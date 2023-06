POČENICE – ŽERANOVICE 3:1 (2:1)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „V zápase pravdy jsme za každou cenu potřebovali získat tři body a potvrdit tak vítězství z minulého kola. Naše plány však poměrně brzy dostaly povážlivou trhlinu, a to když se Žeranovice z rychlé akce ujaly vedení. Inkasovaný gól nás nepoložil, ba právě naopak nabudil, a když postupně na hlavu šutéra Tesáka, posadili lahůdkové centry nejprve Lejsal a chvíli na to Hrnčíř, znamenalo to dvakrát rozvlněnou síť a naše těsné vedení. Po přestávce hosté stupňovali tlak, drželi míč na svých kopačkách a my jsme odolávali jen díky Zátopkovu heslu: „Když nemůžeš, tak přidej víc“. Utkání a pravděpodobně i celou sezónu strhl v náš prospěch Jergl, krásnou brankou z precizně zahraného přímého kopu. Výhra je zasloužená, vydřená a celý tým zaslouží absolutorium.“

Karel Klimek, trenér Žeranovic: „Nám o nic nešlo a domácí potřebovali body. Takže bylo pro nás důležité tento zápas vyhrát, aby se předešlo nejrůznějším spekulacím. Kdo mě zná tak ví, že jsem zásadně proti těmhle věcem. Zápas pro nás začal velmi dobře a ve 13, minutě jsme vedli. Poté ovšem domácí začali doslova jezdit po zadku a nenechali nám ani kousek prostoru, dohrávali souboje a našim klukům tahle hra vůbec nevoněla. To taky vedlo k otočení skóre na 2:1 pro domácí. Od první minuty druhého poločasu bylo na hřišti jen jedno mužstvo a to naše, které chtělo hrát fotbal. Prakticky celý druhý poločas se hrálo na straně domácích s občasným výpadem. Zhruba v 70. minutě se ukázal domácí gólman, když se prezentoval skvělým zákrokem po Vaculíkově střele. Bohužel těch nebezpečných střel bylo málo a tak přišel trest v podobě brejku a faulu u hranice šestnáctky. No a domácí hráč to trefil asi nejlépe, jak to z dané pozice trefit mohl. Kdo na zápase byl, nemůže nám říct, že bychom zápas odchodili a něco vypustili. Domácí si výhru zasloužili především za svou bojovnost a obětavost ve druhém poločase.“

Branky: 23. a 25. Tesák, 86. Jergl – 13. Šuba. Diváci: 210. Rozhodčí: Závojský. Počenice: Šesták – Hrnčíř (60. Hrušák), Lejsal, Tesák (88. Barnet), Jiříček (60. Šustr), Jiřík (88. Zbořil), Otevřel (46. Niedermertl), Juřena, Zapletal, Jergl, Novák. Žeranovice: Bakalík – P. Hasala, Hubík, Menšík, Řihák, Vaculík, M. Hasala, Zimčík, Košina, Šuba, Pospíšil (46. Zámorský).