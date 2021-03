Nemají tak velké ambice jako konkurenční Zborovice, přesto také fotbalisté Němčic chtějí dohrát alespoň čtyři podzimní kola, aby se letošní sezona počítala a nejlepší týmy z každé soutěže mohly jít nahoru.

Fotbalisté Němčic (v bílém). Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Ostrčilík

„Samozřejmě předčasný konec by nás všechny hodně mrzel, protože by to byla už druhá nedohraná sezona. Přitom stejně jako loni máme velmi dobře našlápnuto,“ upozorňuje předseda němčického klubu Roman Darebníček.