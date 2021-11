Vždyť Bařice, za které nastupuje, na podzim nezískaly ani bod a s hrozivým skóre 12:82 uzavírají tabulky III. třídy skupiny B.

Zklamaný odchovanec Zdounek k posledním čtyřem duelům radši ani nenastoupil. „Fotbal mně víc bral než dával. Úplně mě to přestalo bavit,“ přiznává bývalý hráč Lubné a taky velký fanoušek Baníku Ostrava.

Nacházíte na podzimní části alespoň něco pozitivního?

Asi ne. Podzim se nedá hodnotit jinak než záporně. Strašidelná nula v kolonce bodů, šílené skóre. To se jen tak nevidí. Bohužel se nám nepovedlo vlastně vůbec nic.

Co je největším problém Bivoje?

Náš největší problém je asi ve zkušenostech mužstva plus tréninková morálka. Někdy se nás sešlo jedenáct, ale většinou se trénovalo v počtu čtyř hráčů a s tím se bohužel ani poslední třída hrát nedá.

Je šance, že se situace na jaře zlepší?

Těžko říct. Náš tým není nijak mladý, chybí mladá generace, kluci kolem dvaceti let tu prakticky vůbec nemáme. Většina hráčů se pohybuje kolem třiceti a víc let. Dokonce s námi nastupují i dva hráči co mají přes padesát let. V dnešní době není jednoduché sehnat hráče a k nám tím tuplem, když se nám asi posledních pět let nedaří uhrát body.

Je těžké se motivovat, jezdit na zápasy, když se jenom prohrává?

Je to obrovsky těžké. Já vždycky do toho šel s tím, že se u nás ve vesnici aspoň něco děje. Lidi přijdou, dají si pivko, klobásu mrknou na fotbal a pokecají. Ale přiznám se že poslední čtyři kola sem už nehrál. Fotbal mně víc bral než dával, úplně mě to přestalo bavit. Kluci to naštěstí dohráli se ctí. Uvidíme co bude dál.

Potěšily vás alespoň tři branky, které jste na podzim dal? Jste nejlepším střelcem týmu …Těch gólů bylo popravdě pět, ale páni rozhodčí mě dva vzali a napsali je spoluhráčům. (úsměv) Ale to nic nemění na tom, že tohle pro mě vůbec nic neznamená. Kdybychom místo pěti branek měli alespoň pět bodů, bylo by to lepší. Osobní statistiky už pro mě nejsou důležité.

Co pro vás fotbal vůbec znamená?

Fotbal už je pro mě jenom zábava. Dřív jsem hrával vyšší soutěže ale zdravotní stav mně v nich nedovolil pokračovat. S tréninky je to u nás těžké. Dřív jsme se scházeli jen v pátek, potom jsme začali chodit i v úterý, ale většinou nás bylo tak pět, a z toho dva někdy tři brankáři.

Jak moc vás zasáhla dlouhá pauza způsobená pandemií koronaviru?

Pauza byla dlouhá a popravdě jsem defacto úplně vypnul a věnoval se jiným věcem.

V kariéře jste prošel Zdounkami i dalšími kluby. Kde se vám nejvíce líbilo, dařilo? Na co rád vzpomínáte?

Každé angažmá mělo své kouzlo. Na Zdounky nikdy nedám dopustit. Tam jsem se vše naučil, poprvé sem jako dorostenec nastoupil v první B třídě. V Kroměříži jsem si zahrál druhou žákovskou ligu, byl jsem ve výběru Zlínského kraje. To jsou krásné zážitky, ale právě tady začaly mé zdravotní problémy s koleny. A co se týče Bařic, po fotbalové stránce to možná nebylo nikdy top, ale díky bařickému fotbalu mám skvělou manželkou a dvě krásné děti.

Na jakém postu nejčastěji nastupujete?

Začínal jsem jako útočník. V Kroměříži ze mě ale udělali obránce a tam jsem po zbytek kariéry zůstal. Ať už jsem nastupoval na stoperu nebo na kraji obrany. V Bařicích ale pokud není potřeba zaskočit v obraně, hraji střed zálohy, kde měto asi baví nejvíc. Člověk může tvořit hru a taky se dostane i do zakončení.

Patříte mezi fanoušky Ostravy. Jezdíte i na ligové zápasy? Myslíte si, že se Baník dostane do pohárů?

Fanouškem Baníku jsem od mala. Můj táta se narodil v Porubě, takže to přišlo asi tak nějak automaticky. Od chvíle, kdy jsem začal fotbal vnímat, byl pro mě Baník na prvním místě. Na zápasy jezdíme, ale bohužel ne tak často, jak bych chtěl. Bohužel nemám to nejblíž a taky mám rodinu, nemůžu být každý víkend pryč. Ale snažíme se tak třikrát až pětkrát za rok vyrazit do Ostravy. Myslím že na poháry ještě úplně čas nedozrál, i když bych si to moc přál. Po letech temna a druhé lize je teď snad situace stabilizovaná, což dokazuje i letošní sezona. Myslím že to páté místo nám zatím sluší, na tu top trojku zatím úplně nemáme. Samozřejmě by bylo super, kdybychom se dostali alespoň před Slovácko, ale poslední dva roky Slovácko podává vyrovnané výkony a bude těžké se před ně dostat.