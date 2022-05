Favorit je jasný. Rezerva Hanácké Slavie letošní sezonu zvládla s jedinou remízou, bez porážky. Postup do I. B třídy si zajistila již pět kol před koncem.

Pohár OFS Kroměříž 2021/2022

SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ B – TJ SOKOL ŽALKOVICE

Kdy: pátek 3. června v 17.30

Kde: stadion Hanácké Slavie Kroměříž, Obvodová ulice

Rozhodčí: Zbyněk Tříska – Pavel Mucha, Vlastimil Skyba

Hanáci ale zůstávají před klíčovou bitvou obezřetní, pokorní. „Před námi je devadesát minut, v nich se může stát cokoliv. Kluci jsou ale připravení odevzdat maximum. Zápas si chtějí užít a samozřejmě vyhrát,“ říká trenér fotbalistů Kroměříže B Karel Heinz.

Jeho tým se na duel těší, podobné střetnutí si většina jeho svěřenců zahraje poprvé v kariéře. „Finále každé soutěže má svoji důležitost, význam. Málokdy se podaří, aby se hrálo na domácím hřišti, před vlastním publikem. Pro kluky je to odměna za ty dva roky, co béčko vzniklo,“ vnímá Heinz.

Soupeře z dolní poloviny tabulky okresního přeboru nepodceňuje, byť na podzim béčko Kroměříže zvítězilo v Žalkovicích přesvědčivě 4:0. Domácí odveta je na programu až na konci sezony.

Jak na tom oba týmy jsou, ukáže právě páteční finále. „Soupeře nemůžeme podceňovat. Už u nich to pro nás byl velmi těžký zápas. Žalkovice jsou nepříjemný, tvrdý a důrazný protivník, který se umí prosadit ze standardních situací. Právě v nich je jejich největší síla,“ míní Heinz.

„Navíc mají dlouhou a bohatou historii. Působí tam spousta hráčů, kteří prošli kroměřížským fotbalem. Jejich lídrem je Tomáš Netopilík,“ vyzdvihuje.

Béčko Hanácké Slavie se bude spoléhat na kombinační fotbal, na svém velkém hřišti chce využít rychlost a dravost mladých hráčů.

Sokol bude čelit útočné síle soupeře jen velmi složitě. „I když se předem nevdáváme a chceme utkání odehrát co nejlépe, výsledek je v tomto případě asi daný. Rozdíl v kvalitě obou týmů je velký, musí se projevit. Pokud by tomu tak nebylo, bylo by to něco špatně,“ míní sekretář Žalkovic Radomír Pala.

Tým vedený trenérem Dominikem Kubou stejně jako fanoušci finále až tolik nežije. „Samozřejmě v rámci okresu je to pěkné, ale že bychom z toho metali kozelce, to rozhodně ne,“ usmívá se Pala.

Žalkovice v poháru žádné velké cíle neměly. Postupnými kroky ale dokráčely až do finále, které chtějí odehrát důstojně. Hlavně se vyhnout debaklu, na víc nepomýšlejí.

Ani vesnice není fotbalem poblázněná, zápasem nijak nežije. „Necítím žádný velký zájem, lidé to neprožívají. Asi je to tím, že vítěz je předem jasný. Kdybychom hráli třeba s Hulínem, můžeme uspět, ale tady mám obavu, že z 99 procent je výsledek jasný,“ prohlásil zkušený činovník.

Žalkovice, které v minulosti hrály krajské soutěže, neprožívají zrovna vydařené období. První tým je až devátý, klub poprvé v historii nemá žádné mládežnické družstvo.

„Čekali jsme to lepší,“ přiznává Pala. „Bohužel máme stejné problémy jako jinde po světě. Moc se netrénuje, kluci mají jiné zájmy, před fotbalem upřednostňují zábavu, jiné akce, což mi nesmírně vadí. Každý by měl mít zodpovědnost vůči kolektivu,“ je přesvědčený.

Některé žalkovické hráče nezláká ani finále poháru. „Kompletní nebudeme. Někteří kluci pracují v Praze, domů jezdí jenom občas,“ posteskl si Pala.

Zato Hanáci jsou nažhavení, v plné síle. Žene je vidina další výhry, trofeje.

Po pátečním utkání nebude dekorován jenom vítěz okresního poháru, ale i přeboru, takže hráči Kroměříže budou po utkání jistě slavit.

Vedení klubu pro fotbalisty chystá překvapení, taky pohoštění. Večer se na protáhne, nikdo domů spěchat nebude.