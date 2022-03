Jste spokojen s první polovinou soutěže a vaší střeleckou formou?

Velmi, odvedli jsme skvělý výkon jako tým a doufám, že takto budeme pokračovat i ve druhé polovině. A co se týče mého střeleckého výkonu, tak jsme spokojen. Samozřejmě to není jen moje zásluha, ale zásluha celého týmu! A doufám, že přidám i další.

Jaké ambice tedy mají obra kroměřížské výběry, které vedou své soutěže?

Ty nejvyšší. Zatímco v okresním přeboru o postupu rezervy nepochybuji, na podzim jsme klopýtli jen jednou a remizovali, první tým to bude mít složitější. Všichni toužíme si vybojovat druhou ligu, naše pozice je výborná a jsem rád, že nyní dostávám v přípravě prostor právě i za první tým.

Zdroj: Martin Břenek

Jaký máte fotbalový sen?

Určitě to dotáhnout co nejvýše, třeba si zahrát první ligu. A za koho? Můj táta je sparťan, to by mu asi udělalo radost. Ale z Kroměříže tam to asi nebude, nějaké mazizastávce v některém moravském týmu by to bylo pěkné, zde bych si nevybíral. (smích) Ze zahraničních soutěží se mi nejvíce líbí anglické Premier league.

Popište prosím gól, na který nikdy nezapomenete?

To bude asi gól za A tým proti Baníku, kdy jsme otáčeli nepříznivý stav. Přišel jsem na hřiště a nahrál jsem na gól, který začal právě tu obrátku a vyhráli jsme.

Jakého soupeře máte rád a kde naopak hrajete nerad?

Já mám rád spíše snaživé soupeře, než ty co jen nakopávají balóny a spíše si něco dokazují a chtějí nás zranit. Nerad hraji asi v Morkovicích. (úsměv)

Dokázal byste dát gól z půlky jako Patrik Schick?

Asi ne. Nemyslím si, že mám takovou ránu. Ale možná se o to někdy pokusím!

Koho máte raději: Messiho, nebo Ronalda?

Spíše bývalého špílmachra Barcelony. Je to hračička, líbí se mi jeho kombinační styl, jeho nápady, je kreativnější. Ronaldo má také velký talent, ale působí urputněji, upracovaněji.

kanonýr deníkuZdroj: deník