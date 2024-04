Domácí fandové tak po dlouhé zimní pauze velebilo nového střelce. Toho první jarní duel vyjde velmi draho.

„Vím, že je to pro tým, takže rád něco přinesu, ale nemáte tip na dobrý kontokorent?“ vtipkoval po vydařeném střetnutí jeho hrdina.

Prášek od utkání nic moc nečekal, vždyť dres v soutěžním zápase navlékl po neuvěřitelných šestnácti letech!

„A teď mě kluci poslali do útoku,“ nechápal. „Ale myslím, že ani na střídačce nejsem vyloženě špatný,“ přidal s úsměvem.

Proti Mrlínku se ale vpředu neskutečně činil. Skóre sice ve 37. minutě otevřel Martin Žejdlík, pak už se prosazoval pouze Prášek.

Hned po přestávce zvýšil na 2:0, v 58. minutě skóroval znovu a následně zkompletoval čistý hattrick.

„Z mého pohledu byly góly podobné. Dvakrát mi nachystal míč kapitán David Šindelek a jednou mě použil Jarda Žejdlík jako odrazovou plochu. Ve všech případech jsem jen dokopl míč do brány,“ líčí s úsměvem.

Tři branky v jednom utkání vstřelil naposledy v dorostu. „Takže to je nějakých dvacet let,“ říká Prášek.

Nejen proto na nedělní duel jenom tak nezapomene.

Přitom podmínky byly nic moc.

„Měkký a mokrý terén nepřál kombinační hře, ale na to jsme byli připravení. Od začátku nám výborně pracovala obrana a střed hřiště, což vytvářelo základ pro přesun do útočné fáze. V prvním poločasu se nám podařilo vypracovat pár šancí, ale brankař hostů svůj tým podržel. Jednoduchý zápas to určitě nebyl, až důraz a gól Martina Žejdlíka nás postavil do lepší pozice. Pak nám vyšel vstup do druhé půle a po dvou brzkých gólech se hra uklidnila a více jsme kombinovali a drželi míč,“ popisuje.

Fotbalisté Komárna - Osíčka slaví výhru nad Mrlínkem.Zdroj: se svolením Filipa Práška

Favorizované Komárno – Osíčko nakonec soupeře přehrál 4:0 a upevnil si vedení v čele nejnižší soutěže na Kroměřížsku.

Rodáka z Hodonínska, který se po studiu přestěhoval za ženou do Hranic na Moravě, zlákal do Komárna Jaroslav Pavela.

„Původně jsem si šel na trénink jenom kopnout a najednou posílám údaje na registraci a pak už piji předzápasové Lamborghini Espresso,“ směje se.

Učitel na zdravotní škole v Hranicích má na starosti obor Záchranář a zároveň učí tělocvik, takže s pohybem a kondicí nemá problém.

Je sportu vede i své dva syny. „Oba hrají fotbal. Navíc jsem teď začal u staršího dělat asistenta trenéra, takže na hřišti jsem teď zhruba třikrát týdně plus můj trénink za Komárno,“ informuje.

I když Prášek fotbal aktivně dlouho nehrál, má dětem co předávat. Rodné Velké nad Veličkou v roce 2007 pomohl k postupu z I. A třídy do krajského přeboru, kde tehdy Kordárna skončila třetí. „Další rok už jsem se věnoval studiu v Olomouci a na fotbal nebyl čas,“ vysvětluje svůj předčasný konec.

I když nyní žije na Hané, na Horňácko se rád vrací za rodinou i přáteli.

„Vždyť jsem tam vyrostl. Pravidelně jezdíme k rodičům, mám tam velice dobré kamarády, třeba bratry Mackovi. Zapomenout nesmím na nádhernou přírodu, folklór, jídlo a taky na slivovici, fotbal a ženy,“ dodává s úsměvem.