V neděli zaujal čtyřmi brankami do sítě Zářičí. Dřínov hlavně díky mladému střelci zvítězil v 8. kole III. třídy skupiny B na Kroměřížsku 5:3 a upevnil si svoji pozici ve středu tabulky. „Utkání nám vyšlo. Divákům se muselo líbit, všichni do toho dali vše a hráli, jak uměli,“ říká Novotný.

Spoluhráče tentokrát zastínil mimořádnou střeleckou produktivitou. Hattrick stihl ještě v prvním poločase, po hodině hry zvyšoval na 5:1. „Už si nevybavuji, kdy jsem dal naposledy čtyři góly v jednom zápase, ale myslím, že předminulou sezonu se mi to povedlo,“ matně si vzpomíná.

I když víkendový zápas hodnotí po všech stránkách pozitivně, svůj výkon hodnotit nechce. „Pro mě samochvála moc není, snažím se podávat stabilní výkony,“ říká skromně útočník, který má na svém kontě už deset branek.

Spoluhráči ho však právem poplácali po ramenou a diváci ocenili jeho branky potleskem, fanoušek Barcelony a Lionela Messiho do kabiny nic přinést nemusí. „Draho mě to nevyjde, jen to s kluky zapijeme,“ přiznává s úsměvem.

Sokol zatím střídá dobré výkony s těmi horšímu, po výhře zase kouše porážka, a tak pořád dokola.

„Prostě hrajeme jak umíme,“ tvrdí.

Minulý týden fotbalisté Dřínova vyfasovali krutý výprask. Na hřišti Hanácké Slavie prohráli 0:20, na podzim je čeká ještě utkání se Spartakem Hulín. „Samozřejmě tyhle dva týmy jsou velmi kvalitní a nemají v téhle soutěži co dělat,“ má jasno Novotný.

Skromný jednadvacetiletý mladík patří mezi morkovické odchovance. Už v patnácti letech ale zamířil do Dřínova, kde je spokojený. Jinam ho to netáhne. I když jednou by si taky rád zahrál vyšší soutěž. Na přestup do jiného klubu ale nyní nemyslí. „V Dřínově mám už od mládí hodně kamarádů, je tady dobrý kolektiv. Určitě mě vyšší třída láká, ale doufám, že to bude za Sokol,“ přeje si.

Otázka je, co bude v dalších týdnech a zda se vůbec dohraje podzimní část sezony. „Obavy určitě mám, protože v současné době je to bohužel dost možné,“ dodává.

