Podobné záběry až do středy vídali pouze v televizi, teď byli sami za hrdiny. Fotbalisté Komárna – Osíčka ve státní svátek dosáhli na největší úspěch klubové historie, dotkli se hvězd.

Trefa Martina Žejdlíka ve finále okresního poháru

Tým složený převážně z veteránů nad čtyřicet let nečekaně ovládl Pohár OFS Kroměříž, když ve finále gólem střídajícího Filipa Práška z 89. minutě přetlačil favorizované Morkovice B a po šťastné výhře 2:1 slavil společně s fanoušky na druholigovém stadionu Hanácké Slavie životní triumf.

O tomhle zápase budou hlavní aktéři jednou vyprávět svým vnoučatům. Komárno s Osíčkem nikdy předtím nic podobného nezažilo, teď se zlatým písmem zapsalo nejen do historie poháru.

Finále Poháru OFS Kroměříž -

KOMÁRNO – OSÍČKO – FC MORKOVICE B 2:1 (0:0)

Branky: 50. Martin Žejdlík, 89. Filip Prášek – 83. Ondřej Hrnčíř. Rozhodčí: Kopřiva – Hebnar, Skácel (Pochylý). Červená karta: Ondřej Hrnčíř (Morkovice B). Diváci: 347.

„Je to největší úspěch,“ zářil útočník a jedna z klubových legend Jaroslav Žejdlík.

„Radost byla neuvěřitelná. Nejlepší bylo, jak sudí pískl konec a všichni naši příznivci vběhli na hřišti a slavili s námi. Bylo to jako v televizi,“ přidává s úsměvem záložník Lukáš Machač.

Euforie na strašně vítězů byla neuvěřitelná. Podceňovaný outsider, který se po většinu utkání jenom bránil, využil své dvě příležitosti a posíleného soupeře z vyšší třídy nečekaně sundal z piedestalu, sám se vydrápal až na vrchol.

„Je neuvěřitelné, co jsme dokázali. Komárno je malá obec, přesto jsme to s kluky zvládli,“ zářil Machač.

Komárno – Osíčko muselo cestou na vysněnou trofejí zdolat čtyři silné soupeře. Po Hulínu, béčku Skaštic, rezervě Kvasic povalilo i morkovický záložní tým, úspěch zkušené party nebyl náhodný.

„Celá pohárová cesta byla jako neskutečná pohádka. Na začátku jsme si říkali, že to jsou spíše přípravné zápasy, že nic nebudeme hrotit, nakonec jsme došli až do finále, které jsme si chtěli hlavně užít. Je neskutečné, že to vyšlo,“ nechápe Machač.

Fotbalisté Komárna – Osíčka to měli na stadionu Jožky Silného složité. Proti stál totiž silný protivník, v sestavě měl i borce z krajského přeboru.

„Přišlo mi, že jsme hráli spíš s áčkem než s béčkem,“ poznamenal Žejdlík. „Na Morkovicích bylo od začátku vidět, jak moc chtějí uspět. Herně byly lepší, my jsme však do toho dali srdce, úplně všechno,“ říká.

Tým „důchodců“, se v první půli víceméně jenom bránil. Občas zahrozil po ojedinělé akci, na branku ale do přestávky nevystřelil.

„Od začátku jsme byli pod velkým tlakem. Na soupeři bylo vidět, že chce zápas rozhodnout co nejdřív. Po tom, co jsme přečkali šance Morkovic, které jednou nastřelily i břevno, jsme se postupně dostávali do hry,“ líčí Machač.

Komárno – Osíčko ještě víc nakopla vedoucí trefa Martina Žejdlíka v 50. minutě, kdy se trefil hlavou po standardní situaci.

„Soupeř najednou znejistěl a utkání dostalo úplně jiný náboj,“ upozorňuje Machač.

„Morkovice přestaly hrát, kombinovat a pak už to bylo padesát na padesát,“ přidává Žejdlík.

I když protivník v závěru srovnal na 1:1, šťastnější bylo nakonec Komárno – Osíčko, které v 89. minutě duel rozhodlo.

„Soupeř se nechal rozhodit. Reklamoval nějaký faul, přestal hrát. Já jsem žádný hvizd neslyšel, dal jsem míč po sebe Filipu Práškovi a ten to uklidil do sítě,“ popisuje klíčový moment emotivního zápasu.

Pak už vypukla jenom euforie, obrovské veselí. Každý si pobyt na druholigovém stadionu náležitě vychutnal. „Já jsem tam hrál za Hranice třetí ligu, ale mladí kluci tam nastoupili poprvé. Všem jsem říkal, že je to pro ně velký svátek, ať si to hlavně užijí,“ prohlásil Machač.

Oslavy ze stadionu pokračovaly v autobuse, velké vítězství se zapíjelo i po příjezdu do Komárno, kde hned vedle obecního úřadu mají fotbalisté svoji klubovnu.

„Pilo se pivo, slivovice či zelená. Spousta kluků včetně mě šla ale do práce, takže jsme se museli krotit. Hlavní oslavy si necháme až na konec sezony, kdy to bude asi velké,“ tuší Žejdlík.

Fotbalisté Komárna - Osíčka slaví triumf ve finále Poháru OFS Kroměříž, když ve zdolali zdolali Morkovice B 2:1.Zdroj: Deník/Libor Kopl

„Manželka už mi říkala, že má se zakončené strach. Slíbil jsem jí, že se někdy vrátím,“ přidal se smíchem Machač.

Fotbalisté Komárna – Osíčka prožívají mimořádnou sezonu. V letošním ročníku ani jednou neprohráli, jsou blízko zisku double. Ve třetí třídě skupiny A totiž jenom jednou remizovali, soutěž opanují potřetí za sebou. Otázka je, zda po zlatém hattricku zamíří konečně nahoru, budou hrát okresní přebor.

„Je to věc jednání,“ tvrdí Machač. „Herně bychom na to v pohodě měli, horší je ale dojíždění. Jsme na konci okresu a zatímco ve trojce máme všechny soupeře blízko, po postupu bychom museli jezdit za Holešov, do okolí Kroměříže,“ vysvětluje Žejdlík.