Domácí fotbalisté byli ve všech ohledech lepší, suverénnější a po velmi dobrém výkonu přesvědčivě vyhráli. Co mě ale mrzí víc je skutečnost, že se stále nedokážeme oprostit od zcela zbytečných a hloupých chyb, které nás v každém zápase sráží, stojí spoustu sil a mnohdy dostávají pod tlak. Nejinak tomu bylo i dnes. Přijdou ale vyrovnanější zápasy a každá taková chyba nás může velmi bolet.“

Branky: 6. a 20. Šipoš, 8. Jablunka, 68. Kapounek, 79. Vymazal – 66. Štauber. Diváci: 80. Rozhodčí: Zakopal. Morkovice B: Šebestík – Prachař (71. Goldman), Jablunka, O. Petráš, Oplt, Handl (61. Šustr), Kapounek, Maticz, Šipoš (71. Holan), J. Petráš (61. Vymazal), Skácel (83. Vlček). Břest: Kouřil – Hajdík, M. Šálek, Koudelníček, Konečný, Bureš, J. Šálek, Štauber, Trlica, Miklík, Látal (76. Hrabal).

ZÁHLINICE – LUBNÁ 3:2 (2:0)

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: "Druhý vzájemný zápas s Lubnou jsme odehráli na domácí půdě za vysokého počtu diváků, kterých se došlo podívat zhruba 250. Co se týče soupeře, tak jsme zvyklí, že tyhle zápasy končí většinou jedno brankovým rozdílem. V prvním poločase jsme ale mohli utkání vesměs rozhodnout, hned v 6. minutě si po individuální akci Tomáše Mrkvici srazil do vlastní brány míč hostující obránce. V 16. minutě si zase v prostoru malého vápna našel míč kapitán Paštěka a zvýšil vedení na 2:0. Ve 30. minutě se po faulu na Mrkvicu kopala penalta, kterou bohužel kapitán Paštěka neproměnil. Hosté se dostali snad jen do jediné šance, kdy mohli snížit výsledek utkání, ale proti byla obrana s brankářem Kováčem. V druhém poločasu se hosté herně zvedli a dokázali snížit na 2:1. Uklidňující branku ale dokázal elegantně vsítit Malát, který v 66. minutě zvýšil vedení na 3:1, když překonal brankáře lobem. V 87. minutě hosté vstřelili branku na 3:2 a bylo postaráno o drama. Naštěstí jsme si výsledek utkání dokázali pohlídat a zasloužené 3 body zůstávají doma. Jediné mínus snad bylo čekání na sudího, který utkání moc nezvládl. Děkuji klukům za srdnatý výkon a divákům za krásnou kulisu."

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Zaspali jsme úvod utkání, což se v konečném důsledku ukázalo jako rozhodující. Domácí se rychle dostali do dvoubrankového vedení. Do poločasu jsme mohli snížit, ale v obrovské šanci jsme se nedokázali prosadit. Kontaktní branka přišla až po hodině hry. Chvíli na to se domácí opět dostali do dvoubrankového vedení. Poté jsme snížili krásnou střelou Havlíka. Poté jsme se snažili o vyrovnání, které bohužel nepřišlo. Zejména za druhý poločas musím kluky pochválit, nechali na hřišti všechno. Škoda jen, že jsme z toho nevytěžili alespoň bod.“

Branky: 6. vl., 18. Paštěka, 66. Malát – 57. Scholz, 87. Havlík. ČK: 81. Mrkvica – 83. Ančinec. Diváci: 250. Rozhodčí: Benedikt. Záhlinice: Kováč – Mrhálek, Novotný, Kubík, Šustek, Jakvid, Paštěka, Dutkevič, Mrkvica, Malát (90. Horák), Kutňák (58. Mingisultanov). Lubná: Blažek – Halvík, Železník, Chýla, Makový, Ančinec, Havlík, Ševčík (85. Bořuta), Rybenský (54. Běták), Šiška (75. Bačinský), Scholz.

SKAŠTICE B – ŽALKOVICE 0:1 (0:1)

Lukáš Motal, trenér Skaštic B: „Utkání nám nevyšlo. Soupeř byl rychlejší, přesnější a vytvořil si daleko více šancí. Jen díky tomu, že neproměňoval šance jsme bojovali o remízu až do konce. Chyběl nám důraz v pokutovém území. Žalkovice vyhrály zaslouženě. My se musíme zlepšit a v příštím kole v Břestě se prezentovat jiným výkonem.“

Ján Horký, ved. mužstva Žalkovic: „Festival spálených šancí i tak by se dal komentovat zápas mezi sousedy v tabulce. Naše mužstvo bylo od začátku do konce aktivnější a po celou dobu domácí přehrávalo. Spolehlivě tentokrát fungovala obrana, a protože i v záložní řadě byla na naší straně vyšší kvalita, dostávali se naši útočníci často do zakončení. V tom nám bohužel scházelo více klidu a přesnosti, proto byl výsledek až do konce otevřený.“

Branky: 15. Němčík. Diváci: 90. Rozhodčí: Skyba. Skaštice B: Vymětal – Pitron, Bubla, Oračko, Ježák (67. Růžička), Škrabana, Icela (18. Hyánek), Rosecký (60. Židlík), Uličný, Číhal, Vymětal. Žalkovice: Rotrekl – Otáhal, Mrázek, Netopil, Němčík, Janečka, Pospíšil, Říkovský, Topič, Čevela, Kalousek.

LUTOPECNY – RYMICE 3:1 (3:0)

Josef Pospíšil, předseda Lutopecen: „Trochu jsme obměnili rozestavení a výsledek se dostavil již ve 3. minutě, kdy se naše mužstvo ujalo vedení a do 14. minuty přidalo ještě další dvě branky. Naše útočné akce byly nebezpečné, dostávali jsme se do dalších brankových šancí. Dvakrát jsme trefili tyčku, ale gól jsme již nepřidali. Hosté si v první půli snad ani žádnou šanci nevytvořili. Druhý poločas pokračoval v podobném duchu. Opět jsme si vytvořili několik vyložených šancí, ale místo zakončení, jsme zbytečně začali vymýšlet, jak ještě akce vyšperkovat a branku již nepřidali. V 67. minutě hosté po tečované střele snížili, zjednodušili hru nakopáváním za naši obranu. Začali si vytvářet standardní situace a po nich vznikaly před naší brankou závary. S vypětím sil jsme vítězství uhájili. Konečně po velmi dlouhé době jsme vyhráli a myslím si, že zaslouženě.“

Branky: 3. Krist, 12. Scripnic, 14. Daňek – 67. Čada. Diváci: 75. Rozhodčí: Zalabák. Lutopecny: Badziuk (63. Večerka) – Šilhár, Novák, Bleša, Krist (84. Pospíšil), Daňek (63. Palich), Císař, Scripnic, Chalany, Chalupa, Přecechtílek (76. Válek). Rymice: Krejčí – Machovský, Čada, Janalík, Doležel, Petrskovský, Matuška, Mlčák, Fuksa, Plhal, Medek.