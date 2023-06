ANALÝZA možných postupů a sestupů v okresech. Kdo zvažuje návrat z kraje?

PRAVČICE – POČENICE 1:3 (0:1)

Stanislav Juřena, kapitán Počenic: „Zápas jara jsme zvládli herně i výsledkově, podařilo se nám tak soka z Pravčic bodově dotáhnout a vrátit se do tuhého boje o záchranu. Hned od úvodu jsme diktovali tempo hry, lépe se pohybovali a chodili do rychlých kontrů, výborně fungovala kompaktnost mezi řadami a křídelní akce. Vedení jsme se ujali po ose Jiřík - Tesák, který se pohotově zorientoval ve vápně a nekompromisně zavěsil. Dvougólový náskok přinesla nezištná asistence Jergla, jenž naservíroval míč skórujícímu Jiříčkovi. Domácí poté vrhli všechny síly do útoku, vsadili na dlouhé, nakopávané míče do vápna, a když dali kontaktní gól, bylo zaděláno na drama. Naštěstí jsme koncovku ustáli a třetí úder zasadil Pravčicím zkušeně Tesák. Na kluky jsem nesmírně hrdý, dokázali jít přes bolest a na hřišti nechat všechno.“

Branky: 71. Jetelina – 17. a 85. Tesák, 62. Jiříček. Diváci: 130. Rozhodčí: Skyba. Pravčice: Bucha – Jetelina, Tobolík, Hrdlička, Vaculík, Absolon (70. Gankhuyag), Zapletalík, Źelizňák, Janováč, Filandr, Batík (55. J. Zapletal). Počenice: Šesták – Hrnčíř (79. Niedermertl), Lejsal (74. Hrušák), Tesák (87. Barnet), Jiříček, Jiřík, Otevřel, Juřena, Zapletal, Jergl (79. Šustr), Novák (74. Zbořil).

Zdroj: Břenek Martin