Pojďme po stopách samotného zápasu. Jak byste ho zhodnotil?

Byl to boj, od začátku až do konce. Nám se naštěstí celkem rychle povedlo dát 2 góly, to nás trochu uklidnilo. Chvíli poté jsme však udělali chybu ve vápně a soupeř kopal penaltu. Trochu je to zvedlo, ale zvládli jsme chvíli poté odpovědět brankou na 3:1. Hned na začátku druhé půle jsme ve 46.minutě jsme udělali druhou chybu ve vápně a rozhodčí pískl celkem přísnou penaltu, kterou soupeř taky proměnil. Pak pro nás bylo klíčové se udržet hlavně psychicky, což se nám povedlo. Druhá půlka byla doslova boj o každý míč. Naštěstí se nám podařilo udržet stav 3:2. Byla to obrovská výhra, protože na půdě Bezměrova jsme doteď snad ještě nevyhráli. Výkon celého našeho týmu byl skvělý.

Během 14. a 29. minuty jste vstřelil hattrick. Jak byste přiblížil své trefy?

První gól padl po krásné přihrávce za obranu, kdy jsem šel prakticky sám na gólmana, kterého jsem obstřelil. U druhého gólu jsem si ve vápně zpracoval balon na koleno a z voleje se mi to podařilo trefit pod břevno. Třetí se dostavil po kombinaci ve vápně, kde mi spoluhráč dával balon z levé strany na malé vápno a já jsem to z jedničky uklidil do brány. Každý trefa byla důležitá, ale pokud bych měl vybírat nejhezčí, tak to bude nejspíš ten druhý.

Jak to máte u vás se zápisným, budete muset něco donést do kabiny?

Shodou okolností máme od probíhající sezony pro takové případy pořízenou novou tabulku a náš kapitán poctivě dohlíží na to, aby naše lednička nezela prázdnotou a každý svůj rest splnil. Moje kolonka byla plná už před tímto hattrickem. Pokud si někdo z našeho týmu přečte tento článek, tak se už opravdu nedoplatím. (směje se)

S Pravčicemi jste momentálně na druhém místě tabulky. Jak zatím hodnotíte sezonu? Jaké máte ambice?

V první řadě jsme rádi, že po covidové době se zase začal hrát fotbal a že se nám podařilo udržet tým pohromadě. Navíc přišli mladí kluci, kteří výborně zapadli do kádru. Sezona pro nás začala velmi dobře, kdy se nám povedlo vyhrát čtyři zápasy v řadě až do zaváhání se Zlobicemi. O to cennější 3 body pro nás byly právě v Bezměrově. Na všech je vidět chuť do zápasů a touha po vítězství. Asi každý chce vyhrávat a postoupit, ale my jsme zatím o postupu nemluvili. Jdeme zápas od zápasu a uvidíme, co to přinese na konci sezóny.

Dříve jste mimo jiné nastupoval za Kroměříž. Jak na toto angažmá vzpomínáte? Proč jste tam nevydržel déle?

Na Kroměříž vzpomínám velmi kladně, byla tam skvělá parta kluků, co chtěli hrát a vyhrávat. Měli jsme výborného trenéra Karla Heinze, který mě naučil spoustu věcí, uměl mě motivovat. Vzpomínám si, že i když jsem dal hattrick do poločasu, tak po mě stejně řval, že je to málo. (s úsměvem) Bohužel mě ale potkala zranění, operace a dlouhodobé rekonvalescence, vinou čehož jsem v klubu nevydržel déle.

Pokud odbočíme od tuzemského fotbalu. Máte fotbalové vzory?

Asi každý má svůj vzor. Ten můj je už od dětství Cristiano Ronaldo. Líbí se mi především jeho technika, rychlost s míčem, střela. K tomu, aby se někdo dostal na takovou úroveň a vydržel na ní tolik let, tak je potřeba disciplíny a poctivé dřiny.

Sledujete nějaký klub v zahraničí? Co vás k tomu případně přivedlo?

Mým oblíbeným týmem je Arsenal, ale sleduji výsledky zápasů všech špičkových týmů. Rozhodně si nenechám ujít svátek fotbalu a tím jsou zápasy Ligy Mistrů.

Jde skloubit fandění vzoru Cristiana Ronalda a Arsenalu, když se střetávali a znovu potkávají v Premier League?

Skloubit to určitě jde. Šlo to i předtím než odešel z Anglie. Osobně jsem za to hodně rád. Cristiano Ronaldo je jedinec, vzor a i jeho statistiky mluví samy za sebe. Kdežto Arsenalu fandím už od dob Henryho (Thierry Henry – pozn. red.) jakožto týmu celkově. Ale upřímně, když nastoupí Arsenal – Manchester United, tak sám nebudu vědět, komu fandit. (s úsměvem)

Jak vlastně vnímáte pokles Arsenalu v posledních letech?

Bohužel, evidentní pokles v posledních letech je znát. Lidé nadávali na Wengera (Arséne Wenger, bývalý manažer a trenér klubu – pozn. red.), chtěli změnu. Ta přišla a moc se toho nezměnilo, spíš to jde od desíti k pěti.