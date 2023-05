Patří mezi elitní kanonýry Zlínska. Vždyť v krajském přeboru nasázel útočník Lukáš Berky již šestnáct branek, s Lubomírem Miklovičem a Patrikem Kvasnicou bojuje o trofej pro krále střelců. Pondělní finále okresního poháru Kroměřížska si ale pětadvacetiletý forvard nenechal ujít a svoji přítomnost na trávníku třetiligové Hanácké Slavie stvrdil gólem a dvěma asistencemi.

Útočník Kvasic B Lukáš Berky po finále poháru OFS Korměříž | Video: Libor Kopl

Berky se ale za hrdinu nepovažoval, byť byl strůjcem triumfu fotbalistů Kvasic B, které přehrály Zborovice B 3:1 a získaly pro klub cennou trofej.

„Byl to zápas všech. Utkání se nám povedlo. Zvládli jsme ho,“ radoval se Berky.

Finále si užil, byť je zvyklý na vyšší soutěž, jiný fotbal i soupeře. „Na to, že se utkaly týmy z okresního přeboru a ze třetí třídy, tak to byl slušný zápas,“ míní.

Berky sice patří mezi odchovance Chropyně, v Kroměříži ale taky strávil část kariéry, nyní tam trénuje mládež, takže finálové utkání hodně prožíval, bral jej prestižně.

„Vyrůstal jsem tady, takže jsem tady byl skoro doma. Na stadionu Jožky Silného jsem nastoupil asi po sedmi letech. Jsem rád, že přišlo hodně lidí. Zápas byl super,“ pronesl.

Zdroj: Libor Kopl

Bývalý útočník Bystřice pod Hostýnem, Přerova či Morkovic byl proti zborovickému béčku k nezastavení. Vstřelil vedoucí gól zápasu, na dvě branky přihrál a další dvě šance zahodil.

Fotbalisté Kvasic ale zahozených tutovek nelitovali, po výhře 3:1 se jenom usmívali. Žádná velká párty se ale v obci s dvěma tisícovkami obyvatel neplánovala. „Oslavy nebudou, v úterý se jde do práce,“ připomněl Berky. „Navíc už to bylo dlouhé, za sebou máme hodně zápasů. Možná příští týden něco naplánujeme,“ přidal.

Soupeře Berkyho přítomnost v sestavě soupeř nepřekvapila. Když má elitní forvard čas, vždycky béčku Kvasic rád vypomůže.

Naproti tomu Zborovice nevyužily Ordoše ani další borce z prvního mužstva. Finále si užily bez posil z áčka, proti soupeři z vyšší soutěže i tak odehrály povedené střetnutí. „Kvasice byly lepší. Měly nějaké posily z áčka, což se hodně projevilo. Soupeř měl v sestavě mladší kluky, což taky hrálo nějakou roli, ale i tak to byl od nás dobrý výkon,“ říká obránce Jaromír Štěpánek, úspěšný exekutor penalty.

Zdroj: Libor Kopl

„Kdyby to po prvním poločase bylo 2:2, nikdo by nic neřekl. Druhý poločas už nám trošku chyběly síly. Zbytečně jsme nakopávali balony dopředu, ale celkově to pro nás byl zážitek,“ pronesl Štěpánek.

Ve dvaačtyřiceti letech se dočkal a poprvé si zahrál na stadionu třetiligové Kroměříže.

Podobně na tom byli i další hráči. „S kluky jsme si to užili. Bylo to perfektní,“ dodal.