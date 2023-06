Za osobním úspěchem Petra Krejčího mimo jiné stojí návrat trenérů. „Předtím jsme se víceméně vedli sami. Trenéři tomu dali řád,“ zmiňuje důležitost koučů, kteří pomáhají Roštínu od prvního jarního kola.

Díky parádnímu počínání směle atakuje nejlepšího kanonýra soutěže. Před sebou už má pouze o dva roky mladšího Milana Frýdla, ten úspěšně pálil 29krát. Za Krejčím je Karel Lepša, který přesně mířil 26krát. „Ani jsem si nemyslel, že bych se jim vůbec mohl přiblížit,“ přiznává. S oběma se dobře zná. „Vážně jsem to vůbec nečekal, tím pádem jsme se ani nehecovali.“

Zatímco Frýdl (Zborovice B – 1. místo) a Lepša (Rajete – 2. místo) táhnou svá mužstva k vrcholu tabulky, tak branky Krejčího stačí jen na polovinu soutěže. „Teď už to neřeším,“ říká skálopevně. „Chtěli jsme uhrát střed tabulky, mít aktivní skóre. To by i nějak mohlo vyjít,“ tuší.

V aktuálně osmém týmu III. třídy skupiny B celkově působí už čtvrtým rokem. Za tuto dobu se zde dostal na hranici 100 branek. „Sám jsem si to ani nevybavoval. Asistent trenéra je však pečlivý, zapisuje si to. Dal mi rozpis gólů, mohl jsem se tak podívat, kdy a kde jsem je dával. Překvapil mě tím,“ děkuje na dálku.

Úspěšné zásahy zpravidla něco stojí, kabina tyto věci „neodpouští“. Jak to je však u Krejčího, který letos pálí pravidelně? „Vstřelil jsme tři i čtyři góly, nosím to průběžně. Hlavní bude závěrečná. Pochopitelně se ale to prodraží,“ uvědomuje si s úsměvem.

Divizní Skaštice favoritu vzdorovaly. Citelně chyběl kanonýr

Petr Krejčí se od léta potkává s novým týmem, v uplynulém ročníku pomohl Zborovicím do I. A třídy. „Měnil jsem práci, časově by to bylo náročnější. Doma mám i malou dceru. Ve vyšších soutěžích je potřeba jednou dvakrát týdně trénovat. Tady víceméně stačí jít občas na trénink a poté na samotný zápas,“ vysvětluje zkušený fotbalista.

Opora Roštína má za sebou bohatou kariéru. Nastupovala také v Morkovicích, Otrokovicích nebo Kroměříži. V mládeži rok a půl působila ve Slovácku. „Více asi už prorazit nešlo,“ přemítá.

„Fotbalově jsem možná i měl navíc, když však měla být nějaká šance, tak jsem utrpěl zranění. Takových kluků je tam navíc mnoho. Celkově to však hodnotím pozitivně, mohl jsem se věnovat rodině, práci. Ničeho nelituji,“ uzavírá druhý nejlepší střelec III. třídy skupiny B na Kroměřížsku.