Zkušený sedmadvacetiletý obránce dvakrát v pokutovém území fauloval a sudí Černoevič pokaždé nařídil proti hostům penaltu. Béčko Slovácka nabídnuté šance využilo a hlavně díky proměněným pokutovým kopům krajského rivala přestřílelo 4:3. „Je to trošku divoký start na první kolo, ale už se s tím nic dělat nedá,“ věděl krátce po nedělním dopoledním duelu smolař Hloch.

Poprvé se dopustil prohřešku proti pravidlům v nastaveném čase první půle, kdy po standardní situaci Sadílka zatáhl nabíhajícího Krejčího. Zatímco většina diváků sledovala míč letící mimo tři tyče, hlavní rozhodčí nekompromisně ukázal na bílý puntík. „Takových soubojů jsou v šestnáctce pokaždé stovky a je jenom na rozhodčím, zda to pískne na jednu nebo druhou stranu. On si vybral, že to pískne domácím,“ prohlásil Hloch.

Zkušený zadák pak krátce po přestávce smolně podrazil na hranic šestnáctky Sadílka a béčko Slovácko kopalo druhou penaltu. „Jak jsem se vracel dozadu, udělal mi kličku do protipohybu. Bylo to slyšet, jak jsem ho štrejchl. Byla to moje nešikovnost. Ale nevím, zda to bylo v šestnáctce, nebo mimo ni,“ říká Hloch.

Hanáci na kunovické Bělince neudrželi rychle získané vedení a po obdržených brankách na přelomu první a druhé půle odjeli domů bez bodu. „První půlka z naší strany nebyla vůbec špatná,“ míní bývalý hráč Olomouce a Hulína. „Až na posledních patnáct minut úvodní části jsme hráli to, co jsme chtěli. Po vedoucím gólu jsme však přestali být aktivní. Slovácko naopak začalo hrát a my jsme byli pod tlakem. V takovém duchu se to neslo i ve druhé půli. Jenom kvůli našemu výpadku se zápas obránil proti nám,“ štve Hlocha.

Ani po prohrané přestřelce ale návratu na Hanou nelituje. „To vůbec ne. Pro mě to byla jasná volba. Já to mám v Kroměříži moc rád,. Jsou tady super lidi, taky nádherný stadion. Jsem rád, že jsme se domluvili a že jsem zase tady,“ těší Hlocha.

V zimě oporu mužstva vedení klubu stejně jako brankáře Kofroně vyřadilo z kádru, když se dozvědělo, že oba hráči bez jejich svolení nastoupili v přípravě za Frýdek-Místek. Právě v dresu Lipiny strávil Hloch jarní část minulé sezony. „Nelituji toho, že jsem tam byl. Spíš bych to dneska už udělal jinak. Je to pro mě další cenná zkušenost,“ říká.

Frýdek i Kroměříž v minulém ročníku bojovali o vítězství v MSFL, nejlepší finiš nakonec měla brněnská Líšeň, která i přes rozpačité jaro postoupila do druhé ligy. Severomoravané byli až třetí. „Soutěž jsme chtěli vyhrát, ale postup nám nakonec utekl v posledním kole. Zklamání bylo, ale po jednom večeru to opadlo,“ pravil Hloch.

Teď už na minulost nemyslí a dívá se pouze před sebe. Motivaci má velkou. „Teď jdeme třetí ligu vyhrát s Kroměříží,“ usmívá se navrátilec v dres hanácké Slavie.

Že favorit padl hned v úvodu? „Jedna vlaštovka jaro nedělá,“ připomíná sedmadvacetiletý borec.

Červenkům tým se nyní plně koncentruje na páteční domácí zápas se Znojem. „Budeme ho chtít stoprocentně zvládnout,“ burcuje a láká fanoušky do hlediště. „První zápas nám sice nevyšlo tak, jak bychom si představovali, ale příště to určitě bude lepší,“ slibuje.

Hlavně žádné penalty, prosím.