Rezervní mužstvo jste přihlásili úplně odspodu. Jak je těžké pro hráče hledat motivaci?

Určitým způsobem je to složité. Se všemi hráči jsme však neustále v kontaktu, vysvětlujeme jim, proč to tak je. Zakládáme si na pokoře. Chceme, aby mladí kluci tak vystupovali a byli si vědomi toho, že nastupují proti hráčům, kteří fotbal mají jako zábavu a zpestření.

Do každého zápasu jdeme s jasným cílem – chceme vidět principy od postupného útoku, zodpovědnosti, hry jeden na jednoho. V zápasech můžou své dovednosti vyzkoušet a zdokonalovat.

Vaši hráči disponují odlišnými tréninky a kvalitami. Stává se někdy, že by hráči své soupeře chtěli zesměšnit?

Jako zkušenější hráč jsem se určitým způsobem setkal s tím, že k tomu se jaksi sklouznout může. Když se ale tak stane a případně se někdo pokusí soupeře zesměšnit, tak od trenérského štábu nebo hrajících trenérů okamžitě přijde zpětná vazba, že takhle Hanáckou Slavii rozhodně prezentovat nebude. Náznaků však bylo hodně málo. Před sezonou i jednotlivými zápasy je jasně řečeno, že takhle se chovat nebudeme. Pokora musí být.

Řešili jste už podobné prohřešky?

Výraznější prohřešky neřešíme. Jsou to malé detaily, které si vyříkáme.

Jakou máte odezvu od ostatních klubů na účast v nejnižší třídě?

Záleží jak u kterých. Určitě se setkáme s týmem, pro který to je zpestření, hraje proti klukům s jistou kvalitou. Panuje tam spokojenost, že si zahrají na dobrém terénu. Snažíme se jim vytvořit prostředí, aby se tady cítili dobře.

Setkali jsme se však také s mančaftem, který byl s naší účasti v soutěži nespokojený. Během zápasu se to snažíme vysvětlit, že v soutěži musíme být, abychom se posunuli výše. Je to však těžké, v zápasech většinou dominujeme, bývá složitější to skousnout.

Kam byste tedy až chtěli postupovat?

Cílovou soutěž danou nemáme. Hodláme pokračovat přirozeně, netlačit na pilu, že bychom měli pokračovat každý rok. Soutěž by pro hráče měla být adekvátní, aby v případě malého vytížení mohli hrát. Reálně bychom to viděli na I. A., či I.B. třídu.

Důležité pro vás bude, abyste se v určité soutěži také nezasekli, že?

V tomto smyslu čím rychleji půjdeme nahoru, tím lépe. Přijdou ovšem náročné zápasy, velice dobří soupeři, kteří budou mít oproti našim mladým klukům zkušené hráče. Narazíme na ambiciózní mužstvo, jak to může být s Hulínem. Kdybychom se někde zdrželi, v klubu by se to výrazněji neřešilo.

Jediným soupeřem pořádným se zdál být Spartak Hulín. Tam by se ukázalo, jak na tom jste. Jak byste k zápasu přistoupili?

Mužstvo na utkání „B“ tvoříme před víkendem. Jsme si dobře vědomi, že Hulín je pro nás konkurentem. Věřím, že bychom se na utkání nachystali a zvládli. Na podzim jsme měli mít výhodu domácího prostředí, což by hrálo velkou roli. Absence zápasu mě mrzí i z diváckého pohledu. I když je to poslední soutěž, máme rivalitu, přišlo by hodně lidí, mohlo být pěkné odpoledne.

Jak jste vlastně viděl uplynulou podzimní část?

Úspěchem pro nás bylo, že se nám povedlo „B“ založit. Jedná se o dlouhodobý projekt a pro klub má velký význam. Chystalo se to už dlouho.

Výsledky odpovídají kvalitě, kterou máme, ta je vyšší, než jakou hrajeme soutěž. Nastavení a pravidla FAČR jsou však taková, že jsme museli začít od nejnižší soutěže.

Především vynikal útočník Edvard Vasiljev, který v 8 zápasech vstřelil 31 branek. Má vůbec smysl takové hráče do zápasů nasazovat?

Disponuje kvalitou a smysl to má. Je to o návaznosti projektu s propojením s „A“. Má kvalitní proces třetiligového týmu, tréninky absolvuje s ním, je v kontaktu třetí ligy. V kontextu víkendu odehraje utkání, spíše ale jde o herní praxi. Do budoucna s ním počítáme jako s hráčem prvního mužstva. Doufáme, že nám to vrátí, že jsme se v něm nezmýlili. Může to být střelec. Kdybychom dali ven informaci, že je k dispozici, stoprocentně by po něm sáhly jiné týmy.

Dohraje se podle vás alespoň podzim?

Doufáme, že se dohraje tak, aby se mohlo postupovat v rámci všech soutěží.

Mluví se o regulérnosti…

Souhlasím s tím, že jistá nespravedlnost v tom bude. Nejen ve fotbale za poslední rok bylo tolik spravedlivých a nespravedlivých rozhodnutí, že to případně budeme muset skousnout. Pokud někdo tak rozhodne, soutěž se pro letošní sezonu zruší.

Jak momentálně vůbec probíhá příprava „B-týmu“ Kroměříže?

Někteří hráči jsou součástí „A“, víceméně tak do přerušeného procesu jeli v normálním režimu. U-19 má své plány od trenéra. Další část, pod kterou spadám také já, se připravuje samostatně, jak každý zná za vhodné.

Na závěr mám otázku přímo na vás. Na podzim jste odehrál 7 zápasů a dal 6 branek. Jak jste spokojený se svými výkony?

Je těžké se hodnotit. (s úsměvem) Člověk dal nějakým způsobem fotbal stranou, bere spíše jako doplněk. S výkony jsem spokojený jak kdy. Odtrénuji zápas mládeže a bez jídla hned přejíždím na utkání mužů. Celkově jsem však rád, že se aktivně můžu zapojovat.