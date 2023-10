O další reálné body usiloval v sobotu, kdy na domácím pažitu přivítal Bystřici pod Hostýnem, konkrétně jeho rezervu. Nakonec se místní fotbalisté dočkali vítězství 4:1. „Po dlouhé době se nám konečně podařilo vyhrát. Bylo to hlavně tím, že jsme téměř měli stoprocentní účast,“ radoval se Josef Mašláň, jeden ze strůjců vítězství.

Rozdíl mezi oběma mančafty byl před víkendem o pouhých pět bodů. Domácí měli velkou motivaci uspět, v případě tříbodového vítězství mohli nejbližšímu protivníkovi dýchat na záda. To skutečně vyšlo. „Byli jsme důraznější a rychlejší na balónu,“ zmínil Mašláň klíčové faktory úspěchu.

Loukov v úvodním poločase vedl 2:0, hosté snížili. Ve druhém dějství domácí přidali další dvě branky, čímž rozhodli o vítězství 4:1. Podle oficiálního zápasu se o obě branky měl postarat Josef Mašláň, ten to však uvedl na pravou míru. „Dával jsem pouze jeden gól, druhý je špatně zapsaný. V té době jsem byl totiž na lavičce,“ vysvětlil s úsměvem.

Na kontě tak stále má „pouze“ dvě branky v novém působišti. Tu vůbec první zaznamenal při svém debutu, kdy se prosadil při výhře nad půdě Roštění, kde stvrdil vítězství 4:1. „Gól je samozřejmě plus. Myslím si však, že jsem zapadl dobře, aniž bych ho dával,“ přiblížil 18letý borec.

S mužstvem by si možná dokázal představit vyšší bodový příspěvek, i díky dvěma trefám si ovšem angažmá v Loukově užívá. „Všichni mě bez problémů přijali,“ říká spokojený Mašláň.

Do nového klubu přišel na začátku září. Tehdy ještě působil na Valašsku, konkrétně v Kelči. Sám přitom bydlí v Osíčku, které je nedaleko Loukova. „Jednak to bylo kvůli času, je to přeci jen blíže. Hlavně jsem však chtěl vyzkoušet hrát za muže místo dorostu,“ hodlal už přejít mezi dospělé.

Aktuálně nastupuje ve III. třídě na Kroměřížsku. Jak už zmínil, v tomto angažmá je rád. „Fotbal hraju pro dost, v Loukově jsem maximálně spokojený,“ uzavírá Josef Mašláň.